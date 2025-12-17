નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં સોનિયા-રાહુલ ગાંધીને રાહત મળતા કોંગ્રેસ દ્વારા પદયાત્રા, ભાજપ કાર્યાલય ઘેરવા જતાં પોલીસ દ્વારા અટકાયત
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ પદયાત્રા એક પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તે દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
Published : December 17, 2025 at 8:41 PM IST
અમદાવાદ : નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં નામદાર કોર્ટ દ્વારા સન્માનીય સોનિયા ગાંધીજી અને રાહુલ ગાંધીજી વિરૂધ્ધ EDના કેસને રદ્દ કરતાં "સત્ય મેવ જયતે"ના જનનાદ સાથે અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ પદયાત્રા એક પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તે દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
આ મુદ્દે ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ અમદાવાદના ખાનપુરમાં આવેલ ભાજપ કાર્યાલય પર જવાના હતા, તે દરમિયાન કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડા સહિતના નેતાઓને પોલીસ દ્વારા ડિટેઇન કરવામાં આવ્યા હતા. કોંગ્રેસના નેતાઓએ હાથમાં બેનરો લઈને પદયાત્રા કરી હતી.
"નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં જે નિર્ણય આવ્યો, એના અનુસંધાનમાં આજે અમે રેલી કાઢી રહ્યા છીએ. સત્યનો વિજય થયો છે, અમે આવકારી રહ્યા છીએ અને આના માટે આ રેલી કાઢવામાં આવી છે. - સોનલબેન પટેલ, પ્રમુખ, અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિરોધ પક્ષના નેતા શેહઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું કે, "દેશનો કોઈપણ વ્યક્તિ સત્યના સમર્થનમાં અવાજ ઉઠાવે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા તેમના પર ખોટા કેસ કરીને તે અવાજને દબાવી દેવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. નેશનલ હેરોલ્ડ કેસમાં ઈડી દ્વારા સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીને સતત હેરાન પરેશાન કરવામાં આવ્યા, પરંતુ આ કેસમાં તેમનો વિજય થયો છે. જેના લીધે સમગ્ર દેશમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી સત્યમેવ જયતેના નારા સાથે રસ્તા પર ઉતરી છે. રાહુલ ગાંધી એકલા નથી, એમની સાથે કોંગ્રેસ પાર્ટીના એક એક કાર્યકર્તા છે.
અમદાવાદમાં યોજાયેલ પદયાત્રા-ભાજપ કાર્યાલય ઘેરાવમાં અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ સોનલબેન પટેલ, અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનના નેતા શેહજાદખાન પઠાણ, ધારાસભ્ય ઈમરાનભાઈ ખેડાવાલા, પૂર્વ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખ, રાજેશભાઈ ગોહિલ, ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગીતાબેન પટેલ, ચૂંટાયેલા કાઉન્સીલરો, પ્રદેશના કોંગ્રેસના પદાધિકારીઓ, શહેરના આગેવાનો, મહિલા કોંગ્રેસ, યુવક કોંગ્રેસ, એન.એસ.યુ.આઈ. સહિતના કાર્યકરો જોડાયા હતા.
આ પણ વાંચો...