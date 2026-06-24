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ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિરે નાવ મનોરથની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી

ભગવાનના આ નૌકા વિહારના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરે ઉમટી પડ્યા હતા. ભાવિકોએ નાવ મનોરથના દર્શન કરીને ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો હતો.

ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિરે નાવ મનોરથની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી
ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિરે નાવ મનોરથની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 8:32 PM IST

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ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે શ્રી રણછોડરાયજી મંદિરમાં ઉત્સાહપૂર્ણ વાતાવરણમાં નાવ મનોરથની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભગવાન રણછોડરાયજીને નૌકા વિહાર કરાવવામાં આવ્યો હતો.

ભગવાનના આ નૌકા વિહારના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરે ઉમટી પડ્યા હતા. ભાવિકોએ નાવ મનોરથના દર્શન કરીને ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો હતો.

ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિરે નાવ મનોરથની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

ગોપાલલાલજીને નૌકા વિહાર કરાવી ઠંડકનો ભાવ પ્રદાન કરાયો

મંદિરના કુંડમાં પાણી ભરીને ભગવાન રણછોડરાયજીના બાળ સ્વરૂપ ગોપાલલાલજી મહારાજને નાવમાં બેસાડી નૌકા વિહાર કરાવવામાં આવ્યો હતો. શ્રીજીના સેવકોએ ગોપાલલાલજીને નાવમાં વિરાજમાન કરીને ગરમીની ઋતુમાં ઠંડકનો અનુભવ કરાવ્યો હતો.

મૃદંગ અને તબલાના સુરીલા સંગીત સાથે ગોપાલલાલજીને નાવમાં વિહાર કરાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ગોપાલલાલજીને ચાંદીની ખુરશીમાં બેસાડીને ‘જય રણછોડ માખન ચોર’ના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા.

ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિરે નાવ મનોરથની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી
ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિરે નાવ મનોરથની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

મંદિર ખાતે પ્રતિ વર્ષ જેઠ સુદ પાંચમ અને જેઠ સુદ દસમ એમ બે વખત નાવ મનોરથની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોએ કર્યા નાવ મનોરથના દર્શન

નાવ મનોરથના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરે ઉમટી પડ્યા હતા. ભગવાનને નૌકા વિહાર કરતા જોઈને અનેક ભક્તોએ પાણીમાં ભીંજાતા-ભીંજાતા દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી.

ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિરે નાવ મનોરથની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી
ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિરે નાવ મનોરથની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

મંદિરમાં ઋતુ પ્રમાણે દિનચર્યાનું પાલન થાય છે : પૂજારી

મંદિરના પૂજારી જતીન સેવકે જણાવ્યું કે, “ડાકોર સ્થિત શ્રી રણછોડરાયજી મંદિરમાં ઋતુ અનુસાર દિનચર્યાનું પાલન કરવામાં આવે છે. અત્યારે ગરમીની ઋતુ છે અને આજે ગંગા દશમીનો તહેવાર છે, તેથી ભગવાનને નૌકા વિહાર કરાવવામાં આવ્યો છે જેથી તેઓને ઠંડકનો અનુભવ થાય.”

નૌકા વિહાર જોઈને ધન્યતા અનુભવી : ભાવિક

ભાવિક સંગીતાબેને કહ્યું, “અહીં નાવ મનોરથના દર્શન છે. ગંગા દશમીના પવિત્ર અવસરે ઠાકોરજીના દર્શને આવી છીએ. ભગવાન સરસ નૌકામાં બેસીને વિહાર કરી રહ્યા છે તે જોઈને ખૂબ જ ધન્યતા અનુભવીએ છીએ. ડાકોર આવીને અમને અપાર આનંદ થયો છે.”

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TAGGED:

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