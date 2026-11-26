રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ: એક સમયે દૂધની આયાત કરતો ભારત દેશ આજે વિશ્વમાં મોખરે, ડૉ.વર્ગીસ કુરિયનનું સપનું થયું સાકાર
ભારતમાં શ્વેત ક્રાંતિના પ્રણેતા ડૉ. વર્ગીસ કુરિયનના જન્મદિવસ પર દેશમાં રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.
Published : November 26, 2026 at 4:00 PM IST
જૂનાગઢઃ 26 નવેમ્બર એટલે કે ભારતમાં શ્વેત ક્રાંતિના પ્રણેતા અને નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ (NDDB)ના સ્થાપક અધ્યક્ષ ડૉ. વર્ગીસ કુરિયનની જન્મજયંતિ. કેરળના કોઝિકોડમાં 26 નવેમ્બર, 1921ના રોજ જન્મેલા ડૉ. વર્ગીસ કુરિયને જોયેલા એક સપનાને કારણે આજે સમગ્ર દેશમાં શ્વેત ક્રાંતિની નદીઓ વહી રહી છે. તેમના આ અમૂલ્ય યોગદાનના સન્માનમાં દર વર્ષે સમગ્ર ભારતમાં 26 નવેમ્બરને 'રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.
ડૉ.વર્ગીસ કુરિયન અને શ્વેત ક્રાંતિની સફર
ડૉ. વર્ગીસ કુરિયને જ્યારે ડેરી ક્ષેત્રે કામ કરવાની શરૂઆત કરી, ત્યારે ભારતની સ્થિતિ ખૂબ જ નાજુક હતી. દેશના લોકોને દૂધ જેવો પોષણક્ષમ આહાર પૂરો પાડવા માટે વિદેશમાંથી દૂધ અને દૂધનો પાવડર આયાત કરવો પડતો હતો. નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડના અધ્યક્ષ બન્યા બાદ ડૉ. કુરિયને 'ઓપરેશન ફ્લડ' દ્વારા ભારતમાં શ્વેત ક્રાંતિના બીજ રોપ્યા. આ ક્રાંતિમાં ગામડાઓની પશુપાલક બહેનોનો સિંહફાળો રહ્યો. ડૉ. કુરિયનની દૂરંદેશી અને સહકારી મોડેલના પરિણામે આજે સમગ્ર વિશ્વ તેમને 'મિલ્કમેન ઓફ ઈન્ડિયા' તરીકે યાદ કરે છે.
દૂધ ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વમાં પ્રથમ
1970 પહેલાં જે દેશ દૂધની આયાત પર નિર્ભર હતો, તે જ ભારત દેશ 1970 બાદ શરૂ થયેલી શ્વેત ક્રાંતિના પરિણામે આજે વિશ્વનો સૌથી મોટો દૂધ ઉત્પાદક દેશ બની ગયો છે. ભારત આજે માત્ર પોતાની જરૂરિયાત પૂરી કરતું નથી, પરંતુ વિશ્વના અન્ય દેશોમાં દૂધ અને ડેરી ઉત્પાદનોની નિકાસ પણ કરે છે અને તેનો સંપૂર્ણ શ્રેય ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયનને આભારી છે.
છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ગુજરાતમાં દૂધ ઉત્પાદનનો ગ્રાફ સતત ઊંચો ગયો છે:
- વર્ષ 2022-23: અંદાજે 1.70 કરોડ ટન
- વર્ષ 2023-24: અંદાજે 1.80 કરોડ ટન
- વર્ષ 2024-25: અંદાજે 1.90 કરોડ ટન
ગુજરાતનું ગૌરવ: દૂધ ઉત્પાદનમાં દેશમાં ચોથા ક્રમે
દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં ચોથા ક્રમે મજબૂત સ્થાન ધરાવે છે. ભારતના કુલ દૂધ ઉત્પાદનમાં એકલા ગુજરાતનો હિસ્સો અંદાજે 8% જેટલો છે. ગુજરાતમાં સહકારી ડેરી માળખાના કારણે બનાસકાંઠા, આણંદ અને ખેડા જેવા જિલ્લાઓ દૂધ ઉત્પાદનમાં અગ્રેસર રહ્યા છે. આ ઉપરાંત, હવે સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં પણ પશુપાલન અને દૂધ ઉત્પાદનની ક્ષમતામાં દર વર્ષે નોંધપાત્ર વધારો થઈ રહ્યો છે.
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