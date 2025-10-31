ETV Bharat / state

150 વર્ષ પહેલાં નડીયાદના આ ઘરમાં સરદાર પટેલનો થયો હતો જન્મ, ઘોડીયા સહિતની કેટલીક યાદો આજે પણ જીવંત

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આજે 150મી જન્મજયંતિ છે. તેમનો જન્મ ખેડા જિલ્લાના નડિયાદ ખાતે તેમના મોસાળમાં થયો હતો. આ સ્થળે સરદાર પટેલની કેટલીક વસ્તુઓ સચવાયેલી છે.

નડિયાદ શહેરના દેસાઈ વગા વિસ્તારમાં થયો હતો સરદાર પટેલનો જન્મ
નડિયાદ શહેરના દેસાઈ વગા વિસ્તારમાં થયો હતો સરદાર પટેલનો જન્મ (Etv Bharat Gujarat)
નડીયાદ: આજે દેશભરમાં અખંડ ભારતના શિલ્પી અને દેશના લોહપુરૂષ સરદાર સરદાર પટેલની 150મી જન્મ જંયતીની ઉજવણી થઈ રહી છે. સરદાર સાહેબનું જન્મસ્થળ ખેડા જિલ્લાના મુખ્યમથક નડિયાદમાં આવેલું છે.

દોઢસો વર્ષ પહેલા આ ઘરમાં ભારતના લોખંડી પુરૂષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મ થયો હતો. આ તેમનું મોસાળ છે, તેમના બા લાડબાઈનું ઘર છે. અહીંયા સરદાર પટેલનો જન્મ થયો હતો અને અહીં જ તેઓ મોટા થયા. પ્રાથમિક શિક્ષણ પણ તેમણે નડીયાદમાં જ લીધું હતું.

નડીયાદમાં આવેલું એ ઘર જ્યાં સરદાર પટેલ જેવા મહામાનવનો જન્મ થયો હતો (Etv Bharat Gujarat)

સરદાર પટેલનું જન્મસ્થળ

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મ તા. 31 ઓક્ટોબર 1875ના રોજ નડીયાદ ખાતે થયો હતો. તેમનું જન્મસ્થળ નડીયાદ શહેરના દેસાઈ વગા વિસ્તારમાં આવેલું છે. જ્યાં તેમનું ઘોડિયું આજે પણ સચવાયેલું છે.સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન આ સ્થળની લોકો મુલાકાત લેતા રહે છે અને સરદાર સાહેબ વિશે જાણે છે અને તેમના જીવનમાંથી પ્રેરણા મેળવે છે.

નડીયાદમાં આવેલું સરદાર પટેલનું ઘર
નડીયાદમાં આવેલું સરદાર પટેલનું ઘર (Etv Bharat Gujarat)

સરદાર સાહેબની ઐતિહાસિક તસવીર

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે 1950માં તેમના મૃત્યું પહેલા પોતાની તસવીર પર તેમણે પોતે સહી કરી હતી. તેના બે માસ બાદ તેઓ અવસાન પામ્યા હતા. આ ઐતિહાસિક તસવીર પણ તેમના જન્મસ્થાને આજે પણ સચવાયેલી છે.

31 ઓક્ટોબર 1875ના રોજ નડિયાદમાં થયો હતો સરદાર પટેલનો જન્મ
31 ઓક્ટોબર 1875ના રોજ નડિયાદમાં થયો હતો સરદાર પટેલનો જન્મ (Etv Bharat Gujarat)

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બન્યા બાદ હવે આખું વર્ષ દેશ અને દુનિયામાંથી લોકો આ સ્મારકની મુલાકાત લેવા આવે છે. સરદાર સાહેબ વિશે જાણે છે અને અહીં આવીને સરદાર સાહેબ વિશે વધુ જાણીને ધન્યતા અનુભવે છે.

આ ઘોડીયામાં ઝુલ્યા હતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ
આ ઘોડીયામાં ઝુલ્યા હતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ (Etv Bharat Gujarat)

ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય પ્રધાન અને પીઢ આગેવાન દિનશા પટેલે જણાવ્યુ હતું કે, સરદાર સાહેબનું જન્મ સ્થળ નડીયાદના દેસાઈ વગો વિસ્તાર તેમના મામાના ઘરે આજથી લગભગ 150 વર્ષ પહેલા તેમનો જન્મ થયો હતો.હું પોતે એટલો સદનસીબ છું કે, સરદાર સાહેબના બાળપણમાં સરદાર સાહેબે જે જગ્યાએ જે રસ્તા ઉપર રમ્યા મારૂં અહોભાગ્ય કે એ જ રસ્તામાં મને રમવાનું મળ્યુ.એવા યુગપુરૂષનો જ્યારે જન્મદિન ઉજવાતો હોય ત્યારે સમગ્ર દેશ નહિં પણ દુનિયાના વિવિધ દેશોમાં પણ તેમના જન્મ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે.એવા સંદેશા મારી પર આવે છે કે આપ પણ શુભેચ્છા અને શુભકામનાનો સંદેશો મોકલો. એના અનુસંધાનમાં સરદાર મેમોરિયલ શાહીબાગ અમદાવાદમાં 150 વર્ષ નિમિત્તે સરદાર સાહેબના જીવન ઉપર એમના જન્મથી અંત સુધીની ફોટોગ્રાફીની એક પુસ્તિકા તથા મણિબહેનની ડાયરી વિશેની એક પુસ્તિકા 31 ઓક્ટોબરના રોજ પ્રસ્તુત કરવામાં આવશે. ઈંટ અને ઈમારતના લેખક એવા પ્રખર વિદ્વાનના હસ્તે એનુ ઓપનિંગ કરવામાં આવશે.એ બુક સમાજને સમર્પિત કરવામાં આવશે.આવા યુગપુરૂષના દર્શન કરવા હકીકતમાં હું માનું છું સરદાર મેમોરિયલની મુલાકાત નાનામાં નાની વ્યક્તિથી માંડીને સૌ મોટા માણસોએ લેવી જોઈએ. -દિનશા પટેલ, ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રિય પ્રધાન

