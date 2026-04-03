બગદાણા વિવાદથી ચર્ચામાં આવેલા નવનીત બાલધિયાએ કોંગ્રેસનો ખેસ પહેર્યો, ચૂંટણી લડવા વિશે શું કહ્યું?
Published : April 3, 2026 at 6:26 PM IST
અમદાવાદ: બગદાણામાં મારામારી કેસ બાદ ચર્ચામાં આવેલા નવનીત બાલધિયા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાના હાથે ખેસ પહેરીને તેમનું પાર્ટીમાં સ્વાગત કરાયું હતું. કોંગ્રેસમાં જોડાયા બાદ તેમણે ચૂંટણી લડવાની પણ ઈચ્છા દર્શાવી હતી. એવામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી તેમને ટિકીટ આપીને મેદાનમાં ઉતારે છે કે કેમ તે તો આગામી સમયમાં જ જાણી શકાશે.
કોંગ્રેસમાં જોડાયા બાદ મીડિયા સમક્ષ નવનીત બાલધિયાએ જણાવ્યું હતું કે, નેતૃત્વ કહેશે તો ચૂંટણી લડીશ. ભાજપના ત્રાસથી અનેક અત્યાચાર થયા છે. ભાજપના ત્રાસથી આજે હું ભાજપમાં જોડાયો છું. મારા કેસમાં જે DySP હતા તેમને અન્ય જગ્યાનો ચાર્જ આપ્યો. નવનીત બાલધિયાએ પોતાને ન્યાય ન મળ્યો હોવાનો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો.
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ શ્રી અમિત ચાવડાજીની ઉપસ્થિતિમાં વિવિધ પક્ષના રાજકીય અને સામાજિક અગ્રણીઓ તેમજ અનેક હોદ્દેદારો વિધિવત રીતે કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાયા.— Gujarat Congress (@INCGujarat) April 3, 2026
જનતાના હિત અને ગુજરાતના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે કોંગ્રેસનો સાથ સ્વીકારનાર તમામ સાથીઓનું કોંગ્રેસ પરિવારમાં હાર્દિક…
શું હતો બગદાણા વિવાદનો સમગ્ર મામલો?
ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણાના સરપંચના સંબંધી નવનીત બાલધિયા પર 29મી ડિસેમ્બર 2025ની રાત્રે બે કારમાં આવેલા આઠ જેટલા શખ્સોએ ધોકા અને પાઈપ વડે હુમલો કર્યો હતો. જેમાં તે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયા હતા. પોલીસ મુજબ દારૂની બાતમી આપ્યાની શંકાએ નવનીતભાઈ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, તો બીજી તરફ નવનીતભાઈએ સમગ્ર હુમલા પાછળ માયાભાઈ આહીરના પુત્ર દ્વારા કરાવાયો હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો.
બગદાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં બીએનએસ કલમ હેઠળ 112/2, 118/1, 115/2 અને રાયોટીંગ સાથે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર બનાવમાં જે ફરિયાદી નવનીતભાઈ ડાયાભાઈ બાલધિયા જે બગદાણા ગામના સરપંચના સંબંધી થાય છે, તેના દ્વારા પોલીસને માહિતી આપવામાં આવે છે કે તેમનો વરના ગાડીએ પીછો કર્યો અને 8 શખ્સોએ તેમને માર મારી ઈજા પહોંચાડી છે. ત્યારબાદ નવનીત ભાઈ દ્વારા એક વીડિયો ઉતારવામાં આવે છે. હુમલા પ્રકરણમાં સરકાર દ્વારા તપાસ માટે SITની રચના કરવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચો: