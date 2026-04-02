જામનગર જિલ્લામાં કુદરતનો પ્રકોપ: ગ્રામ્ય પંથકમાં ધોધમાર કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતો ચિંતાતુર
Published : April 2, 2026 at 3:43 PM IST
જામનગર: ગુજરાતમાં વાતાવરણમાં આવેલા અચાનક પલટાની અસર હાલાર પંથકમાં જોવા મળી રહી છે. જામનગર જિલ્લાના વાતાવરણમાં આજે વહેલી સવારથી જ ભારે પલટો આવ્યો હતો, જેના પગલે જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાં ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે. ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે.
લાલપુર અને જામજોધપુરમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી
જામનગર જિલ્લાના લાલપુર અને જામજોધપુર તાલુકામાં અચાનક આકાશ વાદળોથી ઘેરાઈ ગયું હતું અને જોતજોતામાં ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો હતો. લાલપુરના નાઘુના સહિતના આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પવનના સૂસવાટા સાથે વરસાદ પડતા રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા. ઉનાળાની શરૂઆતે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાતા સ્થાનિકોમાં કુતૂહલની સાથે ભયનો માહોલ પણ જોવા મળ્યો હતો.
શહેરમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અને ભારે પવન
જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જ્યારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ત્યારે જામનગર શહેરમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. શહેરમાં સવારથી જ કાળા ડિબાંગ વાદળો છવાયા છે અને તેજ ગતિએ પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. ભારે પવનને કારણે ધૂળની ડમરીઓ ઉડતા વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અચાનક બદલાયેલા મિજાજને કારણે લોકોમાં એક પ્રકારનો ફાળ પડી છે.
ખેતી પાકને નુકસાનની ભીતિ
કમોસમી વરસાદને કારણે સૌથી વધુ ચિંતા જગતના તાત એટલે કે ખેડૂતોમાં જોવા મળી રહી છે. હાલ ખેતરોમાં રવિ પાક તૈયાર થઈ ગયો છે અથવા લણણીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, ત્યારે આ 'માવઠું' સોના જેવા પાકને ભારે નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જીરું, ધાણા અને ચણા જેવા પાકોમાં નુકસાન જવાની ભીતિથી ખેડૂતો ચિંતામાં ગરકાવ થઈ ગયા છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હજુ આગામી બે દિવસ સુધી જામનગર સહિત સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહી શકે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને કારણે વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, જેના લીધે હજુ પણ છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. પ્રશાસન દ્વારા લોકોને સાવચેત રહેવા અને વીજળીના કડાકા વખતે સુરક્ષિત સ્થળે રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
