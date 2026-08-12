ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો પ્રકોપ, કેન્દ્રની આરોગ્ય ટીમે ચાંદીપુરાના નિયંત્રણ અને ઉપાય માટે શરૂ કરી કામગીરી
કેન્દ્રીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે ચાંદીપુરા વાયરસને વકરતો અટકાવવા માટે ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં એક રાષ્ટ્રીય સંયુક્ત આઉટબ્રેક રિસ્પોન્સ ટીમ પણ તૈનાત કરી છે.
By ANI
Published : August 12, 2026 at 10:26 AM IST|
Updated : August 12, 2026 at 10:36 AM IST
નવી દિલ્હી : ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસે કહેર વરસાવ્યો છે, ત્યારે ચાંદીપુરા વાયરસ રોગની તપાસ કરવા અને તેનો સામનો કરવા માટે તૈયારીઓને મજબૂત કરવા માટે ભારતીય તબીબી સંશોધન પરિષદ (ICMR) ના નિષ્ણાતોની એક રાષ્ટ્રીય ટીમને ગુજરાત મોકલવામાં આવી છે.
ANI સાથે વાત કરતા, ICMRના ડિરેક્ટર જનરલ ડૉ. રાજીવ બહલે જણાવ્યું હતું કે, ટીમ રાજ્યના અધિકારીઓ અને અન્ય નિષ્ણાતો સાથે મળીને રોગને સમજવા, તેને પ્રસરતો અટકાવવા અને તેની સારવારના ઉપાય શોધવા માટે કામ કરી રહી છે.
ડૉ. બહલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ચાંદીપુરા વાયરસ અગાઉ પણ ઘણી વખત વકરી ચુક્યો છે, પરંતુ છેલ્લી વખત આ વાયરસે લગભગ બે વર્ષ પહેલા દેખા દીધી હતી. આ વાયરસનો પ્રકોપ હજુ પણ યથાવત છે. ગુજરાતમાં એક ખાસ ટાસ્ક ફોર્સ કાર્યરત છે,"
તેમણે કહ્યું કે ICMR ટીમો છેલ્લા બે વર્ષથી ગુજરાતમાં આ રોગની તપાસ કરી રહી છે અને તેના પ્રસરવાનું કારણ શું છે તે જણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. બહલે વધુમાં કહ્યું, "મૂળભૂત રીતે, ICMR ટીમ, અન્ય લોકો સાથે મળીને, આ ચાંદીપુરા રોગ પર કામ કરી રહી છે, જેથી તે ક્યાંથી આવી રહ્યો છે અને શા માટે વકરી રહ્યો છે તે સમજી શકાય. અમે છેલ્લા બે વર્ષથી તેની તપાસ કરી રહ્યા છીએ."
તેમણે કહ્યું કે, ગુજરાતના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ટીમો પહેલાથી જ કામ કરી રહી છે, પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ સામે લડવા માટે એક રાષ્ટ્રીય ટીમને પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું, "આ બીમારીને સમજવા, તેને નિયંત્રણમાં લેવા અને આખરે તેની સારવાર કરવા માટે ત્યાં ઘણા નવા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે."
કેન્દ્રીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે ચાંદીપુરા વાયરસ રોગને પ્રસરતો અટકાવવા માટે ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં એક રાષ્ટ્રીય સંયુક્ત આઉટબ્રેક રિસ્પોન્સ ટીમ (NJORT) પણ તૈનાત કરી છે.
આ કામમાં 'ઈન્ટિગ્રેટેડ ડિજીજ સર્વિલાંસ પ્રોગ્રામ' (IDSP) કે અંતર્ગત બિમારીની દેખરેખથી મદદ મળી રહી છે. તે 'નેશનલ ફોર ડિજીજ કંટ્રોલ' (NCDC) રાજ્યની સુરક્ષા કેન્દ્ર સાથે મળીને સમન્વય સાધી રહ્યું છે. NJORT ની મદદ માટે NCDC ની 'પબ્લિક હેલ્થ ઇમરજન્સી ઓપરેશન્સ સેન્ટર' ને પણ કાર્યરત કરવામાં આવ્યું છે.
વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) અનુસાર, ચંદીપુરા વાયરસ (CHPV) 'રૈબડોવિરિડે' (Rhabdoviridae) પરિવારના સભ્યો છે અને તે ખાસ કરીને બાળકોમાં 'એક્યૂટ એન્સેફલાઇટિસ સિન્ડ્રોમ' (AES) થી જોડાયેલું છે. આ વાયરસ સેન્ડફ્લાઈ (રેતની માખી), મચ્છરો અને ટિક્સ જેવા જંતુઓથી ફેલાય છે. ગુજરાતમાં 'ફ્લેબોટોમસ પાપાટાસી' (ફ્લેબોટોમસ પાપાટાસી)ને આ વાયરસનો જનક માનવામાં આવે થે.
આ બીમારીથી તાવથી શરૂ થઈ શકે છે અને ત્યાર બાદ આંચકીઓ આવવી, કોમામાં જવું અને ગંભીર કિસ્સાઓમાં મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. WHOની રિપોર્ટ થી, ભારતમાં ચાંદીપુરાના છેલ્લા કિસ્સાઓમાં મૃત્યુ દર 56થી 75 ટકા રહ્યો છે.
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