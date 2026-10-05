લો ગાર્ડનમાં નવરાત્રિની ખરીદી માટે ઉમટ્યું અમદાવાદ, ‘વેરાયટી તો ભરપૂર છે, પણ ભાવ બહુ ઊંચા’!
નવરાત્રિ શરૂ થાય તે પહેલાં અમદાવાદના લો ગાર્ડનમાં જાણે ગરબાનો રંગ બજારમાં જ ઉતરી આવ્યો હોય તેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે....
Published : October 5, 2026 at 11:06 AM IST
અમદાવાદઃ નવરાત્રિ શરૂ થાય તે પહેલાં અમદાવાદના લો ગાર્ડનમાં જાણે ગરબાનો રંગ બજારમાં જ ઉતરી આવ્યો હોય તેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે રવિવારે મોટી સંખ્યામાં લોકો ખરીદી માટે ઉમટ્યા હતા. કોઈ ચણિયાચોળી શોધી રહ્યું હતું, કોઈ જ્વેલરીની વેરાયટી જોઈ રહ્યું હતું, તો કોઈ આ વખતે ગરબામાં કંઈક અલગ પહેરવાની તૈયારી કરી રહ્યું હતું. બજારમાં ભીડ વધવાની સાથે વેપારીઓના ચહેરા પર પણ નવરાત્રિના સારા વેપારની આશા જોવા મળી રહી છે. જોકે ગ્રાહકો માટે આ વખતે એક વાત ખાસ ચર્ચામાં છે વેરાયટી ઘણી છે, પરંતુ ભાવ પણ એટલા જ વધેલા છે.
‘ભાવ વધ્યા છે, પણ વેરાયટી જોઈને શોપિંગની મજા આવી’
લો ગાર્ડનમાં શોપિંગ કરવા આવેલી આરતીએ જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે વસ્તુઓના ભાવમાં સારો એવો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે તેની સાથે વેરાયટી પણ ઘણી જોવા મળી રહી છે. આરતીના જણાવ્યા મુજબ ચણિયાચોળી સહિતની ખરીદી માટે બજારમાં આવવાનો અનુભવ સારો રહ્યો છે અને ખાસ કરીને યુવતીઓમાં શોપિંગને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
‘એક્સપેક્ટેડ કરતાં વધારે ભીડ છે’
વેદાંશીએ જણાવ્યું હતું કે, નવરાત્રિની ખરીદી માટે તેઓ લો ગાર્ડન આવ્યા છે અને આ વખતે અપેક્ષા કરતાં પણ વધારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. બજારમાં વેરાયટી તો ઘણી છે, પરંતુ તેના ભાવ પણ વધારે છે. તેમ છતાં નવરાત્રિ માટે જરૂરી વસ્તુઓની ખરીદી કરવા લોકો મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે.
નવી આઇટમો સાથે વેપારીઓ પણ તૈયાર
લો ગાર્ડનમાં વર્ષોથી વેપાર કરતા તેજસભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, રવિવાર હોવાથી આજે બજારમાં ખૂબ જ સારી ઘરાકી જોવા મળી રહી છે. હવે આવતા રવિવારથી નવરાત્રિ શરૂ થવાની હોવાથી આગામી દિવસોમાં પણ વેપાર વધુ સારો રહેવાની તેમને આશા છે. આ વખતે બજારમાં નવી નવી વસ્તુઓ આવી છે. ખાસ કરીને નવા ઘરેણાં અને નવી ડિઝાઇનની ચૂડીઓ લાવવામાં આવી છે અને તેનું વેચાણ પણ સારું થઈ રહ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અગાઉની સરખામણીમાં આ વખતે ધંધો સારો ચાલી રહ્યો છે અને નવરાત્રિ દરમિયાન પણ સારી ઘરાકી રહેવાની આશા છે.
યુવતીઓની નજર આ વખતે કૌરી શેલ્સ અને સ્ટિકરવાળા ઘાઘરા પર
નવરાત્રિની શોપિંગ કરવા આવેલી માન્યા વાસવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે કૌરી શેલ્સવાળા બ્લાઉઝ અને સ્ટિકરવાળા ઘાઘરા ટ્રેન્ડમાં છે. લો ગાર્ડનમાં રશ ખૂબ વધારે છે, પરંતુ શોપિંગ કરવા આવેલા લોકોની ઉત્સુકતા પણ એટલી જ છે. જોકે આ વખતે ભાવમાં બાર્ગેનિંગની ખાસ જગ્યા નથી. દુકાનદારો જે ભાવ કહે છે તે જ ભાવ સ્વીકારવો પડી રહ્યો છે.
ચણિયા, ચોળી, જ્વેલરી... બધું લીધું, પણ ભાવ ‘હાઈ’
સિમરને જણાવ્યું હતું કે, તેમણે નવરાત્રિ માટે ચણિયા-ચોળી, જ્વેલરી સહિતની શોપિંગ કરી છે. જોકે આ વખતે કિંમતો ઘણી વધારે છે અને બાર્ગેનિંગ પણ ખાસ થઈ રહી નથી. માન્યાએ મજાકિયા અંદાજમાં એ પણ કહ્યું હતું કે, આજે પહેલીવાર એવું લાગી રહ્યું છે કે, દુકાનદાર જે ભાવ કહે છે એ જ ગ્રાહકે માનવો પડી રહ્યો છે. તેમ છતાં તે પોતે સફેદ ઘાઘરો ખરીદવા જઈ રહી હોવાનું અને નવરાત્રિને લઈને ખૂબ ઉત્સાહિત હોવાનું તેણે જણાવ્યું હતું.
પહેલીવાર આખું ગરબા ગ્રુપ સાથે શોપિંગ પર
આ વખતે કેટલીક યુવતીઓ ગરબા ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી મિત્રોના ગ્રુપ તરીકે સાથે શોપિંગ કરવા આવી છે. જેમાં કનકે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ પહેલીવાર આ રીતે બધા સાથે નવરાત્રિની ખરીદી કરવા આવ્યા છે. માન્યાએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ એક ગરબા ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા છે અને આ દરમિયાન બધા મિત્રો બન્યા હોવાથી આ વખતે પ્રથમવાર સાથે મળીને શોપિંગ કરવા આવ્યા છે. હવે નવરાત્રિ દરમિયાન પણ સાથે ગરબા રમવાનો પ્લાન છે.
કપડાંમાં જ નહીં, ગરબાના સ્ટેપ્સમાં પણ નવા ટ્રેન્ડ
નવરાત્રિમાં શું પહેરવું તેની સાથે આ વખતે કયો ગરબા સ્ટેપ ટ્રેન્ડમાં છે, તેની પણ ચર્ચા યુવતીઓમાં જોવા મળી રહી છે. સિદ્ધિએ ‘ડાકલા’નો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું હતું કે, આ પરંપરાગત રીતે લોકપ્રિય છે. જ્યારે માન્યાના જણાવ્યા મુજબ, ડાકલા તો ઓલ-ટાઇમ હિટ છે, પરંતુ આ વખતે ગરબાની અલગ-અલગ શૈલીમાં નવા સ્ટેપ્સ પણ આવ્યા છે. ખાસ કરીને ટિમલી અને ‘સાત તાળી, સરકારી’ જેવા સ્ટેપ્સની ચર્ચા થઈ રહી છે. સિમરને જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે હિપ-હોપ પણ ટ્રેન્ડમાં છે. તેઓ આ વખતે સાત તાળી પણ કરશે.
બજાર ધમધમ્યું, પણ ફેરિયાઓનો અલગ સવાલ
જ્યાં એક તરફ લો ગાર્ડનના બજારમાં ગ્રાહકો અને વેપારીઓ વચ્ચે નવરાત્રિની ખરીદીનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યાં બીજી તરફ અહીં વર્ષોથી ધંધો કરતા ફેરિયાઓ માટે જગ્યા અને વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન પણ સામે આવ્યો છે. લો ગાર્ડનમાં બાળપણથી ધંધો કરતા કરસનભાઈ ભાટીએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ બાળપણથી અહીં વેપાર કરે છે અને ક્યારેક 10 પૈસા અને 5 પૈસાના ફુગ્ગા વેચીને પણ જીવન ચલાવ્યું છે. પરંતુ હાલ ફેર માર્કેટમાં તેમને બેસીને ધંધો કરવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. કરસનભાઈ ભાટીએ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને વિનંતી કરતાં જણાવ્યું હતું કે, નવરાત્રિ દરમિયાન થોડા દિવસો માટે ફેરિયાઓને બેસીને ધંધો કરવાની જગ્યા આપવામાં આવે. તેમણે સૂચન કર્યું હતું કે બપોરે 2 વાગ્યા પછી ચકલીવાળા ચાર રસ્તા તરફથી વાહનવ્યવહારને ડાયવર્ટ કરીને રસ્તાની એક બાજુ ફેરિયાઓને બેસવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. તેમના જણાવ્યા મુજબ ફેરિયાઓને માત્ર 10થી 15 દિવસની જ વ્યવસ્થા જોઈએ છે. તેઓ રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી બેસીને ધંધો કર્યા બાદ પોતે જ જગ્યા ખાલી કરી દેશે.
‘લારી લઈ જાય છે, પણ અમને પાછી મળતી નથી’
કરસનભાઈએ વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે, AMCના અધિકારીઓ આવે ત્યારે ફેરિયાઓની લારીઓ અને સામાન હટાવી લેવામાં આવે છે, પરંતુ ત્યારબાદ તે પાછો મેળવવામાં મુશ્કેલી પડે છે. તેમણે મ્યુનિસિપલ ઇન્સ્પેક્ટર અને સંબંધિત અધિકારીઓને વિનંતી કરી હતી કે, નવરાત્રિના આ થોડા દિવસો દરમિયાન ફેરિયાઓને નિયત જગ્યાએ બેસીને ધંધો કરવાની તક આપવામાં આવે.
એક તરફ ચણિયાની ચમક, બીજી તરફ ભાવની ચર્ચા
લો ગાર્ડનના બજારમાં હાલ નવરાત્રિની તૈયારીઓનો રંગ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. યુવતીઓ નવી ડિઝાઇન, નવી જ્વેલરી અને ટ્રેન્ડિંગ ચણિયાચોળી શોધી રહી છે, વેપારીઓ નવી આઇટમો સાથે ગ્રાહકોને આકર્ષવાની તૈયારીમાં છે, જ્યારે વર્ષોથી અહીં વેપાર કરતા ફેરિયાઓ પોતાના રોજગાર માટે જગ્યા અને વ્યવસ્થાની માંગ કરી રહ્યા છે. નવરાત્રિ હજુ શરૂ થઈ નથી, પરંતુ લો ગાર્ડનમાં ગરબાની ધમાલ પહેલાં જ બજાર ગરમ થઈ ગયું છે, ક્યાંક નવી વેરાયટી માટે ઉત્સાહ છે, ક્યાંક વધેલા ભાવની ફરિયાદ છે અને ક્યાંક થોડા દિવસના ધંધા માટે જગ્યા મેળવવાની આશા.
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