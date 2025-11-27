દૂધ ઉત્પાદનમાં ગુજરાતની ધીમા પગલે પરંતુ મક્કમ પ્રગતિ, છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 07 થી 08 ટકા સરેરાશ ઉત્પાદનમાં વધારો
વર્ષ 2018-19થી લઈને 2023-24ના વર્ષ સુધીમાં પ્રતિ વર્ષ સરેરાશ 07થી 08 ટકાના વધારા સાથે ગુજરાતનું દૂધ ઉત્પાદન અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ આગળ વધી રહ્યું છે.
Published : November 27, 2025 at 10:01 AM IST
મુંબઈ: ભારતમાં દૂધ ક્રાંતિના પ્રણેતા એવા ડૉ.વર્ગીસ કુરિયનના જન્મ દિવસને ભારતમાં મિલ્ક દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. છેલ્લાં 5 વર્ષમાં ગુજરાતનું દૂધ ઉત્પાદન ધીમા પગલે પરંતુ એકદમ મક્કમ ગતિથી આગળ વધી રહ્યું છે. વર્ષ 2018/19થી લઈને 2023/24ના વર્ષ સુધીમાં પ્રતિ વર્ષ સરેરાશ 07થી 08 ટકાના વધારા સાથે ગુજરાતનું દૂધ ઉત્પાદન અન્ય રાજ્યોની સરખામણી એ આગળ વધી રહ્યું છે.
દૂધ ઉત્પાદનમાં ગુજરાતની મક્કમ સફર
દર વર્ષે 26 નવેમ્બરના રોજ દેશમાં રાષ્ટ્રીય મિલ્ક દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. આ ઉજવણી ભારતમાં મિલ્ક ક્રાંતિના પ્રણેતા એવા ડૉ.વર્ગીસ કુરિયનના જન્મદિવસની વિશેષ રૂપે દૂધ દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વર્ગીસ કુરિયન દ્વારા ગુજરાતમાંથી દૂધ ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ હતી.
આજે સમગ્ર દેશમાં વટ વૃક્ષ બનીને વિસ્તાર પામ્યું છે. ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયનના પ્રયાસોથી નાની-નાની સંસ્થાઓ અને માલધારીઓ દ્વારા દૂધ ઉત્પાદનની દિશામાં હકારાત્મક રીતે આગળ વધીને આજે પ્રતિ વર્ષ 07 થી 08 ટકાના વધારા સાથે ગુજરાત દૂધ ઉત્પાદન કરતા રાજ્યોમાં પોતાનું વિશેષ યોગદાન આપી રહ્યું છે.
દૂધ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધારવામાં મળી સફળતા
સહકારી સંસ્થાઓ નાની-નાની ડેરી અને સહકારી મંડળી સીધી રીતે દૂધ ઉત્પાદન સાથે જોડાય જેને કારણે ગુજરાતમાં દૂધ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધારવામાં આજે સફળતા મળી છે.
|વર્ષ
|દૂધનુ ઉત્પાદન
|2018-19
|1 કરોડ 44 લાખ 93 હજાર મેટ્રિક ટન
|2019-20
|1 કરોડ 52 લાખ 92 હજાર મેટ્રિક ટન
|2020-21
|1 કરોડ 58 લાખ 54 હજાર મેટ્રિક ટન
|2021-22
|1 કરોડ 67 લાખ 22 હજાર મેટ્રિક ટન
|2022-23
|1 કરોડ 72 લાખ 81 હજાર મેટ્રિક ટન
|2023-24
|1 કરોડ 83 લાખ 12 હજાર મેટ્રિક ટન
પ્રતિ વર્ષ 7થી 8 ટકાનો વધારો
પ્રતિ વર્ષ ગુજરાતમાં દૂધ ઉત્પાદનની ટકાવારીમાં 7થી 8 ટકા જેટલો વધારો થઈ રહ્યો છે. છેલ્લાં 6 વર્ષમાં પ્રતિ વર્ષ 07 થી 08 ટકાનો સરેરાશ વધારો દૂધ ઉત્પાદન માં ગુજરાત રાજ્યએ ખરા અર્થમાં ગુજરાત શ્વેત ક્રાંતિનું પ્રતીક આજે બની રહ્યું છે.
ગાય આધારિત ખેતી દૂધ ઉત્પાદનમાં મહત્વની
પાછલા 5-7 વર્ષથી ગુજરાતમાં ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતીને પણ આટલું જ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે, જેને કારણે પણ હવે માલધારી અને ખેડૂતો પશુપાલન વ્યવસાય તરફ ગંભીરતાથી વિચારી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ સરકાર દ્વારા પણ માલધારી અને ખેડૂતોને પશુધન ખરીદવા માટે કેટલીક સહાય પણ આપતી હોય છે.
વધુમાં પશુઓ માટે ખાણદાણમાં પણ સરકાર અને ખાનગી સંસ્થાઓ કે જે સહકારી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલી છે, તે ખાણદાણમાં ખેડૂતોને રાહત આપી રહી છે, તો બીજી તરફ દૂધ ઉત્પાદન સાથે જોડાયેલી અને દૂધને એકત્ર કરતી ડેરીઓ પણ પશુપાલકોને દૂધ અને ફેટના ભાવમાં પ્રતિ વર્ષ થોડો ઘણો વધારો કરીને આપે છે, જેથી પણ પશુપાલકો પશુપાલન અને દૂધ ઉત્પાદનના વ્યવસાય સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, જેથી પાછલા પાંચ-સાત વર્ષમાં 7થી 8 ટકાના દરે ગુજરાતમાં દૂધ ઉત્પાદનનો દર વધી રહ્યો છે.