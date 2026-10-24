અમદાવાદ AMC ડેન્ટલ કોલેજને રાષ્ટ્રીય સન્માન, ફાઇનલ યરની વિદ્યાર્થિની વિશ્વંભરા વૈદ્યને પણ એવોર્ડ
ઇન્ડિયન ડેન્ટલ એસોસિએશન (IDA) દ્વારા કોલેજને ‘ડૉ. આર. અહેમદ એવોર્ડ ફોર કમ્યુનિટી સર્વિસિસ એન્ડ આઉટરીચ’થી સન્માનિત કરવામાં આવી છે.
Published : October 24, 2026 at 7:54 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) સંચાલિત AMC ડેન્ટલ કોલેજે ડેન્ટલ શિક્ષણ અને જાહેર આરોગ્ય ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર સિદ્ધિ મેળવી છે. ઇન્ડિયન ડેન્ટલ એસોસિએશન (IDA) દ્વારા કોલેજને ‘ડૉ. આર. અહેમદ એવોર્ડ ફોર કમ્યુનિટી સર્વિસિસ એન્ડ આઉટરીચ’થી સન્માનિત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત કોલેજની ફાઇનલ યરની વિદ્યાર્થિની વિશ્વંભરા વૈદ્યને ઉત્કૃષ્ટ ક્લિનિકલ કુશળતા બદલ ‘ડૉ. આર. અહેમદ એવોર્ડ ફોર ક્લિનિકલ સ્કિલ – અંડરગ્રેજ્યુએટ ફાઇનલ યર’ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. એક જ સમયગાળામાં સંસ્થાને અને તેની વિદ્યાર્થિનીને મળેલા આ બે રાષ્ટ્રીય સન્માનથી અમદાવાદનું ગૌરવ વધ્યું છે.
AMC ડેન્ટલ કોલેજને રાષ્ટ્રીય સન્માન
અમદાવાદના મેયર હિતેશ બારોટ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીના માર્ગદર્શન હેઠળ કોલેજ દ્વારા ડેન્ટલ સારવારને માત્ર કોલેજના પરિસર સુધી મર્યાદિત રાખવાને બદલે સમાજના છેવાડાના અને જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચાડવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. કોલેજ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં હજારો ડેન્ટલ કેમ્પ યોજવામાં આવ્યા છે. આ કેમ્પના માધ્યમથી લોકોને દાંતની વિવિધ બીમારીઓ અંગે માર્ગદર્શન, નિદાન અને સારવારની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવી છે. ઓરલ હેલ્થ અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા અને સમયસર સારવાર લેવા માટે લોકોને પ્રોત્સાહિત કરવાની કામગીરીની નોંધ લઈને IDA દ્વારા કોલેજને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સન્માનિત કરવામાં આવી છે.
AMC ડેન્ટલ કોલેજનાં ડીન ડૉ. બેલા દવેએ આ સિદ્ધિ અંગે ખુશી વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, કોલેજને કમ્યુનિટી સર્વિસિસ અને આઉટરીચ માટે મળેલો એવોર્ડ ગૌરવની વાત છે. કોલેજ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં હજારો ડેન્ટલ કેમ્પ યોજવામાં આવ્યા છે. કોલેજની બહાર જઈને છેવાડાના લોકો સુધી દાંતની બીમારીઓનું નિદાન અને સારવાર પહોંચાડવામાં આવી છે. દાંતની બીમારીઓથી બચવા, તેની યોગ્ય સારવાર મેળવવા અને ઓરલ હેલ્થ અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે વિવિધ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ કામગીરીમાં ડીન, ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ અને વિદ્યાર્થીઓ સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે. તેમણે આ કામગીરી માટે માર્ગદર્શન આપવા બદલ મેયર હિતેશ બારોટ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો હતો.
બીજી તરફ, AMC ડેન્ટલ કોલેજની ફાઇનલ યરની વિદ્યાર્થિની વિશ્વંભરા વૈદ્યને ક્લિનિકલ સ્કિલ માટે રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ મળ્યો છે. વિશ્વંભરા ડેન્ટિસ્ટ અને લેબ ટેક્નિશિયન માટે ઉપયોગી વિવિધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ડિઝાઇન તેમજ પેરિયોડોન્ટોલોજી ક્ષેત્રે સંશોધન કરી રહી છે. ખાસ કરીને ડેન્ટિસ્ટને હાથમાં થતો દુખાવો શા માટે થાય છે અને તેની પાછળનાં કારણો શું છે, તે અંગે તે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી સંશોધન કરી રહી છે.
વિશ્વંભરા વૈદ્યએ જણાવ્યું હતું કે, ડેન્ટિસ્ટ અને લેબ ટેક્નિશિયન માટે અલગ-અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડિઝાઇન કર્યાં છે. આ ઉપરાંત પેરિયોડોન્ટોલોજીમાં સંશોધન પણ કરી રહી છે. ડેન્ટિસ્ટને હાથમાં દુખાવો થવાના કારણો અને તે કેવી રીતે થાય છે, તેના પર છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કામ ચાલી રહ્યું છે. સંશોધનના આ કાર્યમાં આગળ વધવાથી તેને ખૂબ જ ખુશી થાય છે.
ડેન્ટલ ક્ષેત્રમાં સંશોધન, ક્લિનિકલ તાલીમ અને દર્દીઓ પ્રત્યેની સંવેદનશીલતાને પ્રોત્સાહન આપતા આ સન્માનથી કોલેજના શૈક્ષણિક વાતાવરણને પણ નવી ઓળખ મળી છે. ભારતીય ડેન્ટિસ્ટ્રીના અગ્રણી ડૉ. રફીઉદ્દીન અહેમદની સ્મૃતિમાં આપવામાં આવતા આ એવોર્ડ દ્વારા સંસ્થાકીય સ્તરે સમાજસેવા અને વ્યક્તિગત સ્તરે ક્લિનિકલ કુશળતાની કદર કરવામાં આવી છે.
આમ, AMC ડેન્ટલ કોલેજને કમ્યુનિટી સર્વિસિસ અને આઉટરીચ માટે તથા વિદ્યાર્થિની વિશ્વંભરા વૈદ્યને ક્લિનિકલ સ્કિલ માટે મળેલા બે રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ અમદાવાદમાં ડેન્ટલ શિક્ષણ, સંશોધન અને જનસેવાના ક્ષેત્રે થઈ રહેલી કામગીરીની મહત્ત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ બની રહ્યા છે.
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