નવસારી: 400 વર્ષ જૂના આશાપુરી મંદિરે દર્શન કરવા ભક્તોનું ઘોડાપુર, 'જય માતાજી'ના નાદથી ગુંજ્યું મંદિર
ભારતમાં ભાગ્યે જ ક્યાંય જોવા મળે તેવી અનોખી મૂર્તિ અહીં બિરાજમાન છે.
Published : March 19, 2026 at 3:51 PM IST
નવસારી : આજથી ચૈત્ર નોરતાનો પ્રારંભ થતા નવસારીના 400 વર્ષ જુના આશાપુરી માતાના મંદિરે માઇ ભક્તોની ભીડ ઉમટી છે. ભારતમાં ભાગ્યે જ ક્યાંય જોવા મળે તેવી અનોખી મૂર્તિ અહીં બિરાજમાન છે, જ્યાં માતાજી પોતાના પ્રિય ગણપતિજી અને મહાન ઋષિ માર્કન્ડેય ઋષિ સાથે બિરાજે છે. આ વિશેષતા આશાપુરી માતાજી મંદિરને દેશભરમાં એક આગવી ઓળખ આપે છે.
નવસારીના મધ્યમાં આવેલું આશરે 400 વર્ષ જૂનું આ મંદિર શ્રદ્ધા અને ભક્તિનું કેન્દ્ર છે. ચૈત્ર નવરાત્રિ શરૂ થતા જ ભક્તો દૂર દૂરથી અહીં આવે છે. તાપીથી લઈને વાપી સુધી તેમજ ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારો અને દેશ-વિદેશમાંથી લાખો ભક્તો માતાજીના દર્શન કરવા પહોંચે છે. ભક્તો અહીં આવી શ્રદ્ધાપૂર્વક માતાજીને વંદન કરે છે અને પોતાની મનની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થાય તેવી પ્રાર્થના કરે છે.
આ મંદિર સાથે જોડાયેલી એક પ્રાચીન અને રસપ્રદ કથા પણ લોકવિશ્વાસમાં જીવંત છે. ગાયકવાડી રાજના સમયમાં એક સુબાને સ્વપ્નમાં માતાજી દર્શન આપી દુધિયા તળાવ નજીક પોતાની ઉપસ્થિતિ વિશે જણાવ્યું અને મંદિર બાંધવાનો આદેશ આપ્યો. આ સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે જમીનમાંથી માતાજીની મૂર્તિ બહાર કાઢી વિધિવત સ્થાપના કરવામાં આવી, જેમાં માતાજી સાથે ગણપતિજી અને માર્કન્ડેય ઋષિ પણ પ્રગટ થયા હતા.
આ પછી બનેલી એક ચમત્કારિક ઘટનાએ માતાજીની મહિમાને વધુ ઉજાગર કરી. સુબાને પોતાના પુત્રને જોવા માટે સુરત જવાનું હતું, પરંતુ પૂર્ણા નદીમાં આવેલ પૂરના કારણે માર્ગ બંધ હતો. ત્યારે સુબાએ માતાજીને પ્રાર્થના કરી અને કહેવામાં આવે છે કે માતાજીએ પૂરને શાંત કરી દીધું, જેના કારણે સુબો સુરત જઈ શક્યો. ત્યારથી માતાજી ‘આશાપુરી’ તરીકે ઓળખાવા લાગી — એટલે કે ભક્તોની આશા પૂર્ણ કરનાર માતા.
આશાપુરી માતાજી મંદિર માત્ર ધાર્મિક સ્થળ જ નહીં, પરંતુ મા અને સંતાન વચ્ચેના અખંડ પ્રેમનું પ્રતિક પણ છે, કારણ કે અહીં માતાજી પોતાના પ્રિય પુત્રો સમાન ગણપતિજી અને માર્કન્ડેય ઋષિને પોતાની સાથે બેસાડે છે. મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ભક્તો પાસેથી મળતા દાનનો ઉપયોગ આરોગ્ય અને શિક્ષણ જેવા સેવાકાર્યોમાં કરવામાં આવે છે.
આ રીતે, આશાપુરી માતાજીના આશીર્વાદ માત્ર મંદિરમાં જ નહીં, પરંતુ સમાજના દરેક વર્ગ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. ચૈત્ર નવરાત્રિના આ પાવન અવસરે નવસારીનું આશાપુરી માતાજી મંદિર ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને માનવ સેવા — ત્રણેયનો અનોખો સંગમ બની રહ્યું છે.
આ પણ વાંચો...