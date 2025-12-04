પાંચ નદીઓ પસાર કરીને નર્મદા જિલ્લામાં પ્રવેશી રાષ્ટ્રીય એકતા પદયાત્રા
રાષ્ટ્રીય એકતા માર્ચ 6 ડિસેમ્બરે કેવડિયા પહોંચશે,સરદાર પટેલના નવા સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ કરાશે
Published : December 4, 2025 at 5:02 PM IST
નર્મદા: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન હેઠળ અખંડ ભારતના શિલ્પી સરદાર પટેલની 150મી જન્મ જયંતિના ઉપલક્ષ્યમાં રાષ્ટ્રીય એકતા યાત્રા નર્મદાના પોઇચાથી ભડામ ગામ ખાતે પહોંચી હતી. આ યાત્રામાં કેન્દ્રીય મંત્રી હર્ષ મલ્હોત્રા,ઉર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ સહિતના નેતાઓ જોડાયા હતા.મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે કરમસદથી રાષ્ટ્રીય એકતા યાત્રા સ્ટેચ્યુ ઓફ યૂનિટી સુધી યોજાશે.
પાંચ નદીઓ પ્રસાર કરી રાષ્ટ્રીય એકતા યાત્રા નર્મદાના ભડામ ગામ પહોંચી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન હેઠળ અખંડ ભારતના શિલ્પી સરદાર પટેલની 150મી જન્મ જયંતિના ઉપલક્ષ્યમાં રાષ્ટ્રીય એકતા, પર્યાવરણ સંરક્ષણ તેમજ સામાજિક જવાબદારીનો સંદેશ આપતી “રાષ્ટ્રીય એકતા માર્ચ” એ આજે નર્મદાના પોઇચાથી ભડામ ગામ ખાતે આવી પહોંચી હતી. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે 562 દેશી રજવાડાઓને એકતાના સૂત્રે પરોવી અખંડ ભારતનું નિર્માણ કર્યું હતું. આ પદયાત્રા થકી યુવાનો સરદાર પટેલના કાર્યને સમજે એટલે આ કાર્યક્રમનું કરમસદથી કેવડીયા સુધી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પદયાત્રામાં હજારો યુવાનો જોડાયા હતા અને ઠેર ઠેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
કેન્દ્રીય મંત્રી હર્ષ મલ્હોત્રા, ઊર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, સહકાર મંત્રી ઈશ્વર પટેલ, શિક્ષણ મંત્રી રિવાબા જાડેજા, સાંસદ મનસુખ વસાવા અને જશુભાઇ રાઠવા સહિત આગેવાનો પોઇચાથી ભદામ સુધી ચાલતા આવ્યા હતા.
કરમસદથી સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી સુધી યોજાઈ રહેલી આ રાષ્ટ્રીય પદયાત્રા આણંદ, વડોદરા અને નર્મદા એમ ત્રણ જિલ્લામાંથી પસાર થઇ ત્યારે ગુજરાતની પાંચ પવિત્ર અને સાંસ્કૃતિક રીતે મહત્ત્વની પાંચ નદીઓ તેની સાક્ષી બની છે.આ સરિતાઓમાં મહી, વિશ્વામિત્રી, જાંબુઆ, ઢાઢર, અને રાજ્યની જીવાદોરી સમાન નર્મદાનો સમાવેશ થાય છે. પદયાત્રીઓએ આ નદીઓના કિનારેથી પસાર થઈ ધન્યતા અનુભવી હતી.
આ લોકમાતાઓ સંસ્કૃતિ, ઇતિહાસ અને જીવનનો પ્રવાહ છે ત્યારે આ પાંચ નદીઓના આશીર્વાદ સાથે રાષ્ટ્રીય પદયાત્રા ભારતીય સંસ્કૃતિની સમૃદ્ધિનું પ્રતિક બનીને રાષ્ટ્રનિર્માણ અને રાષ્ટ્રપ્રેમનો સંદેશ ફેલાવશે, તેવો ભાવ સૌએ વ્યક્ત કર્યો હતો.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, સ્વતંત્રતા સંગ્રામના મહત્ત્વપૂર્ણ તબક્કા સમાન ઐતિહાસિક દાંડી કૂચની સાક્ષી પણ રાજ્યની 10 નદીઓ બની હતી. જેમાં સાબરમતી, ખારી, વાત્રક, મહી, ઢાઢર, નર્મદા, કીમ, તાપી, મિંઢોળા અને પૂર્ણા નદીનો સમાવેશ થાય છે. સરદાર પટેલને સમર્પિત આ પદયાત્રા પણ રાષ્ટ્રીય એકતાની દિશામાં તે જ પવિત્ર પગલાને અનુસરશે.
