રાષ્ટ્રીય હાથશાળ દિવસ: સ્વદેશી આંદોલનથી સોરઠના વણકરોની વર્તમાન સ્થિતિ સુધીની સફર
૧૯૦૫ની ૭ ઓગસ્ટના દિવસે કલકત્તામાં રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી દ્વારા વિદેશમાં બનેલા કપડાની હોળી કરીને સ્વદેશી કપડાનો ઉપયોગ કરવા માટે જનઆંદોલનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.
Published : August 7, 2026 at 9:57 AM IST
જૂનાગઢ: આજે રાષ્ટ્રીય હાથશાળ દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. ૭ ઓગસ્ટ ૧૯૦૫ના રોજ કલકત્તામાં રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીએ વિદેશી કપડાનો બહિષ્કાર કરીને સ્વદેશી અને હાથેથી બનાવેલા કપડાનો ઉપયોગ કરવા દેશવાસીઓને આહ્વાન કર્યું હતું. ત્યારથી ભારતમાં સ્વદેશી કપડાને લઈને એક આંદોલન શરૂ થયું હતું. વર્ષ ૨૦૧૫માં તમિલનાડુથી પહેલીવાર રાષ્ટ્રીય હાથસાળ દિવસ ઉજવવાની શરૂઆત થઈ હતી.
આજે રાષ્ટ્રીય હાથસાળ દિવસ
આજે રાષ્ટ્રીય હાથશાળ દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. ૧૯૦૫ની ૭ ઓગસ્ટના દિવસે કલકત્તામાં રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી દ્વારા વિદેશમાં બનેલા કપડાની હોળી કરીને સ્વદેશી કપડાનો ઉપયોગ કરવા તેમજ વિદેશી ચીજવસ્તુઓને દેશમાંથી હાંકી કાઢવા માટે જનઆંદોલનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. દેશવાસીઓએ વિદેશી કપડાનો બહિષ્કાર કરીને તેની હોળી કરી હતી. ત્યારથી ભારતમાં સ્વદેશી અને હાથેથી બનાવેલા કપડાના ચલણની પરંપરા શરૂ થઈ હતી.
૨૦૧૫માં હાથસાળ દિવસની ઉજવણી શરૂ
સાતમી ઓગસ્ટના દિવસે આ ઐતિહાસિક આંદોલનની ઘટનાને કેન્દ્રસ્થાને રાખીને વર્ષ ૨૦૧૫માં ભારતના તમિલનાડુથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ૭ ઓગસ્ટને રાષ્ટ્રીય હાથસાળ દિવસ તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારથી દર વર્ષે ૭ ઓગસ્ટે હાથસાળ દિવસ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે.
ભારતમાં હાથશાળ ઉદ્યોગનો એક સમયનો સુવર્ણકાળ
ગાંધીજીના રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલનને મોટા પ્રમાણમાં સફળતા મળી હતી. પ્રત્યેક દેશવાસીએ ઘરે સુતરમાંથી કપડું બનાવીને પહેરવાની શરૂઆત કરી હતી. આ અભિયાન આખા દેશમાં જનઆંદોલનનું રૂપ લઈ ચૂક્યું હતું. દેશના પ્રત્યેક વણકર પરિવારો સાથે અન્ય લોકોએ પણ પોતાના ઘરે સુતર કાંતીને તેમાંથી કપડું બનાવીને વિદેશી કપડાની જગ્યાએ હાથેથી બનેલા કપડાં પહેરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આ સમયગાળાને ભારતમાં હાથશાળ ઉદ્યોગનો સુવર્ણકાળ તરીકે આજે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
વણકર કારીગરોએ હાથશાળ અંગે રોચક વાતો કરી
એક સમયે સોરઠ પ્રદેશ તરીકે ઓળખાતા અને અખંડ જૂનાગઢ જિલ્લા તરીકે હાથશાળ ઉદ્યોગને મોટું પીઠબળ આપતા જૂનાગઢ, પોરબંદર અને સોમનાથ વિસ્તારમાં અનેક પરિવારો આ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા હતા. માંગરોળમાં તો રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની ચળવળને આગળ ધપાવવા માટે શારદા ગ્રામ જેવી વિદ્યાપીઠની સ્થાપના પણ કરવામાં આવી હતી, જેમાં એકમાત્ર ખાદીના કપડાં પહેરવાની પરંપરા હતી. આ પરંપરા આજે પણ અકબંધ જોવા મળે છે.
આજે પણ સોરઠ પ્રદેશમાં વણકર પરિવારો હાથશાળથી કપડા બનાવીને રોજગારી મેળવી રહ્યા છે. આજથી સો વર્ષ પહેલાં જે રીતે ઘરે-ઘરે કપડું બનાવવાની પરંપરા હતી, તે પરંપરા હવે લુપ્ત થવાની અણી પર પહોંચી ગઈ છે. માત્ર સાતથી આઠ પરિવારો જ હાથસાળ પર કપડું બનાવીને રોજગારી મેળવી રહ્યા છે. તેમાંથી માત્ર બે જ પરિવારો આજે લાકડાની અને હાથેથી ચલાવી શકાય તેવી હાથસાળ પર કામ કરી રહ્યા છે. અન્ય સાત-આઠ વણકર પરિવારો હાથસાળથી કપડું બનાવે છે, પરંતુ તેમાં આધુનિક ઇલેક્ટ્રિક સાધનોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
વણકર કારીગરોએ આપી એક્સક્લુઝિવ વિગતો
જૂનાગઢ જિલ્લાના દિવાસા અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં વણાટકામ કરતા રામજીબાપા અને ભરતભાઈએ એક્સક્લુઝિવ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં તેમના સંસ્મરણો વાગોળ્યા હતા. પેઢીદરપેઢી છેલ્લા ૧૦૦ વર્ષથી પણ વધુ સમયથી તેમનો પરિવાર વણાટકામ સાથે જોડાઈને રોજગારી મેળવી રહ્યો છે. તેમની આ પરંપરાગત હસ્તકલા કારીગરી હોવાને કારણે તેઓ આ વ્યવસાય છોડવા માગતા નથી. છેલ્લા ૧૦૦ વર્ષથી પણ વધુ સમયથી દર વર્ષે હાથસાળ ઉદ્યોગમાં પેઢીદરપેઢી નવા અને યુવાન વણકર કારીગરો જોડાઈને પોતાના અસ્તિત્વ સાથે દેશની આઝાદીના સીમાચિન્હરૂપ હાથસાળ ઉદ્યોગને ટકાવી રાખવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે.
એક આના પ્રતિ કિલો મળતા દોરાનો ભાવ આજે ૫૦૦ રૂપિયા
આજથી ૧૦૦ વર્ષ પહેલાં જ્યારે સમગ્ર ભારતમાં વણકર પરિવારો દ્વારા હાથસાળ ઉદ્યોગ દેશના દરેક ખૂણામાં ધમધમતો હતો, ત્યારે એક આના પ્રતિ કિલો મળતા દોરાની કિંમત આજે ૫૦૦ રૂપિયા પ્રતિ કિલોની આસપાસ પહોંચી ગઈ છે. તે સમયે એક આના પ્રતિ કિલો સુતરનો પાતળો કે કાચો દોરો મળતો હતો. તે દિવસોમાં ૨૫ મીટર કાપડની કિંમત માત્ર બે થી પાંચ રૂપિયા જ પરિવારને મળતી હતી. તેમ છતાં દેશની આઝાદી માટે શરૂ થયેલા હાથસાળ પર લાગેલા સુતરના તાંતણા અને તેના કપડા દેશના તમામ લોકોને વણકર કારીગર તરીકે રોજગારી આપી રહ્યા હતા.
આજે આધુનિક કાળમાં હાથસાળ ઉદ્યોગ
આધુનિક સમયમાં જે રીતે પરિવર્તન આવ્યું છે, તે રીતે બનતા ખાદી અને સુતરાઉ કપડામાં પણ પરિવર્તન આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. એક સમયે માત્ર સફેદ અને કાળા રંગથી બનતું સુતરાઉ અને ખાદીનું કપડું આજે રંગબેરંગી અને ફેશનના આઇકોન તરીકે પણ પ્રસ્થાપિત થયું છે. પરંતુ તેનું ચલણ હજુ સુધી મિલના કપડાની માફક આગળ વધી શક્યું નથી. એક સમયે બે કે ત્રણ રૂપિયામાં મળતી અને હાથેથી બનાવેલી સુતરાઉ અને ખાદીની શાલ આજે ૫૦૦થી ૭૦૦ રૂપિયામાં કારીગરો વેચી રહ્યા છે. છેલ્લા ૧૦૦ વર્ષમાં સુતરાઉ કપડાના બજાર ભાવોમાં ચોક્કસ વધારો થયો છે, પરંતુ જે રીતે ભાવમાં વધારો થયો છે તે રીતે તેના વપરાશકારોમાં હજુ સુધી વધારો થયો નથી. તેમ છતાં હાથસાળ ઉદ્યોગ આજે દર વર્ષે ધીમે-ધીમે પોતાના સુવર્ણકાળ તરફ આગળ વધવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે.
સોરઠ પંથકમાં જુજ વણકર કારીગરો
સોરઠ પંથકમાં એક સમયે હાથસાળ ઉદ્યોગ મોટા પ્રમાણમાં ધમધમતો હતો. હજારો પરિવારો આ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા હતા. પરંતુ આજે સંયુક્ત સોરઠ પ્રદેશ (જેમાં જૂનાગઢ, પોરબંદર અને સોમનાથનો સમાવેશ થાય છે)માં માત્ર સાતથી આઠ પરિવારો જ હાથસાળ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા છે. તેમાંથી માત્ર બે જ પરિવારો લાકડાની અને હાથેથી ચાલતી હાથસાળ પર કામ કરી રહ્યા છે. આ સિવાયના છથી સાત પરિવારો આધુનિક મેટલથી બનેલી અને ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણોથી સંચાલિત હાથસાળ પર કામ કરી રહ્યા છે.