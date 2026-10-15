Navratri 2026: અમદાવાદમાં અહીં 1962થી જીવંત છે રામલીલાની પરંપરા! 5 દિવસ પહેલાં આવે છે કલાકારો, કંઠસ્થ હોય છે સંવાદ
ભોપાલ, આગ્રા અને ઉત્તર પ્રદેશથી આવે છે કલાકારો; ચોથી પેઢી સુધી રામ, રાવણ અને પરશુરામનાં પાત્રો ભજવતો પરિવાર, 45 ફૂટના રાવણના દહન સાથે દશેરાનું સમાપન
Published : October 15, 2026 at 10:30 AM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રિના દિવસોમાં જ્યાં એક તરફ ગરબાના તાલે યુવાધન ઝૂમી રહ્યું છે, ત્યાં બીજી તરફ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને રામાયણની ગાથાને જીવંત રાખતી એક પરંપરા પણ લોકોનું ધ્યાન ખેંચી રહી છે. આજના AI, મોબાઈલ, ટીવી અને ફિલ્મોના યુગમાં પણ રામાયણની ચોપાઈઓ, પરંપરાગત સંવાદો અને પૌરાણિક પાત્રોના અભિનય સાથે રામલીલાનું મંચન થઈ રહ્યું છે. આ રામલીલા માત્ર મનોરંજન પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ પેઢી દર પેઢી ચાલી આવતી ધાર્મિક આસ્થા, સંસ્કાર અને ભારતીય સંસ્કૃતિને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ પણ છે.
આયોજક ચરણસિંહ શિવનારાયણસિંહ રાજપૂતના જણાવ્યા અનુસાર, આ રામલીલા મહોત્સવની શરૂઆત વર્ષ 1962માં તેમના વડીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. સમય જતાં વડીલોની ઉંમર વધતાં આ પરંપરા આગળ વધારવાની જવાબદારી તેમણે સંભાળી છે. તેમનો દાવો છે કે, ગુજરાતમાં રેલવે કોલોની ખાતે યોજાતી આ રામલીલા રાજ્યની સૌથી જૂની રામલીલાઓમાંની એક છે અને તેની શરૂઆત ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ થઈ હતી.
1962થી ચાલી આવતી પરંપરા જાળવવાનો સંકલ્પ
ચરણસિંહ રાજપૂત કહે છે કે, આજના આધુનિક યુગમાં પણ રામલીલાનું મંચન મૂળ પરંપરા પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. રામાયણની ચોપાઈઓ અને પ્રસંગોને આધારે પાત્રો ભજવવામાં આવે છે, જેથી દર્શકોને ભગવાન શ્રીરામના જીવન અને તેમની લીલાઓનો પરિચય મળી શકે. તેમના મતે, ભગવાન શ્રીરામનું જીવન મર્યાદા, કર્તવ્ય અને આદર્શોનું પ્રતીક છે. રામલીલા દ્વારા અસુર શક્તિઓના નાશ અને સત્યના વિજયનો સંદેશ આપવામાં આવે છે.
ચરણસિંહ રાજપૂતે જણાવ્યું કે, “વર્ષોથી અમે આ રામલીલા કરતા આવ્યા છીએ. જ્યાં સુધી હું જીવતો રહીશ, ત્યાં સુધી આ પરંપરા ચાલુ રાખીશ.” તેમના માટે આ આયોજન માત્ર એક કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ વડીલોએ સોંપેલી સાંસ્કૃતિક વિરાસતને આગળ વધારવાની જવાબદારી છે.
પાંચ દિવસ પહેલાં આવે છે કલાકારો, કંઠસ્થ હોય છે સંવાદ
આ રામલીલામાં ભાગ લેવા માટે કલાકારો અલગ-અલગ શહેરોમાંથી આવે છે. ચરણસિંહ રાજપૂતના જણાવ્યા પ્રમાણે, કેટલાક કલાકારો ભોપાલ, કેટલાક આગ્રા અને મોટા ભાગના ઉત્તર પ્રદેશમાંથી આવે છે. કાર્યક્રમના આશરે પાંચ દિવસ પહેલાં કલાકારો સ્થળ પર પહોંચી જાય છે અને ત્યારબાદ આયોજન તથા રજૂઆતની તૈયારી કરવામાં આવે છે.
ઘણા કલાકારોને વર્ષોના અનુભવને કારણે પોતાના સંવાદો અને ચોપાઈઓ કંઠસ્થ છે. તેઓ વારંવાર અભ્યાસ કર્યા વિના પણ પોતાના પાત્રના સંવાદો યાદથી રજૂ કરી શકે છે. રામલીલાના સંવાદો માત્ર બોલવાના નથી હોતા, પરંતુ પાત્રની લાગણી, પ્રસંગની ગંભીરતા અને રામાયણના સંદેશને સમજાવીને રજૂ કરવાના હોય છે.
ચરણસિંહ રાજપૂતના જણાવ્યા પ્રમાણે, રામાયણમાં રસ ધરાવતા લોકો અને ધાર્મિક પ્રસંગોનું મહત્ત્વ સમજતા દર્શકો આ રામલીલા જોવા આવે છે. પાત્રો જ્યારે મંચ પર અભિનય કરે છે, ત્યારે દર્શકોને જાણે ભગવાન શ્રીરામ અને હનુમાનજી તેમની વચ્ચે હાજર હોય તેવી અનુભૂતિ થાય છે.
ચોથી પેઢી સુધી પરશુરામનું પાત્ર
રામલીલામાં પરશુરામ ઋષિનું પાત્ર ભજવતા રામદાસે જણાવ્યું કે, તેમના પરિવારમાં આ પરંપરા ચોથી પેઢી સુધી પહોંચી છે. તેમના મતે, આજના સમયમાં રામલીલા જેવી પરંપરાગત ધાર્મિક કળાને જીવંત રાખવી સહેલી નથી. ગરબા, ફિલ્મો, ટીવી અને મોબાઈલના વધતા પ્રભાવ વચ્ચે ધાર્મિક કથાઓ અને પૌરાણિક પાત્રોને લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે સતત પ્રયાસ કરવો પડે છે.
રામદાસે જણાવ્યું કે, “આજની નવી પેઢી માટે આ પોતાની સંસ્કૃતિ છે. તેને જીવંત રાખવી અને રામાયણ, ગીતા તથા ભાગવત જેવા ધાર્મિક ગ્રંથોના સંદેશને બાળકો સુધી પહોંચાડવો જરૂરી છે. અમને ગૌરવ છે કે અમે આ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ.”
તેમણે પરશુરામ ઋષિના પાત્ર અંગે વાત કરતાં જણાવ્યું કે, તેઓ વર્ષોથી આ ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. તેથી પાત્રના સંવાદો અને તેની રજૂઆત તેમના માટે અનુભવનો ભાગ બની ગયા છે. પરશુરામને ભગવાન વિષ્ણુના દશાવતારમાંના એક અવતાર તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે અને રામાયણના પ્રસંગોમાં તેમનું પાત્ર વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવે છે.
બાળપણથી રામ-લક્ષ્મણ, હવે રાવણના પાત્રમાં
રાવણનું પાત્ર ભજવતા કલાકાર માટે પણ આ રામલીલા સાથેનો સંબંધ બાળપણથી શરૂ થયો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, જ્યારે તેઓ 10થી 11 વર્ષના હતા, ત્યારે રામ અને લક્ષ્મણનાં પાત્રો ભજવતા હતા. તેમના ભાઈ રામનું પાત્ર ભજવતા, જ્યારે તેઓ લક્ષ્મણ બનતા હતા. ઉંમર અને અનુભવ વધતાં પાત્રોમાં પરિવર્તન થતું ગયું અને હાલ તેઓ રાવણનું પાત્ર ભજવે છે.
રાવણના પાત્રમાં પ્રવેશતાં તેઓ પોતાના સંવાદો દ્વારા પાત્રના અહંકાર, શક્તિ અને અભિમાનને રજૂ કરે છે. રાવણના સંવાદમાં તે પોતાને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શંકર સમાન ગણાવતો હોવાનો દાવો કરે છે. આ પ્રકારના સંવાદો દ્વારા રામલીલામાં પાત્રની પ્રકૃતિ અને કથાના સંઘર્ષને મંચ પર જીવંત બનાવવામાં આવે છે.
દર્શકોના પ્રતિસાદ અંગે પૂછતાં તેમણે રમૂજી અંદાજમાં કહ્યું, “લંકેશને જોઈને ઓડિયન્સ ભાગે છે અને રામને જોઈને ઓડિયન્સ આવે છે, આટલો ફરક છે!” તેમના આ જવાબમાં રાવણના પાત્રની નકારાત્મક છબી અને ભગવાન રામ પ્રત્યે લોકોની આસ્થાનો તફાવત સ્પષ્ટ થાય છે.
સીતાના પાત્રમાં બાળ કલાકાર, સંવાદોમાં રામાયણની છાપ
રામલીલામાં સીતાનું પાત્ર ભજવતા મહેશ દાસ પણ પરંપરાગત સંવાદો રજૂ કરે છે. સીતાના પાત્રના સંવાદોમાં ભગવાન શ્રીરામને વિનંતી કરવામાં આવે છે અને સુવર્ણ હરણની સુંદરતાનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. આ પ્રસંગ રામાયણની કથામાં આગળ બનનારી ઘટનાઓ સાથે જોડાયેલો છે.
બાળ કલાકારો દ્વારા આવા સંવાદોનું મંચન થવાથી તેમને નાની ઉંમરથી જ રામાયણના પ્રસંગો, પાત્રો અને પરંપરાગત નાટ્યશૈલી સાથે પરિચિત થવાની તક મળે છે. આ રીતે રામલીલા માત્ર અનુભવી કલાકારો પૂરતી સીમિત રહેતી નથી, પરંતુ નવી પેઢી પણ તેમાં ભાગ લઈને પરંપરાને આગળ વધારે છે.
વર્ષના મોટા ભાગના દિવસોમાં રામલીલાનું મંચન
સીતાનું પાત્ર ભજવતા મહેશ દાસ મહારાજે જણાવ્યું કે, તેમની મંડળીમાં કુલ 18 લોકો છે. તેઓ નાનપણથી મહારાજ સાથે જોડાયેલા છે અને ગુજરાતમાં રામલીલાના કાર્યક્રમો રજૂ કરે છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, મંડળી વર્ષના આશરે 300 દિવસ સુધી ગુજરાતના વિવિધ સ્થળોએ રામલીલાનું મંચન કરે છે.
મહેશ દાસ મહારાજે કહ્યું કે, આ કાર્ય સાથે જોડાયેલા રહેવું તેમને આનંદ આપે છે. તેઓ ઈચ્છે છે કે તેમની રજૂઆતો જોઈને વધુ લોકો પણ રામાયણની પરંપરા સાથે જોડાય અને આ સાંસ્કૃતિક વારસાને આગળ વધારે. તેમના મતે, રામલીલા દ્વારા ધાર્મિક કથાઓને લોકો સુધી પહોંચાડવાની તક મળે છે અને નવી પેઢીને પણ આ પરંપરા વિશે જાણવાની તક મળે છે.
ચોથી પેઢીના રામને પાત્ર ભજવવાનો ગર્વ
રામનું પાત્ર ભજવતા કલાકારે જણાવ્યું કે, તેમના પરિવારમાં પણ પેઢીઓથી રામલીલા સાથે જોડાયેલી પરંપરા છે. તેમના પિતા અને દાદા પણ આ કાર્ય કરતા હતા અને હવે તેઓ ચોથી પેઢી તરીકે ભગવાન શ્રીરામનું પાત્ર ભજવી રહ્યા છે.
તેમણે જણાવ્યું કે, રામલીલા શરૂ થાય તે પહેલાં તેઓ રાધેશ્યામ રામાયણમાં પોતાના પાત્રને લગતી ચોપાઈઓ અને સંવાદોનું પુનરાવર્તન કરે છે. કયા પ્રસંગમાં કયો સંવાદ આવે છે અને તેનો અર્થ શું છે, તે સમજવાનો પ્રયાસ કરે છે. ત્યારબાદ મંચ પર જઈને પાત્ર ભજવે છે.
તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, ભગવાન શ્રીરામનું પાત્ર ભજવવું તેમના માટે ગૌરવની વાત છે. લોકો રામના પાત્રને માન આપે છે, આરતી ઉતારે છે અને પૂજા પણ કરે છે. આ પ્રતિસાદ કલાકારોને પોતાની પરંપરા સાથે જોડાયેલા રહેવા પ્રેરણા આપે છે.
નવી પેઢી અને ટેક્નોલોજીના યુગ અંગે તેમણે જણાવ્યું કે, આધુનિક સાધનોનો પ્રભાવ વધ્યો હોવા છતાં રામલીલા જોવા માટે લોકો આવે છે અને કલાકારોને સારો પ્રતિસાદ આપે છે. રામલીલા શરૂ થાય તે પહેલાં તેઓ મુખ્યત્વે ચોપાઈઓ, સંવાદો અને પ્રસંગોના અર્થનું પુનરાવર્તન કરે છે, જ્યારે મંચ, વ્યવસ્થા અને અન્ય આયોજનની જવાબદારી સમિતિ સંભાળે છે.
દશેરાએ 45 ફૂટના રાવણનું દહન
આ રામલીલા મહોત્સવનું મુખ્ય આકર્ષણ દશેરાના દિવસે થતું રાવણ દહન છે. ચરણસિંહ રાજપૂતના જણાવ્યા પ્રમાણે, મહોત્સવના અંતિમ દિવસે આશરે 45 ફૂટ ઊંચા રાવણના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવે છે. આ પ્રસંગ દ્વારા અસત્ય અને અસુર શક્તિઓ પર સત્યના વિજયનો સંદેશ આપવામાં આવે છે.
રામલીલાના આયોજકો અને કલાકારો માટે આ કાર્યક્રમ માત્ર ધાર્મિક ઉત્સવ નથી, પરંતુ વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરાને જાળવી રાખવાનો સંકલ્પ છે. એક તરફ આધુનિક મનોરંજનનાં અનેક માધ્યમો ઉપલબ્ધ છે, તો બીજી તરફ આ કલાકારો રામાયણના સંવાદો, ચોપાઈઓ અને અભિનય દ્વારા જૂની નાટ્યપરંપરાને જીવંત રાખી રહ્યા છે. 1962થી શરૂ થયેલી આ રામલીલા આજે પણ અનેક લોકોની આસ્થા અને સહભાગિતાથી આગળ વધી રહી છે. કલાકારોની પેઢીઓ બદલાઈ છે, પાત્રો બદલાયાં છે, પરંતુ રામાયણને મંચ પર રજૂ કરવાની ભાવના યથાવત્ છે.
આજના આધુનિક યુગમાં જ્યારે મોબાઈલ, AI અને ડિજિટલ મનોરંજનનો પ્રભાવ વધી રહ્યો છે, ત્યારે અમદાવાદમાં 1962થી ચાલી આવતી રામલીલા પરંપરા ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ધાર્મિક વારસાને જીવંત રાખી રહી છે. નવરાત્રિના ઉત્સવમાં ગરબાની સાથે રામલીલાના સંવાદો અને પૌરાણિક પાત્રો પણ લોકોને સંસ્કાર અને આસ્થાનો સંદેશ આપી રહ્યા છે. ચોથી પેઢીના કલાકારો સહિત સમગ્ર મંડળીનો પ્રયાસ છે કે રામાયણની ગાથા માત્ર મંચ પૂરતી સીમિત ન રહે, પરંતુ નવી પેઢીના જીવનમાં પણ તેનું મહત્ત્વ જળવાઈ રહે. આયોજક ચરણસિંહ રાજપૂતનો સંકલ્પ છે કે જ્યાં સુધી તેઓ જીવશે ત્યાં સુધી આ પરંપરા ચાલુ રાખશે, જેથી આવનારી પેઢીઓ પણ રામલીલાના માધ્યમથી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રીરામના આદર્શોથી પરિચિત થતી રહે.
આ પણ વાંચોઃ
મોઢે ગરબા ગાઈ કરે છે માતાજીની આરાધના! અમદાવાદની આ પોળમાં આજે પણ જીવંત છે આ પરંપરા
જામનગર હાપા રેલવે સ્ટેશન ખાતે અનોખી ગરબી: 7000 ટ્યુબલાઈટથી ઝળહળતી 55 વર્ષ જૂની 'આશાપુરા ગરબી'