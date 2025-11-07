અમદાવાદમાં યોજાઈ નેશનલ બ્લાઇન્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ, 15 રાજ્યોના ખેલાડીઓમાંથી ગુજરાતે બાજી મારી
કોન્કર્ડ બાયોટેક દ્વારા પ્રાયોજિત આ પ્રતિષ્ઠિત ત્રણ દિવસીય ઇવેન્ટમાં 15 રાજ્યોના 150 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો.
Published : November 7, 2025 at 7:30 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં વિઝ્યુઅલી ચેલેજ્ડ માટે ત્રીજી રાષ્ટ્રીય ટીમ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ યોજાઈ હતી. 31 ઓક્ટોબરે અમદાવાદના બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ એસોસિએશન ખાતે આ ચેમ્પિયનશિપ યોજાઈ હતી. કોન્કર્ડ બાયોટેક દ્વારા પ્રાયોજિત આ પ્રતિષ્ઠિત ત્રણ દિવસીય ઇવેન્ટમાં 15 રાજ્યોના 150 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં 25 આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ અને 30 મહિલા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ચેમ્પિયનશિપમાં ગુજરાતની ટીમે બાજી મારીને જીત મેળવી હતી.
ગુજરાતે રાષ્ટ્રીય બ્લાઇન્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ જીતી
રવિવારે શહેરમાં વિઝ્યુઅલી ચેલેન્જ્ડ માટે રાષ્ટ્રીય ટીમ ચેસ ચેમ્પિયનશિપનું સમાપન થયું, જેમાં ગુજરાતની ટીમે વિજય મેળવ્યો. બ્લાઈન્ડ ચેસના સંકલનકાર પરિતોષ દવેએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતની ટીમ માટે આ સતત ત્રીજી જીત હતી, જેણે મહારાષ્ટ્ર અને ઓડિશા પર લીડ જાળવી રાખી હતી.
ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ગુજરાતના પ્રથમ ગ્રાન્ડ માસ્ટર શ્રી તેજસ બાકરે અને અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર શ્રી જી.એસ. મલિક સહિત માનનીય મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઇનર વ્હીલ ક્લબ, લાયન્સ ક્લબ, રોટરી ક્લબના પ્રતિનિધિઓ, બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ એસોસિએશનના ડિરેક્ટરો અને એક્ઝિક્યુટિવ સભ્યો અને ગુજરાત ચેસ એસોસિએશન ફોર વિઝ્યુઅલી ચેલેન્સ્ડ અને ઓલ ઇન્ડિયા ફેડરેશન ફોર ધ બ્લાઇન્ડના અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આ ટુર્નામેન્ટ છેલ્લા 13 વર્ષથી રાજ્યમાં દૃષ્ટિહીન લોકોમાં ચેસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગુજરાત ચેસ એસોસિએશનના અથાગ પ્રયાસોનો પુરાવો છે. આ સ્પર્ધામાં કુલ 2 લાખ રૂપિયાની ઇનામી રકમ, વ્યક્તિગત પ્રદર્શન માટે ટ્રોફી અને મેડલ આપવામાં આવે છે. ટોચની પાંચ ટીમોને રોકડ ઇનામ અને ટ્રોફી અપાયા હતા, જ્યારે વ્યક્તિગત મેડલ પ્રદર્શનના આધારે એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.
આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય દૃષ્ટિહીન વ્યક્તિઓને તેમની પ્રતિભા અને કૌશલ્ય દર્શાવવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો હતો, જેથી તેઓ સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાં એકીકૃત થઈ શકે. આ ગુજરાતના નાગરિકો અને સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓ માટે ચેસની રમત જોવા માટે ઉમટ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: