WORLD POST DAY; 150 વર્ષ પહેલા થઈ હતી પોસ્ટની શરૂઆત, આજે લાલ રંગની ટપાલ પેટીઓ ક્યાં ગાયબ થઈ ગઈ?
ટપાલનો સુવર્ણકાળ અને બદલાતા સમયની અસર પડી, હવે પરંપરાગત પોસ્ટ ઓફિસને કોર્પોરેટ લુક, ટપાલ ભલે ઘટી, પણ પોસ્ટ ઓફિસનું મહત્ત્વ આજે પણ અકબંધ
Published : October 9, 2026 at 11:04 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 11:12 AM IST
પાટણઃ આજે નવ ઓક્ટોમ્બરનું વિશેષ મહત્ત્વ એટલા માટે છે કારણ કે, આજથી 150 વર્ષ પહેલા પોસ્ટની શરૂઆત થઈ હતી. ત્યારથી નવ ઓક્ટોમ્બરના રોજ WORLD POST DAYની ઉજવણી થાય છે, ત્યારે આજે પોસ્ટની શું સ્થિતિ છે તે જાણીશું. એક સમય હતો, જ્યારે ટપાલીની રાહ જોવાતી હતી. સ્વજનોના સમાચાર જાણવા માટે પત્રો અને ચિઠ્ઠીઓ જ એકમાત્ર માધ્યમ હતાં. ટપાલીના હાથમાં આવતી ચિઠ્ઠી માત્ર કાગળનો ટુકડો નહીં, પરંતુ લાગણીઓનો સંદેશ બનીને આવતી હતી. પરંતુ આજે સમય બદલાયો, ટેકનોલોજીનો યુગ આવ્યો અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સેકન્ડોમાં સંદેશાઓની આપ-લે થવા લાગી. એક સમયે સંદેશાવ્યવહારનું સૌથી મહત્ત્વનું માધ્યમ ગણાતો ટપાલ વિભાગ આજે આધુનિક ટેકનોલોજી અને ખાનગી કુરિયર કંપનીઓ વચ્ચે પોતાની આગવી ઓળખ જાળવી રાખવા પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. ત્યારે આજે વાત કરીશું પાટણ જિલ્લાની 242 ગ્રામ્ય અને શહેરની પાંચ પોસ્ટ ઓફિસની, જ્યાં પરંપરાગત ટપાલ વ્યવસ્થાની સાથે બેન્કિંગ, પાર્સલ અને આધુનિક સેવાઓ દ્વારા પોસ્ટ વિભાગ નવા યુગમાં પ્રવેશી રહ્યો છે.
ટપાલનો સુવર્ણકાળ અને બદલાતા સમયની અસર પડી
એક સમય હતો જ્યારે પત્રો, ચિઠ્ઠીઓ અને ટેલિગ્રામ લોકોના જીવનનો અભિન્ન હિસ્સો હતાં. કોઈના ઘરે ખુશીના સમાચાર હોય કે દુઃખના, ટપાલ દ્વારા જ સંદેશાઓ પહોંચતા હતા. પરંતુ માહિતી અને ટેકનોલોજીના યુગે સંદેશાવ્યવહારની આખી વ્યવસ્થા બદલી નાખી છે. મોબાઇલ ફોન, વોટ્સએપ અને સોશિયલ મીડિયાના કારણે હવે સંદેશાઓ સેકન્ડોમાં પહોંચી જાય છે. આની અસર પરંપરાગત ટપાલ વ્યવસ્થા પર પણ પડી છે. જોકે, ટપાલ વિભાગે સમયની સાથે બદલાવ સ્વીકારીને પોતાની સેવાઓનું આધુનિકીકરણ શરૂ કર્યું છે. પાટણ જિલ્લાની વાત કરીએ તો અહીં અંદાજે 242 ગ્રામીણ પોસ્ટ ઓફિસ કાર્યરત હોવાની માહિતી સામે આવી છે. આજે પણ ગામડાંના નાગરિકો માટે પોસ્ટ ઓફિસ વિશ્વાસનું મહત્ત્વનું કેન્દ્ર છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ટપાલ સેવાઓની સાથે નાણાકીય વ્યવહારો અને પાર્સલ પહોંચાડવા જેવી સેવાઓ પણ મહત્ત્વની બની રહી છે.
આમ, પરંપરાગત ટપાલની સંખ્યામાં ફેરફાર થયો હોવા છતાં પોસ્ટ વિભાગ અન્ય સેવાઓ દ્વારા લોકો સુધી પહોંચ જાળવી રહ્યો છે. પાટણ શહેરની અંદાજે એક લાખની વસ્તી સામે એક મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ અને પાંચ સબ પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા નાગરિકોને સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. મળતી માહિતી મુજબ, શહેરની પોસ્ટ ઓફિસોમાં દરરોજ અંદાજે એક હજાર જેટલી ટપાલો આવે છે. જ્યારે ઓનલાઇન ખરીદીના વધતા ચલણ વચ્ચે દરરોજ આશરે 600 પાર્સલ આવતાં હોવાની માહિતી છે. ખાનગી કુરિયર કંપનીઓ અને આંગડિયા સેવાઓની સ્પર્ધા વચ્ચે પણ પોસ્ટ વિભાગ પ્રત્યે નાગરિકોનો વિશ્વાસ જળવાઈ રહ્યો છે. ઓનલાઇન ખરીદીના પાર્સલ હોય કે અન્ય સામગ્રી, પોસ્ટ વિભાગ ગામડાં સુધી સેવાઓ પહોંચાડવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે.
લાલ રંગની ટપાલ પેટીઓ ક્યાં ગાયબ થઈ ગઈ?
એક સમય હતો, જ્યારે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં લાલ રંગની ટપાલ પેટીઓ જોવા મળતી હતી. લોકો પોતાના પત્રો તેમાં નાખતા અને નક્કી કરેલા સમયે ટપાલ વિભાગના કર્મચારીઓ તેને એકત્રિત કરતા હતા. પાટણ શહેરમાં એક સમયે અંદાજે 25 જેટલી ટપાલ પેટીઓ હોવાની માહિતી છે. જોકે, સમય જતાં તેમાં ઘટાડો થયો છે. કેટલીક ટપાલ પેટીઓ જર્જરિત હાલતમાં છે, તો કેટલીક હવે જોવા મળતી નથી. ટપાલ પેટીઓના સ્વરૂપમાં પણ સમયાંતરે ફેરફાર થયા છે. એક સમયે થાંભલાઓ પર લગાવવામાં આવતી નાની ટપાલ પેટીઓથી શરૂ થયેલી આ વ્યવસ્થા આજે બદલાયેલા સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે.
હવે પરંપરાગત પોસ્ટ ઓફિસને કોર્પોરેટ લુક
સમય સાથે બદલાવ લાવવા માટે પોસ્ટ વિભાગે આધુનિકીકરણ તરફ પગલાં ભર્યાં છે. પાટણની યુનિવર્સિટી વિસ્તારમાં આવેલી મહિલા પોસ્ટ ઓફિસને બંધ કરીને નવી વ્યવસ્થા સાથે 'Gen Z પોસ્ટ ઓફિસ' તરીકે વિકસાવવામાં આવી હોવાની માહિતી છે. રિનોવેશન દ્વારા પોસ્ટ ઓફિસને આધુનિક અને કોર્પોરેટ લુક આપવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા બેન્કિંગ સેવાઓ, પાર્સલ વ્યવસ્થા અને ટેકનોલોજી આધારિત સુવિધાઓ પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. એક સમયે માત્ર ટપાલ પહોંચાડવા માટે ઓળખાતી પોસ્ટ ઓફિસ આજે અનેક પ્રકારની સેવાઓ આપતા કેન્દ્ર તરીકે પોતાની ઓળખ બનાવી રહી છે. પાટણ જિલ્લામાં 'ગોલ્ડન વોરિયર' તરીકે આગળ વધવાના પ્રયાસો વચ્ચે ત્રણ 'સિલ્વર વોરિયર' પોસ્ટ ઓફિસ વિકસાવવાની કામગીરી ચાલી રહી હોવાની માહિતી છે. આ પહેલથી પોસ્ટ ઓફિસનું માળખું, સેવાઓ અને નાગરિકોને મળતી સુવિધાઓ વધુ આધુનિક બને તેવી અપેક્ષા છે.
ટપાલ ભલે ઘટી, પણ પોસ્ટ ઓફિસનું મહત્ત્વ આજે પણ અકબંધ
આમ, એક સમયે પત્રો અને ચિઠ્ઠીઓથી લોકોના દિલ સુધી પહોંચતો ટપાલ વિભાગ આજે ડિજિટલ યુગમાં પોતાની સેવાઓનું નવું સ્વરૂપ ઘડી રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા, ખાનગી કુરિયર કંપનીઓ અને આધુનિક સંદેશાવ્યવહારનાં અનેક માધ્યમો વચ્ચે પણ પોસ્ટ ઓફિસની વિશ્વસનીયતા અને ગામડાં સુધીની પહોંચ તેની આગવી ઓળખ છે. આવશ્યકતા હવે એટલી જ છે કે સમયની સાથે આધુનિક બનતી પોસ્ટ ઓફિસો નાગરિકોને વધુ ઝડપી, સરળ અને વિશ્વસનીય સેવાઓ પૂરી પાડે.
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