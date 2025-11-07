ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં યોજાઈ નેશનલ બ્લાઇન્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ, 15 રાજ્યોના ખેલાડીઓમાંથી ગુજરાતે બાજી મારી

કોન્કર્ડ બાયોટેક દ્વારા પ્રાયોજિત આ પ્રતિષ્ઠિત ત્રણ દિવસીય ઇવેન્ટમાં 15 રાજ્યોના 150 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો.

અમદાવાદમાં ચેસ ચેમ્પિયનશિપ
અમદાવાદમાં ચેસ ચેમ્પિયનશિપ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 7, 2025 at 7:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં વિઝ્યુઅલી ચેલેજ્ડ માટે ત્રીજી રાષ્ટ્રીય ટીમ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ યોજાઈ હતી. 31 ઓક્ટોબરે અમદાવાદના બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ એસોસિએશન ખાતે આ ચેમ્પિયનશિપ યોજાઈ હતી. કોન્કર્ડ બાયોટેક દ્વારા પ્રાયોજિત આ પ્રતિષ્ઠિત ત્રણ દિવસીય ઇવેન્ટમાં 15 રાજ્યોના 150 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં 25 આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ અને 30 મહિલા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ચેમ્પિયનશિપમાં ગુજરાતની ટીમે બાજી મારીને જીત મેળવી હતી.

અમદાવાદમાં ચેસ ચેમ્પિયનશિપ (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાતે રાષ્ટ્રીય બ્લાઇન્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ જીતી
રવિવારે શહેરમાં વિઝ્યુઅલી ચેલેન્જ્ડ માટે રાષ્ટ્રીય ટીમ ચેસ ચેમ્પિયનશિપનું સમાપન થયું, જેમાં ગુજરાતની ટીમે વિજય મેળવ્યો. બ્લાઈન્ડ ચેસના સંકલનકાર પરિતોષ દવેએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતની ટીમ માટે આ સતત ત્રીજી જીત હતી, જેણે મહારાષ્ટ્ર અને ઓડિશા પર લીડ જાળવી રાખી હતી.

અમદાવાદમાં ચેસ ચેમ્પિયનશિપ
અમદાવાદમાં ચેસ ચેમ્પિયનશિપ (ETV Bharat Gujarat)

ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ગુજરાતના પ્રથમ ગ્રાન્ડ માસ્ટર શ્રી તેજસ બાકરે અને અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર શ્રી જી.એસ. મલિક સહિત માનનીય મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઇનર વ્હીલ ક્લબ, લાયન્સ ક્લબ, રોટરી ક્લબના પ્રતિનિધિઓ, બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ એસોસિએશનના ડિરેક્ટરો અને એક્ઝિક્યુટિવ સભ્યો અને ગુજરાત ચેસ એસોસિએશન ફોર વિઝ્યુઅલી ચેલેન્સ્ડ અને ઓલ ઇન્ડિયા ફેડરેશન ફોર ધ બ્લાઇન્ડના અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

અમદાવાદમાં ચેસ ચેમ્પિયનશિપ
અમદાવાદમાં ચેસ ચેમ્પિયનશિપ (ETV Bharat Gujarat)

આ ટુર્નામેન્ટ છેલ્લા 13 વર્ષથી રાજ્યમાં દૃષ્ટિહીન લોકોમાં ચેસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગુજરાત ચેસ એસોસિએશનના અથાગ પ્રયાસોનો પુરાવો છે. આ સ્પર્ધામાં કુલ 2 લાખ રૂપિયાની ઇનામી રકમ, વ્યક્તિગત પ્રદર્શન માટે ટ્રોફી અને મેડલ આપવામાં આવે છે. ટોચની પાંચ ટીમોને રોકડ ઇનામ અને ટ્રોફી અપાયા હતા, જ્યારે વ્યક્તિગત મેડલ પ્રદર્શનના આધારે એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.

અમદાવાદમાં ચેસ ચેમ્પિયનશિપ
અમદાવાદમાં ચેસ ચેમ્પિયનશિપ (ETV Bharat Gujarat)

આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય દૃષ્ટિહીન વ્યક્તિઓને તેમની પ્રતિભા અને કૌશલ્ય દર્શાવવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો હતો, જેથી તેઓ સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાં એકીકૃત થઈ શકે. આ ગુજરાતના નાગરિકો અને સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓ માટે ચેસની રમત જોવા માટે ઉમટ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. ખેડૂતો માટે રાજ્ય સરકારે ખોલી તિજોરી, 10 હજાર કરોડના રાહત-સહાય પેકેજની જાહેરાત
  2. પ્રતિકા રાવલને વર્લ્ડ કપ વિજેતા મેડલ મળ્યો, જય શાહનો માન્યો આભાર

TAGGED:

NATIONAL BLIND CHESS CHAMPIONSHIP
CHESS CHAMPIONSHIP
AHMEDABAD NEWS
AHMEDABAD BLINDS POEPLE ASSOCIATION
NATIONAL BLIND CHESS CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.