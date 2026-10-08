નવરાત્રી ખેલૈયા માટે મોટો પર્વ, પણ અર્થ તંત્ર માટે રૂ.15,000 કરોડનું માર્કેટ
ગુજરાતમાં ફેસ્ટિવલ ઈકોનોમી થકી સ્થાનિકોને રોજી મળે છે. એક અંદાજ પ્રમાણે બદલાતી જતી નવરાત્રી ઉજવણીના પરિમાણો થકી આજે સ્થાનિક સ્તરે 15,000 કરોડનો બિઝનેસ સર્જાય છે.
Published : October 8, 2026 at 7:03 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 7:50 PM IST
પરેશ દવે, અમદાવાદઃ ગુજરાતનો નવરાત્રી પર્વ વિશ્વનો સૌથી મોટો ડાન્સ ફેસ્ટિવલ તરીકે જાણીતો બન્યો છે. સાથે દર વર્ષે નવરાત્રીનો પર્વ એ ઉત્સવની સાથે લોકલ ઈકોનોમીને પણ મજબુત બનાવે છે. ગુજરાતમાં ફેસ્ટિવલ ઈકોનોમી થકી સ્થાનિકોને રોજી મળે છે. એક અંદાજ પ્રમાણે બદલાતા જતા નવરાત્રી ઉજવણીના પરિમાાણો થકી આજે સ્થાનિક સ્તરે રુ. 15,000 કરોડનો બિઝનેસ સર્જાય છે. રાજ્યના વિવિધ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએેશનના અંદાજ પ્રમાણે હવે નવરાત્રી પર્વનું કુલ બજાર અંદાજિત 15,000 કરોડને આંબ્યુ છે. દર વર્ષે નવરાત્રીનું માર્કેટ કદ વિસ્તરતુ જાય છે. શું છે નવરાત્રીનું કુલ માર્કેટ અને તેના બદલાતા આર્થિક પરિમાણોને જાણીએ.
નવરાત્રી પર્વ બન્યું ગ્લોબલ એટ્રેક્શન, પર્વ સાથે અર્થતંત્રનો વિકાસ
''નવરાત્રીના નવ દિવસ એટલે નવ દુર્ગાની આરાધના. છેલ્લા બે દાયકામાં નવરાત્રી ગ્લોબલ પર્વ બન્યું છે. સાથે નવરાત્રીએ મોટું બજાર તરીકે વિકસી અંદાજીત રુ. 15,000 કરોડનું અર્થતંત્ર બન્યું છે. ગરબા ગુજરાતની વૈશ્વિક ઓળખ બની છે. નવરાત્રી દરમિયાન ભક્તિ-આરાધના, ગરબા- નૃત્ય અને ગીત-સંગીત થકી સતત નવ રાત્રી ગુજરાતીઓ માટે વિશેષ પર્વ તરીકે વિકસી છે. ગુજરાત સહિત દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં અને વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓએ હવે નવરાત્રીના નવ દિવસ અને પ્રિ-નવરાત્રી, પોસ્ટ નવરાત્રી તરીકે ઉત્સવ મનાવી નવરાત્રીને ખરાં અર્થમાં ગ્લોબલ ફેસ્ટિવલ અને માર્કેટ તરીકે સ્થાપિત કર્યા છે. નવરાત્રીના ચાર મહિના પહેલા પહેલા ગરબા ક્લાસથી તેની આર્થિક પ્રવૃતિ (ECONOMY ACTIVITY)નો આરંભ થાય છે. આજે ગુજરાત સહિતના રાજ્યોમાં નવરાત્રી માટે વિકસી રહેલા માર્કેટ તરીકે ગરબા કોચિંગ ક્લાસનો મોટો ફાળો છે.'' - દીપેશ શેઠ, ઈવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપનીના ડાયરેક્ટર
''નવરાત્રીમાં છેલ્લાં પાંચ વર્ષથી કોર્મસલાઈઝેશન વધતુ જાય છે. છેલ્લાં વર્ષોમાં નવરાત્રીમાં વિવિધ ટ્રેન્ડ આવતા ગયા છે. હવે લોકો દસ દિવસ ગરબા રમવાના પાંચ હજારથી પંદર હજાર સુધીનો ખર્ચ કરતા હોય છે. ભલે એક અંદાજ પ્રમાણે રાજ્યમાં નવરાત્રીનું માર્કેટ પંદર હજાર કરોડ રૂપિયા જેટલું હોવાનો અંદાજ કરાય છે. પણ આ માર્કેટ અસંગઠીત છે. અમારું માનવું છે કે, નવરાત્રીનું માર્કેટ પંદર હજાર કરોડથી પણ વધુ હોઈ શકે છે. નવરાત્રીમાં એક જ લોકોશન પર 50 થી 100 જેટલા વિવિધ વ્યવસાયીકોને વેપાર મળતો હોય છે, સ્થાનિક સ્તરે નોંધપાત્ર ઈકોનોમી જનરેટ થાય છે. નવરાત્રી પર્વ એ તહેવારની સાથે સાથે નવું કરવા ઈચ્છતા યુવાઓને આર્થિક પ્રવૃતિ કરવા માટે તક પુરી પાડે છે. હવે નવરાત્રી આવક જનરેટ કરે એવો તહેવાર બની છે. યુવા ખેલૈયાઓ પણ સારી સગવડ માટે પાસ, ફૂડ અને એમ્બિયન્સ માટે પૈસા ખર્ચવા તૈયાર છે. મને લાગે છે કે, નવરાત્રી પર્વ થકી રાજ્યમાં સારી ઈકોનોમી જનરેટ થતી હશે.'' - અંકુર અઢીયા, ગરબા આયોજક
''નવરાત્રીએ શ્રદ્ધા અને આધ્યશક્તિની ઉપાસનાનું પર્વ છે, જેમાં યુવાઓ ગરબે રમી પવિત્ર આનંદ મેળવે છે. નવરાત્રી થકી લોકોને રોજગાર મળે છે, આવક થાય છે. હવે નવરાત્રી પર્વ થકી જીએસટી કલેકશનમાં પણ ફાયદો કરાવે છે. એક તરફ નવરાત્રી દરમિયાન આયોજનબદ્ધ ગરબા ઈવેન્ટ થાય છે. જેમાં સરકારની વ્યવસ્થા થકી સલામતી સાથે યુવાઓ ભક્તિના ગરબા ગાય છે, કોઈ નશાથી યુવાઓ દૂર રહે છે અને નવરાત્રી આવક વધારે છે. હું માનું છુ આ કારણોસર વર્ષમાં બે વાર નવરાત્રી યોજાવી જોઇએ. જેથી સમાજ, યુવા અને આર્થિક મુદ્દે ફાયદો થાય.'' -નીતિન પાઠક, ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ
''આપણાં ત્યાં ફેસ્ટિવલ ઈકોનોમીની અર્થતંત્ર પર અસર પડતી હોય છે. વિશેષ તો તહેવારો સાથે સંકળાયેલા વિવિધ ધંધામાં તેના પ્રોડક્ટ કે સેવાની માંગ વધે છે. જેના કારણે માર્કેટ વધે છે. નવરાત્રી તહેવારની બે-ત્રણ મહિના પહેલા તૈયારીઓ થાય છે. જેના થકી પેન્ટઅપ ઈફેક્ટ માર્કેટ પર પડતી હોય છે. નવરાત્રી દરમિયાન ક્લોથીંગ, ફૂડ સહિતના આનુષાંગિક ઉદ્યોગોનો ફાયદો કરાવે છે. એ સાથે નવરાત્રી દરમિયાન વસ્તુઓના વેચાણ વધતા જીએસટીની આવક પણ વધે છે. પહેલા આપણાં ત્યાં શેરી ગરબા થતા હતા, ત્યારે માર્કેટ પર આટલી અસર નોંધાતી હતી નહીં.. પણ હવે નવરાત્રી સહિતના તહેવારોનું કોર્મશીયલાઈઝેશન વધતા માર્કેટમાં વસ્તુઓ અને સેવાની સંખ્યા વધી, સાથે - સાથે માર્કેટનું કદ વધ્યુ છે. પહેલા કરતા માર્કેટ આધારિત ઈવેન્ટ વધી છે. આમ તહેવારોમાં ધંધાકીય તત્વ (કોર્મશીયલાઈઝેશન) વધતા તેની અર્થતંત્ર પર પોઝિટીવ અસરો જોવા મળે છે.'' -ડૉ. આત્મન શાહ, આર્થિક વિશ્લેષક
ગરબા રમવાના પરંપરાગત ડ્રેસ, આભુષણ, એસેસરીઝ અને મેઈકઅપનું વિકસતુ માર્કેટ કરોડોનું છે.
નવરાત્રી દરમિયાન ગરબા રમવા માટે પહેરવામાં આવતા પરંપરાગત ડ્રેસ ચણિયા ચોળી, કેડિયા, દુપટ્ટા, ધોતી, પાઘડી સહિતના પહેરવેશનું માર્કેટ કરોડો રૂપિયાનું છે. ભાતીગળ પહેરવેશ સાથે તેને અનરુપ એસેસરીસનું પણ માર્કેટ વિકસતુ જાય છે. અમદાવાદના લો-ગાર્ડન વિસ્તારમાં આખું વર્ષ ગરબા રમવાના પરંપરાગત પરિધાનનું માર્કેટ સતત ગ્રાહકોથી ઉભરતુ હોય છે. એવી જ રીતે જૂના શહેર સ્થિત રતનપોળ, રાણીના હજીરા પાસે આવેલ માર્કેટ પણ બારે માસ ગરબે રમવાના ડ્રેસ, આભુષણ અને એસેસરીઝથી સંપન્ન હોય છે. અમદાવાદ, કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર ખાતે તૈયાર થતા ગરબે રમવાના પરંપરાગત પહેરવેશની માંગ વિશ્વમાં વસતા ગુજરાતીમાં ભારે માંગ હોય છે. નવરાત્રીમાં સારા દેખાવ માટે સ્પેશિયલ જીમ એક્સરસાઈઝ, લાઈપોસેકશન ઓપરેશન, આઈ.વી ડ્રીપ ટ્રીટમેન્ટ, પોષણયુક્ત ફૂડ અને સપ્લીમેન્ટ સહિતની ઈન્ડસ્ટ્રી કરોડોના ટર્ન ઓવરની વિકસી છે. જેનો સૌથી વધુ ઉપયોગ જેન-ઝી અને યુથ કરી રહ્યાં છે. યુવાઓ નવરાત્રી માટે સ્પેશિયલ બજેટ બનાવે છે. જેના થકી ફીટનેસ, ન્યુટ્રીશન અને લૂકઓવર માટે કરોડોનું માર્કેટ બન્યું છે.
નવરાત્રી દરમિયાન ડાન્સ ફેસ્ટિલવ બને છે ફૂડ ફેસ્ટિવલ
ગુજરાત સહિત વિશ્વમાં જ્યાં પણ નવરાત્રીનો પરંપરગત પર્વ ઉજવાય છે, ત્યાં નવરાત્રીએ ગરબા ફેસ્ટિવલની સાથે-સાથે ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં પરિવર્તીત થતો જાય છે. ગરબા રમ્યા બાદ ખેલૈયાઓ પોતાને મન પસંદ ફૂડ પેટ ભરી આરોગે છે. દેશના વિવિધ શહેરોમાં ઉજવાતા નવરાત્રી પર્વમાં દૈનિક સ્તરે નાસ્તા -ફૂડની વિવિધતા એ પણ તેના ખર્ચ અને માર્કેટમાં મોટો ફાળો આપે છે. શહેરની વિવિધ પોળ, સોસોયટી, જાહેર સ્થળો, પાર્ટી પ્લોટ, ક્લબ અને સમાજના સ્થળોએ આયોજિત ગરબામાં ફૂડ વેરાયટી મહત્વનુ આકર્ષણ બનતુ હોય છે. જેના કારણે નવરાત્રી ગુજરાતી, રાજસ્થાની, પંજાબી, ચાઈનીઝ, ઈટાલિયન, મેક્સિકન અને કોન્ટિનેન્ટલ ફૂડ એ ફૂડ બોનાન્ઝા બની કરોડોનું માર્કેટ બનતુ જાય છે.
15,000 અને તેનાથી પણ મોટી કિંમતના ગરબા રમવાના પાસ - સિઝન પાસની મેગા ઈન્ડસ્ટ્રી
નવરાત્રી હવે શેરી ગરબા, પોળ અને સોસાયટીના ગરબાથી બહાર નીકળી હવે ક્લબ કલ્ચર, પાર્ટી પ્લોટ ઈવેન્ટ અને સ્પેશિયલ થીમ આધારીત ગરબાની મેગા ઈવેન્ટ બનતી જાય છે. છેલ્લાં દસકાથી અમદાવાદ સહિત શહેરોમાં ગરબા હવે થીમ આધારિત બનતા જાય છે. જેમાં સિઝન પાસની કિંમત ક્યાંક પાંચ હજાર થી લઈ, દસ હજાર તો ક્યાંક દસ હજારથી પણ વધુ હોય છે. નવાઈની વાત તો એ છે કે, મોંઘા પાસ વેચતા ગરબા ઈવેન્ટ કોર્પોરેટર સ્વરુપે વિકસતા જાય છે. જેમાં ક્યાંક સ્પેશિયલ ડ્રેસ કોડ, જંગલ સેન્ટ્રીક એમ્બિયન્સ, મેળા આધારિત થીમ પણ જોવા મળે છે. ગરબા રમવા માટેના વિવિધ થીમ આધારિત સ્થળો, ત્યાં પીરસાતા ફૂડ, બેવરેજ, ડ્રેસ કોડ અને અન્ય સુવિધાઓના કારણે વ્યક્તિ દીઠ ખર્ચ વધ્યો છે. જેના કારણે સ્પેશિયલ ગરબા લોકેશન અને મોંઘા પાસથી કરોડોનું માર્કેટ વિકસતુ જાય છે.
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