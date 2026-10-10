નવરાત્રીની આરતી 'જય આદ્યા શક્તિ...'ને ઘરે ઘરે પ્રચલિત કરનારા મુસ્લિમ ભજનિકની કહાની
નવરાત્રીની આરતીમાં આજે પણ ગુંજે છે અમરેલીના અભરામ ભગતનો અમર કંઠ ‘માઁ જય આદ્યા શક્તિ...’ આરતીને ગુજરાતનાં ઘર-ઘર સુધી પહોંચાડનાર મુસ્લિમ ભજનિકની અદભુત સંગીતસાધના.
Published : October 10, 2026 at 3:23 PM IST
દીલીપ જીરુકા, અમરેલી: ‘કર્મનો સંગાથી રાણા, મારું કોઈ નથી’, ‘કાનજી તારી મા કહેશે તો અમે કાનુડો કેસું રે’ અને ‘તેરે દ્વાર ખડા જોગી’ સહિતનાં ભજનો દ્વારા આગવી ઓળખ બનાવનારા મુસ્લિમ ભજનિક અભરામ ભગતને નવલા નોરતે યાદ કરવે પડે. 'જય આદ્યા શક્તિ...'ના સૂર પાછળ છુપાયેલી અમરેલીના અભરામ ભગતની અમર કહાણી વિશે ખાસ અહેવાલ...
માતાજીની આરતીને ગુજરાતનાં ઘર-ઘર સુધી પહોંચાડી
મુસ્લિમ પરિવારમાં જન્મેલા ભજનિકે પોતાના કંઠથી માતાજીની આરતીને ગુજરાતનાં ઘર-ઘર સુધી પહોંચાડી છે. નવરાત્રીનું પર્વ આવે એટલે ગુજરાતના ગામડાંથી લઈને મહાનગરો સુધી માતાજીનાં મંદિરો, ગરબી મંડળો અને ઘરોમાં ભક્તિનો માહોલ છવાઈ જાય છે. સાંજ ઢળે, માતાજીની આરતીનો સમય થાય અને એક જ સૂર લાખો લોકોના કંઠે ગુંજી ઊઠે — ‘જય આદ્યા શક્તિ મા, જય આદ્યા શક્તિ...’! આ આરતી ગુજરાતની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાનો અભિન્ન હિસ્સો બની ગઈ છે. આ આરતીને પોતાના મધુર કંઠથી લોકહૃદયમાં વસાવવામાં મહત્ત્વનું યોગદાન આપનાર ભજનિક અભરામ ભગતની કહાણી પણ એટલી જ પ્રેરણાદાયી છે.
મુસ્લિમ ભજનિક અભરામ ભગત
મૂળ અમરેલી જિલ્લાના વડિયા સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવતા અને વડિયાને કર્મ ભૂમિ બનાવનાર અભરામ ભગતનો જન્મ મુસ્લિમ પરિવારમાં થયો હતો. તેમનું મૂળ નામ ઇબ્રાહીમ કરીમ સુમરા હતું. ધર્મની સીમાઓથી પર રહીને તેમણે હિંદુ ભક્તિગીતો, આરતીઓ, સંતવાણી અને લોકભજનોને પોતાના કંઠે એવી રીતે રજૂ કર્યાં કે તેમનો અવાજ ગુજરાતના લાખો શ્રોતાઓની લાગણી સાથે જોડાઈ ગયો. આજે પણ નવરાત્રી દરમિયાન ‘જય આદ્યા શક્તિ’ આરતીના સૂર સંભળાય ત્યારે અભરામ ભગતની સંગીતસાધના યાદ આવ્યા વિના રહેતી નથી.
અભરામ ભગતની વિશેષતા એ હતી કે તેમણે માત્ર એક આરતીને લોકપ્રિય બનાવીને અટકી ગયા નહોતા. તેમણે અનેક ભજનો, સંતવાણીનાં પદો અને લોકરચનાઓને પોતાના આગવા અંદાજમાં રજૂ કરીને ગુજરાતી ભજનપરંપરાને સમૃદ્ધ બનાવી હતી. તેમનું જીવન એ વાતની સાક્ષી છે કે સંગીત અને ભક્તિ માનવહૃદયને જોડવાની એવી શક્તિ ધરાવે છે, જે ધર્મ કે સમાજની સીમાઓથી પર છે.
ગુજરાતમાં નવરાત્રીની આરતીનું નામ પડે એટલે ‘જય આદ્યા શક્તિ’નો ઉલ્લેખ સૌથી પહેલાં થાય છે. માતાજીની પૂજા, ગરબી મંડળો અને ઘરની આરતીમાં આ રચના વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. આ આરતીના રચયિતા શિવાનંદ સ્વામી છે, જ્યારે અભરામ ભગતે પોતાના કંઠ, લય અને ભાવસભર રજૂઆતથી તેને લોકપ્રિય બનાવવામાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો હતો. આદ્યાશક્તિની આરતીને ગુજરાતના ઘર-ઘર સુધી લોકપ્રિય બનાવવામાં અભરામ ભગતનું પ્રદાન વિશેષ મહત્ત્વનું રહ્યું છે.
એ સમય એવો હતો જ્યારે આજની જેમ મોબાઇલ ફોન, સોશિયલ મીડિયા કે ઇન્ટરનેટનો વ્યાપ નહોતો. કલાકારનો અવાજ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આકાશવાણી, ગ્રામોફોન રેકોર્ડ અને જાહેર કાર્યક્રમોનું મહત્ત્વ હતું. અભરામ ભગતના કંઠે ગવાયેલી આરતી રેડિયો અને રેકોર્ડિંગના માધ્યમથી અનેક શ્રોતાઓ સુધી પહોંચી હતી. ઘણા લોકો માટે તેમનો અવાજ જ તેમની ઓળખ બની ગયો હતો.
આજે તેનો પરિવાર પણ સંગીતની સાધના કરી રહ્યો છે. તેમના પુત્ર મિહિર ભાઈ સુમરા વડિયામા રહી અભરામ ભગતનો વારસો સાચવી રહ્યા છે. અભરામ ભગતની ઓળખ માત્ર ‘જય આદ્યા શક્તિ’ આરતી પૂરતી સીમિત નહોતી. ગુજરાતી ભજન, સંતવાણી અને લોકસંગીતની વિવિધ પરંપરાઓમાં તેમનું નોંધપાત્ર પ્રદાન રહ્યું હતું.
‘કર્મનો સંગાથી રાણા, મારું કોઈ નથી’, ‘કાનજી તારી મા કહેશે તો અમે કાનુડો કેસું રે’ અને ‘તેરે દ્વાર ખડા જોગી’ જેવા ભજનો તેમના કંઠે લોકપ્રિય બન્યાં હતાં. ‘મૈયા તોરે દ્વારે બાલા જોગી આયો’ જેવી રચનાને પણ શ્રોતાઓએ ખૂબ પસંદ કરી હતી. અભરામ ભગતે ગંગાસતી, દાસી જીવણ, મીરાંબાઈ અને નરસિંહ મહેતા જેવા ભક્તકવિઓની રચનાઓને પણ પોતાની રજૂઆતમાં સ્થાન આપ્યું હતું. કબીર અને રહીમનાં દુહા, લોકઆખ્યાનો તથા પરંપરાગત ભજનવાણીને પણ તેમણે ગાયકી દ્વારા લોકો સુધી પહોંચાડી હતી.
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