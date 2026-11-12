રાષ્ટ્રીય પક્ષી નિરીક્ષણ દિવસ: જ્યારે ગિરનાર અભ્યારણમાં દેખાયું અતિ દુર્લભ દાઢીવાળું હિમાલયન ગીધ
દાઢી વાળુ ગીધ જેને હિમાલયન ગીધ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે જે હિમાલયની સાથે અફઘાનિસ્તાનના પહાડોમાં સામાન્ય અને કુદરતી રીતે જોવા મળે છે.
Published : November 12, 2026 at 8:48 AM IST
જુનાગઢ: આજે પક્ષીવિદ સલીમ અલીનો જન્મદિવસ પક્ષી દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. ત્યારે જુનાગઢ વન વિભાગમાં ફરજ બજાવતા દિપક વાઢેર નામના એક વનકર્મીના કેમેરામાં ખૂબ જ દુર્લભ કહી શકાય તે પ્રકારનો એક ફોટો ક્લિક થયો ફોટો પડી ગયો. પરંતુ આ ફોટો કયા પક્ષીનો છે તેને લઈને કોઈ પણ પ્રકારની આ દિશાઓ પ્રાપ્ત ન થઈ. અંતે વન વિભાગમાં કામ કરતા આ કર્મચારીએ ફોટો વન વિભાગના જ અન્ય અધિકારી અને પક્ષીવિદોને બતાવતા તે ફોટો હિમાલય અને અફઘાનિસ્તાન તેમજ શિયાળાના દિવસોમાં પાકિસ્તાનના સિંધ અને બલુચિસ્તાનમાં જોવા મળતા દાઢીવાળા ગીધનો હોવાનું સામે આવતા ફોટો ક્લિક કરનાર દિપક વાઢેરની ખુશીમાં અનેક ગણો વધારો થયો. આ પ્રકારે અચાનક પડેલો એક ફોટો એક એવા પક્ષીનો ફોટો હશે કે જે ભારતમાં જોવું ખૂબ મુશ્કેલ છે આવી વાસ્તવિકતા સામે આવતા દીપક વાઢેર આજે પણ આ ફોટાને પોતાના જીવનનું સાચું ઘરેણું અને મૂલ્ય માની રહ્યા છે
આજે સલીમ અલીનો જન્મદિવસ પક્ષી દિવસ
12મી નવેમ્બર ભારતના નહીં પરંતુ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ કહી શકાય તેવા પક્ષીવિદ સલીમ અલીનો જન્મદિવસ છે. પોતાની યુવાન અવસ્થાએ એરગનથી એક ચકલીનો શિકાર કર્યા બાદ તેને મુંબઈની એક સોસાયટીમાં સલીમ અલી પોતે લઈ ગયા અને આ ચકલી કઈ છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે બોમ્બેની સોસાયટી દ્વારા તેને આ ચકલીનું નામ પીળા ગળા વાળી ચકલી તરીકે જાણવા મળ્યું. ત્યારથી એરગન છોડીને દૂરબીન અને કેમેરા સાથે સલીમ અલી ભારત અને ભારતીય ઉપખંડમાં પક્ષીઓને જોવાનો ગજબનો ચસ્કો લાગ્યો જેને વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદ બનાવવામાં શિકારની આ ઘટના મહત્વની સાબિત થઈ. તેવી જ રીતે જુનાગઢ વન વિભાગમાં ફરજ બજાવતા દીપક વાઢેરના કેમેરામાં પણ આ જ પ્રકારે ગિરનાર અભયારણ્ય વિસ્તારમાંથી ઉડીને જતા ખૂબ ઊંચે જોયેલા એક પક્ષીનો ફોટો ક્લિક થયો. ફોટો જોતા કયા પક્ષીનો છે તે ખુદ દીપક વાઢેરને પણ જ્ઞાન ન હતું. અંતે વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને પક્ષીવિદોનો સહારો લેતા તે હિમાલયન દાઢી વાળુ ગીધ હોવાનું સામે આવતા દિપક વાઢેરની ખુશીમાં અનેક ગણો વધારો થયો.
આજથી ત્રણેક વર્ષ પૂર્વે દીપક વાઢેરના કેમેરામાં હિમાલય ગીધની આ તસ્વીર કેદ થઈ હતી. ETV ભારત સાથે દીપક વાઢેરે એક્સક્લુઝિવ ટેલીફોનિક વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, તેઓ જ્યારે ગિરનાર અભયારણ્યમાં વનકર્મી તરીકે ફરજ બજાવતા હતા તે સમયે રણસીવાવ ગીર અભયારણ્ય વિસ્તારમાં ગીધનો ફોટો પડી ગયા. પછી આ કયા પક્ષીનો છે તેને લઈને અનેક મૂંઝવણો હતી. પરંતુ ત્યાર બાદ વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને કેટલાક પક્ષીવિદોને ફોટાને લઈને વિગતો પ્રાપ્ત કરાતા તે હિમાલય અને અફઘાનિસ્તાન તેમજ શિયાળા દરમિયાન પાકિસ્તાનના સિંધ અને બલુચિસ્તાન વિસ્તારમાં જોવા મળતા દાઢીવાળા ગીધનો હોવાનું સામે આવતા મારી ખુશીમાં અનેક ગણો વધારો થયો હતો. આ પ્રકારે દુર્લભ પક્ષ નો ફોટો ક્લિક કરવામાં જે સફળતા મળી છે તે આ પ્રકારના ગીધને ફોટાના રૂપે પ્રમાણ સાથે રાખવાનો પાછલા 20 વર્ષ કરતાં પણ વધારે સમયનો આ પહેલો બનાવ હતો.
દાઢીવાળા ગીધની ખાસિયત
દાઢી વાળુ ગીધ જેને હિમાલયન ગીધ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે જે હિમાલયની સાથે અફઘાનિસ્તાનના પહાડોમાં સામાન્ય અને કુદરતી રીતે જોવા મળે છે તે પશ્ચિમ પાકિસ્તાનના કેટલાક પહાડી વિસ્તારોમાં શિયાળા દરમિયાન પણ જોવા મળે છે. શિયાળામાં પાકિસ્તાનના સિંધ અને બલુચિસ્તાન વિસ્તારમાં દાઢી વાળું ગીધ ખૂબ જ સ્પષ્ટ પણે જોઈ શકાય છે. વર્ષ 2005માં કચ્છના ગ્રેટર રણના વિદ્યાકોટ વિસ્તારમાં ભારત-પાકિસ્તાન સીમા પર આ પ્રકારે દાઢી વાળું ગીધ જોવા મળ્યું હતું. પરંતુ તેનો કોઈ ફોટો કે વિડિયો જોનાર વ્યક્તિ પાસે પ્રાપ્ત ન હતા. જેથી આ પ્રકારનું ગીધ ગુજરાતમાં જોવા મળ્યું તેને કોઈ પણ વ્યક્તિ વન વિભાગ અથવા તો કોઈ પક્ષી વિદ પ્રમાણિત કરી શક્યા નહીં. પરંતુ ગિરનાર અભયારણ્ય પરથી પસાર થતી વખતે તેનો ફોટો પાડવામાં દિપક વાઢેરને સફળતા મળી હતી જેથી આ ગીધ ગિરનાર અભયારણ્ય વિસ્તારમાંથી પસાર થયું તેનું પ્રમાણ મળી ગયું. જેને ગુજરાતના પક્ષીવિદ નીરવ ભટ્ટ દ્વારા પણ પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યું.
માર્ગ ભૂલી જતા અથવા તો માઈગ્રેશન વખતે આવ્યું હશે તેવી સંભાવના
સામાન્ય રીતે દાઢી વાળું હિમાલયન ગીધ હિમાલયના પર્વતોની સાથે અફઘાનિસ્તાનના પહાડી વિસ્તારો અને પશ્ચિમ પાકિસ્તાનના સિંધ અને બલુચિસ્તાન વિસ્તારમાં શિયાળા દરમિયાન સ્થળાંતર થતું હોય છે. આવા સમયે આ ગીધ અચાનક માર્ગ ભૂલી ગયું હશે અથવા તો હિમાલય કે અફઘાનિસ્તાન ના પહાડી વિસ્તારો પરથી અન્ય વિસ્તારમાં સ્થળાંતરિત થવા માટે દાઢીવાળા ગીધે ગુજરાતનો માર્ગ પસંદ કર્યો હશે તેવું પ્રારંભિક ધોરણે માનવામાં આવે છે. પરંતુ તેને કોઈ પણ પક્ષીવિદ અથવા તો વન વિભાગે પ્રમાણિત કર્યું નથી અને નિયમિત રીતે આ ગીધ ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાં જોવા પણ મળતું નથી.
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