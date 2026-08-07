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રાષ્ટ્રીય હાથશાળ દિવસ પર પટોળાની અનોખી વિરાસતને સન્માન, માત્ર 3-4 પરિવારો જાળવી રહ્યા છે પરંપરા

આજે મશીન આધારિત ઉત્પાદનના યુગમાં પણ પટોળા જેવી પરંપરાગત હસ્તકલાને જીવંત રાખનારા કારીગરો ભારતીય સાંસ્કૃતિક વિરાસતના વાહક રહ્યા છે.

રાષ્ટ્રીય હાથશાળ દિવસ પર પટોળાની અનોખી વિરાસતને સન્માન, માત્ર 3-4 પરિવારો જાળવી રહ્યા છે પરંપરા
રાષ્ટ્રીય હાથશાળ દિવસ પર પટોળાની અનોખી વિરાસતને સન્માન, માત્ર 3-4 પરિવારો જાળવી રહ્યા છે પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 9:59 AM IST

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પાટણ: આજે 7 ઓગસ્ટે સમગ્ર દેશમાં રાષ્ટ્રીય હાથશાળ (નેશનલ હેન્ડલૂમ) દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ દિવસ ભારતની સિદ્ધહસ્ત વણાટ પરંપરા, વણકરોના અવિરત પરિશ્રમ અને પરંપરાગત કારીગરીની કલાને સાર્થક અને સન્માન કરવાનો અવસર છે. ભારતની વિશ્વવિખ્યાત હાથસાળ કલાઓમાં ગુજરાતના પાટણનું પટોળું તેની અદ્વિતીય ડબલ ઇકત કારીગરી, કલાત્મક વૈભવ અને ઐતિહાસિક વિરાસતને કારણે વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે.

‘છેલાજી રે માહરે શાટુ પાટણથી પટોળા મોંઘા લાવજો’ – આ પ્રસિદ્ધ ગીતે પટોળાને વધુ પ્રખ્યાત બનાવ્યું છે. દરેક સ્ત્રીને પટોળું પહેરવું ગમતું હોય છે, પરંતુ મોંઘું હોવાથી સામાન્ય સ્ત્રીઓ ફોટામાં જોઈને કે ગીત સાંભળીને મન મનાવે છે કે “મેં પટોળું જોયું અને મનથી પહેર્યું.” પટોળાનો ઇતિહાસ અનોખો અને રોચક છે. લગભગ એક હજાર વર્ષ પહેલાંની આ કળા આજે પણ જુજ કુટુંબો પાસે જળવાઈ છે.

રાષ્ટ્રીય હાથશાળ દિવસ પર પટોળાની અનોખી વિરાસતને સન્માન, માત્ર 3-4 પરિવારો જાળવી રહ્યા છે પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)

અણહિલપુર પાટણમાં પેઢીદરપેઢી સંરક્ષિત રહેલી પટોળાની આ કળા આજે પણ ભારતીય હસ્તવણાટ પરંપરાની જીવંત ઓળખ છે. રેશમના તાંતણામાં રંગોની અદ્ભુત ગૂંથણીથી તૈયાર થતું પટોળું માત્ર એક વસ્ત્ર નથી, પરંતુ કલા અને કૌશલ્યનું અનોખું સંયોજન છે. એક પટોળું તૈયાર કરવામાં લાગતો લાંબો સમય, તેની જટિલ પ્રક્રિયા અને દરેક ડિઝાઇન પાછળ રહેલી ચોકસાઈ તેને વિશ્વમાં અલગ ઓળખ અપાવે છે.

રાષ્ટ્રીય હાથશાળ દિવસ પર પટોળાની અનોખી વિરાસતને સન્માન, માત્ર 3-4 પરિવારો જાળવી રહ્યા છે પરંપરા
રાષ્ટ્રીય હાથશાળ દિવસ પર પટોળાની અનોખી વિરાસતને સન્માન, માત્ર 3-4 પરિવારો જાળવી રહ્યા છે પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)

આજે મશીન આધારિત ઉત્પાદનના યુગમાં પણ પટોળા જેવી પરંપરાગત હસ્તકલાને જીવંત રાખનારા કારીગરો ભારતીય સાંસ્કૃતિક વિરાસતના વાહક રહ્યા છે. આ પટોળાને જીઆઈ (GI) ટેગથી વધુ મજબૂતી મળી છે.

રાષ્ટ્રીય હાથશાળ દિવસ પર પટોળાની અનોખી વિરાસતને સન્માન, માત્ર 3-4 પરિવારો જાળવી રહ્યા છે પરંપરા
રાષ્ટ્રીય હાથશાળ દિવસ પર પટોળાની અનોખી વિરાસતને સન્માન, માત્ર 3-4 પરિવારો જાળવી રહ્યા છે પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)

પટોળા હાઉસના મેહુલભાઈ સાલ્વીએ જણાવ્યું હતું કે, “પાટણનું પટોળું આશરે બે હજાર વર્ષ જૂની વિશ્વવિખ્યાત ડબલ ઇકત હસ્તવણાટ કળા છે. એક સમયે પાટણમાં સેંકડો પરિવારો પટોળા વણતા હતા, જ્યારે આજે માત્ર ત્રણથી ચાર પરિવારો જ આ અમૂલ્ય પરંપરાને જીવંત રાખી રહ્યા છે. વર્ષ 2013માં જીઆઈ ટેગ મળ્યા બાદ પટોળાને કાનૂની સંરક્ષણ પ્રાપ્ત થયું અને તેની અસલિયતને વૈશ્વિક ઓળખ મળી. આજે પાટણનું અસલ પટોળું દેશ-વિદેશના અગ્રણી મહાનુભાવોની પણ પસંદગી બન્યું છે.”

યુવા પટોળા કારીગર સાવન મહેન્દ્રભાઈ સાલ્વીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમનો પરિવાર છેલ્લા 900 વર્ષથી પટોળાની આ અદ્ભુત કળાને જાળવી રાખી રહ્યો છે અને વિરાસતને જીવંત રાખવાનું કાર્ય કરી રહ્યો છે. તેમણે રાષ્ટ્રીય હાથસાળ દિવસ નિમિત્તે દેશભરના તમામ હસ્તવણાટ અને હસ્તકલા કારીગરોને શુભેચ્છા પાઠવતાં આ અમૂલ્ય પરંપરાને આવનારી પેઢી સુધી પહોંચાડવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો.

પાટણમાં પટોળા બનાવવા માટે હવે માત્ર ચાર-પાંચ પરિવારો જ રહ્યા છે. આ કળાને જીવંત રાખવી હોય તો કારીગરો તૈયાર કરવા માટે સરકાર દ્વારા લાંબા ગાળાની યોજના બનાવવી પડશે.

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HONORING UNIQUE HERITAGE
HERITAGE OF PATOLA
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