રાષ્ટ્રીય પક્ષી દિવસ: ગીર 350 કરતા પણ વધારે પ્રજાતિના યાયાવર અને સ્થાનિક પક્ષીઓનું છે, સ્વર્ગ

ગીરમાં સ્થાનિક અને યાયાવર મળીને કુલ 350 કરતા વધારે પક્ષીઓ જોવા મળે છે. જેમાં કેટલાક સંકટગ્રસ્ત પક્ષીઓ પણ વર્ષ દરમિયાન ઉડતા જોવા મળે છે.

રાષ્ટ્રીય પક્ષી દિવસ
રાષ્ટ્રીય પક્ષી દિવસ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 12, 2025 at 7:02 AM IST

2 Min Read
જુનાગઢ : આજે રાષ્ટ્રીય પક્ષી દિવસ મનાવવામાં આવે છે, ત્યારે ગીરમાં 350 કરતા પણ વધારે સ્થાનિક અને યાયાવર પક્ષીઓ જોવા મળે છે. મોટાભાગના પર્યાવરણ પ્રેમીઓ આજે પણ એવું માની રહ્યા છે, કે જો ગીરમાં સિંહ ન હોત તો આજે પણ ગીર પક્ષી ઓના શ્રેષ્ઠ અભયારણ્ય તરીકે પ્રકૃતિ પ્રેમીઓમાં આટલું જ પ્રીતિપાત્ર બન્યુ હોત, ગીરમાં સ્થાનિક અને યાયાવર મળીને કુલ 350 કરતા વધારે પક્ષીઓ જોવા મળે છે. જેમાં કેટલાક સંકટગ્રસ્ત પક્ષીઓ પણ વર્ષ દરમિયાન ઉડતા જોવા મળે છે.

ગીરમાં 350 કરતાં વધારે પક્ષીઓની પ્રજાતિઓ

ગીર નામ સાંભળતા જ એશિયાઈ સિંહો તુરંત યાદ આવે, ગીરનું જંગલ જેટલું એશિયાઈ સિંહો માટે જાણીતું છે, બિલકુલ તેવી જ રીતે ગીરનુ જંગલને પક્ષીઓના સ્વર્ગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મોટા ભાગના પર્યાવરણવિદો અને પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ આજે પણ એવું માની રહ્યા છે, કે જો ગીરમાં સિંહ ન હોત તો આજે ગીર પક્ષીઓના શ્રેષ્ઠ અભયારણ્ય તરીકે પ્રકૃતિ પ્રેમી અને પર્યાવરણવિદોમાં ખૂબ જ ખ્યાતિ પામ્યુ હોત, આજે પક્ષી દિવસ નિમિત્તે ગીરમાં જોવા મળતા 350 કરતા પણ વધારે જાતના પક્ષીઓ જેમાં કેટલાક પક્ષીઓ લુપ્તપાઈ થવાને આરે પહોંચી ગયા છે, તેવા પણ ગીરમાં જોવા મળે છે.

ડો. પ્રશાંત તોમર, ડી.સી.એફ ગીર (ETV Bharat Gujarat)

ગીરમાં જોવા મળતા પક્ષીઓ

ગીરમાં મધ્ય એશિયા અને અહીંના સ્થાનિક મળીને કુલ 350 કરતાં વધારે પક્ષીઓ વર્ષ દરમિયાન અલગ-અલગ સમયે જોવા મળે છે. જે પૈકીના યાયાવર પક્ષીઓ પોતાના સંવવન કાળ દરમિયાન ગીરમાં જોવા મળતા હોય છે, તો કેટલાક લુપ્તપાઇ થઈ રહેલા સ્થાનિક પક્ષીઓ પણ આજે ગીરમાં અસ્તિત્વ ટકાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. જેમાં ગીધ ઇગલ ગરુડ ઘુવડ ફ્લાયકેચર મુનિયા જેવા અનેક પક્ષીઓ મળીને કુલ 350 કરતાં વધારે જાતના પક્ષી આજે પણ ગીરમાં સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન અલગ અલગ સમયે જોવા મળે છે. ગીરની જૈવ વિવિધતાને કારણે પાણી અને ઝાડ પર નિવાસ કરતા પક્ષીઓ માટે ગીરનું જંગલ આજે પણ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.

ગીર સ્થાનિક પક્ષીઓનું છે, સ્વર્ગ
ગીર સ્થાનિક પક્ષીઓનું છે, સ્વર્ગ (Photo cradit by ankit shukla and Dr vibhakar jani)
ગીર સ્થાનિક પક્ષીઓનું છે, સ્વર્ગ
ગીર સ્થાનિક પક્ષીઓનું છે, સ્વર્ગ (Photo cradit by ankit shukla and Dr vibhakar jani)

ગીરની વનસ્પતિમાં જોવા મળતી વિવિધતા

ગીરનું જંગલ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ માટે એકદમ સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે, તમામ પ્રકારના પ્રાણીઓ માટે અહીં તેની ખોરાકની આદત અનુસાર ખોરાક પણ ઉપલબ્ધ બને છે. ગીરના જંગલમાં 108 જાતના ઝાડ, 50 જાતની જંગલી જાળીઓ, 248 જાતની ઔષધીય વનસ્પતિઓ, 86 જાતની આરોહી વનસ્પતિ અને 45 પ્રકારના અલગ અલગ ઘાસ આજે સમગ્ર ગીરમાં જોવા મળે છે. જેને કારણે ગીર ન માત્ર સિંહ પરંતુ પક્ષીઓ માટે પણ એક સ્વર્ગ સમાન માનવામાં આવે છે.

ગીર સ્થાનિક પક્ષીઓનું છે, સ્વર્ગ
ગીર સ્થાનિક પક્ષીઓનું છે, સ્વર્ગ (Photo cradit by ankit shukla and Dr vibhakar jani)
ગીર સ્થાનિક પક્ષીઓનું છે, સ્વર્ગ
ગીર સ્થાનિક પક્ષીઓનું છે, સ્વર્ગ (Photo cradit by ankit shukla and Dr vibhakar jani)
ગીર સ્થાનિક પક્ષીઓનું છે, સ્વર્ગ
ગીર સ્થાનિક પક્ષીઓનું છે, સ્વર્ગ (Photo cradit by ankit shukla and Dr vibhakar jani)

