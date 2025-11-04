ETV Bharat / state

રાષ્ટ્રીય કક્ષાની દોડવીર યુવતીની ફરિયાદ: જુનિયર કોચ દ્વારા શારીરિક અડપલાં અને ધમકી

VNSGU સ્પોર્ટ્સ કેમ્પસમાં યુવતી સિનિયર કોચના માર્ગદર્શન હેઠળ જુનિયર કોચ અમિત જગદંબા શર્મા (રહે. પાંડેસરા) પાસેથી રનિંગની તાલીમ લઈ રહી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2025 at 5:56 PM IST

સુરત: રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ શહેરનું નામ રોશન કરનારી એક યુવા દોડવીરે તેના જુનિયર કોચ અમિત શર્મા વિરુદ્ધ છેડતી અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવાની ગંભીર ફરિયાદ વેસુ પોલીસ મથકમાં નોંધાવી છે. યુવતીની ફરિયાદના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને આરોપી કોચની ધરપકડ કરી કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.

VNSGU કેમ્પસમાં તાલીમ દરમિયાન અયોગ્ય વર્તન

વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી (VNSGU) સ્પોર્ટ્સ કેમ્પસમાં યુવતી સિનિયર કોચના માર્ગદર્શન હેઠળ જુનિયર કોચ અમિત જગદંબા શર્મા (રહે. પાંડેસરા) પાસેથી રનિંગની તાલીમ લઈ રહી હતી. ફરિયાદ મુજબ, 10/7/2025 થી 1/9/2025 દરમિયાન, જુનિયર કોચ અમિત શર્માએ તાલીમ આપતી વખતે યુવતી સાથે અયોગ્ય વર્તન કર્યું હતું.

આક્ષેપ: યુવતીએ ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે કોચ દ્વારા તેને તાલીમ આપતી વખતે સતત શારીરિક અડપલાં કરવામાં આવતા હતા અને પ્રેમ સંબંધ રાખવા માટે દબાણ કરવામાં આવતું હતું.

પ્રેમ સંબંધનો ઇન્કાર કરતાં મળી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી

ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે આરોપી કોચ અમિત શર્માએ અલગ-અલગ સમયે યુવતી સાથે શારીરિક અડપલાં કરી છેડતી કરી હતી અને વારંવાર 'તું મને ખૂબ જ પસંદ છે, તું મારી સાથે પ્રેમ સંબંધ રાખ' તેમ કહી દબાણ કરતો હતો.

યુવતીએ જ્યારે પ્રેમ સંબંધ રાખવાનો સ્પષ્ટ ઇન્કાર કર્યો, ત્યારે આરોપી કોચ ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો. તેણે યુવતીને ગંદી ગાળો આપી અને માર મારવાની તથા જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી. આ ઘટનાથી ડરી ગયેલી યુવતીએ હિંમત દાખવીને સમગ્ર મામલે વેસુ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો.

વેસુ પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને આરોપીને પકડ્યો યુવતીની ગંભીર ફરિયાદના આધારે વેસુ પોલીસે જુનિયર કોચ અમિત જગદંબા શર્મા વિરુદ્ધ છેડતીનો ગુનો દાખલ કર્યો હતો. ગત મોડી રાત્રે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને આરોપી કોચની ધરપકડ કરી લીધી છે.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી અમિત શર્મા જુનિયર કોચિંગ ઉપરાંત પાર્ટ-ટાઇમ ઝોમેટો ડિલિવરીનું પણ કામ કરે છે. પોલીસે સમગ્ર મામલે કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.

