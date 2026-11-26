National Milk Day / દેશમાં ગુજરાત દૂધ ઉત્પાદનમાં કયા ક્રમે છે, અમૂલ મોડલ થકી ઉત્પાદન કેવી રીતે વધ્યુ?
દેશભરમાં 26, નવેમ્બરનો દિવસ રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે.
Published : November 26, 2026 at 2:41 PM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાત દેશમાં દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે ચોથા ક્રમે છે. કેન્દ્રીય કૃષિ વિભાગના પ્રકાશન પ્રમાણે ગુજરાત દેશના કુલ ઉત્પાદીત દૂધમાં પોતાનો 7.78%નો હિસ્સો આપે છે. દેશભરમાં 26, નવેમ્બરનો દિવસ રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. આજે જાણીએ ગુજરાતમાં દૂધ ઉત્પાદન અને અમૂલ મોડલ થકી દેશ દૂધ ઉત્પાદન કેવી રીતે વધ્યુ.
ગુજરાત દેશમાં દૂધ ઉત્પાદનના ચોથા ક્રમે, દેશના કુલ ઉત્પાદનમાં 7.78% હિસ્સો
ગુજરાતે દેશ અને વિશ્વને દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે અમૂલ મોડલ આપ્યું છે. જેના કારણે દેશમાં ઓપરેશન ફ્લડ થકી દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે સંગઠીત થયુ છે. હાલ દેશમાં વાર્ષિક કુલ 247.87 મિલિયન ટન દૂધ ઉત્પાદિત થાય છે, જેમાં ગુજરાતનો હિસ્સો અંદાજીત 19.29 મિલિયન ટન એટલે 7.78%નો છે. રાજ્યમાં ગુજરાત માહિતી બ્યુરોની માહિતી પ્રમાણે 24 જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંધો (ડેરીઓ) કાર્યરત છે. આ 24 જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંધો પૈકી 18 જિલ્લા ડેરીઓ ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન (GCMMF) અમૂલ નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલું છે. રાજ્યમા કુલ 16,800 પ્રાથમિક દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ છે. આ મંડળીઓ દૈનિક સ્તરે દૂધ એકત્ર કરીને જિલ્લા સંઘ સુધી પહોંચાડે છે. રાજ્યમાં કુલ 36 લાખ પશુ પાલકો સભાસદો દૂધ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલા છે. રાજયની મહત્ત્વની દૂધ ડેરીઓમાં આણંદ સ્થિત અમૂલ, બનાસકાંઠાની બનાસ ડેરી, સાબરકાંઠાના હિંમતનગર સ્થિત સાબર ડેરી, મહેસાણાની દૂધ સાગર ડેરી અને સુરતની સુમુલ ડેરી મહત્ત્વની છે. રાજ્યની બનાસ ડેરી એશિયાની સૌથી મોટી ડેરી છે.
રાજ્યમાં માથાદીઢ દૂધ ઉપલ્બધતા 730 ગ્રામ છે, રાષ્ટ્રીય દૂધ ઉપલબ્ધતા 485 ગ્રામ છે
ગુજરાત દેશમાં ભલે કુલ દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે ચોથા ક્રમે છે. પણ દૂધની કુલ માથાદીઢ ઉપલબ્ધતામાં રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતા ઘણું આગળ છે. ગુજરાત સરકારના માહિતી ખાતા દ્વારા પ્રકાશિત અખબારી યાદી અનુસાર ગુજરાતમાં દૈનિક દૂધ ઉપલબ્ધતા પ્રતિ વ્યક્તિ 730 ગ્રામની છે. રાષ્ટ્રીય સરેરાશ પ્રતિ વ્યક્તિ દૂધ ઉપલ્બધિતા 485 ગ્રામ સરેરાશ છે. આ સાથે રાજ્યમાં દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે વધતા રોકાણ અને ટેકનોલોજીથી વાર્ષિક 7 થી 8 ટકાના દરે દૂધ ઉત્પાદનમાં વધારો થતો જાય છે. રાજ્યમાં દૂધ પ્રોસેસિંગની દૈનિક ક્ષમતા કુલ 310.93 લાખ લિટરની છે. રાજ્યમાં ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન (GCMMF) સાથે સંકળાયેલી ડેરીઓનું છેલ્લા વર્ષના ઉત્પાદનની રકમ 73,450 કરોડનું નોંધાયું છે. IMARC ગ્રુપના અહેવાલ પ્રમાણે હાલ ગુજરાતમાં ડેરી ઉદ્યોગના બજારનું કદ 1,67,250 કરોડને આંબી ગયુ છે. જે 2034 સુધી 12.20% સુધી વધવાનો અંદાજ છે.
કૃષિ અને સહકાર વિભાગના આંકડા પ્રમાણે પ્રમુખ દૂધ ઉત્પાદીત ડેરીઓનું ઉત્પાદન
રાજ્યના વિવિધ 24 દૂધ ઉત્પાદન સંઘો વિવિધ ડેરીઓ સાથે સંકળાયેલા છે. બનાસ ડેરી એશિયાની સૌથી મોટી દૂધ ઉત્પાદન કરતી ડેરી છે. જ્યારે અમૂલ ડેરી રાજ્યમાં બીજા ક્રમે આવે છે. રાજ્યની વિવિધ ડેરીના વર્ષ - 2025-26ના કૃષિ અને સહકાર વિભાગના આંકડા પ્રમાણે કુલ ઉત્પાદન અને દૈનિક સંપાદન આ પ્રમાણે છે.
ગુજરાતમાં દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે ક્રાંતિ આણનાર, પ્રખ્યાત અમૂલ મોડલ શું છે
વિશ્વ અને દેશમાં દૂધ સંગઠીત દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે નામના કરનાર અમૂલ મોડલ ખેડા અને આણંદ જિલ્લાથી આરંભાયુ હતુ. 1940ના દસકમાં ખેડા જિલ્લામાં દૂધ ઉપ્તાદકોને ખાનગી ડેરીમાં શોષણનો ભોગ બનવું પડતુ હતુ. આ સમયે દૂધ ઉત્પાદકોને વચેટિયાઓના શોષણથી પુરતા ભાવ મળતા ન હતા. એ સમયે સરદાર પટેલે પણ દૂધ વેચાણથી વચેટિયાઓને હટાવવા માટે સહકારી મંડળીઓની રચનાની હાકલ કરી હતી. જેને પગલે 1946માં આણંદમાં અમૂલના સ્વપ્નદ્રષ્ટા ત્રિભુવનદાસ પટેલે ખેડા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિમિટેડની રચના કરી હતી.
આરંભમાં બે ગામમાં દૂધ મંડળીઓ રચાઈ અને દૈનિક સ્તરે કુલ 247 લિટરનો ભરાવો હતો. જે આજે અમૂલ મોડલ થકી વિશ્વ વિખ્યાત બની વાર્ષિક 15,000 કરોડનું ટર્નઓવર કરે છે. ત્રિભુવનદાસ પટેલની સાથે ડૉ. વર્ગીસ કુરિયન જોડાયા અને દૂધ ઉત્પાદનને સંગઠિત ક્ષેત્ર તરીકે વિકસાવ્યું. અમૂલ મોડલમાં ગ્રામ સ્તરે ગ્રામ્ય દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ રચાઈ જે, જિલ્લા સ્તરે આવેલી જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘને દૂધ પહોંચાડે. આ બંન્ને સાથે રાજ્ય સ્તરનું ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન (GCMMF) સાથે જોડાયું છે. જેનું કામ બ્રાન્ડ નેમ હેઠળ દૂધનું માર્કેટીંગ કરવું, દૂધ ઉત્પાદકોને પશુપાલન અંગે મદદ કરવી અને દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રને વિવિધ ટેકાથી સક્ષમ કરવાનું છે. આમ અમૂલ મોડલ ગ્રામ, જિલ્લા અને રાજ્ય સ્તરના કો-ઓપરેટીવ માળખા ધરાવતુ ત્રી-પાંખીય છે.
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