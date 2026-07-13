ETV Bharat / state

નાસિરનગર ડિમોલિશન કેસમાં મોટો વળાંક; SMC કમિશ્નરના આદેશથી જ કાર્યવાહી કરી, સસ્પેન્ડેડ એન્જિનિયરની હાઈકોર્ટમાં દલીલ

અરજીમાં તેમણે પોતાના સસ્પેન્શનને ગેરકાયદેસર ગણાવી રદ કરવાની માંગ કરી છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ગુજરાત હાઇકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: સુરતના નાસિરનગર વિસ્તારમાં થયેલા વિવાદાસ્પદ ડિમોલિશન કેસમાં હવે નવો વળાંક આવ્યો છે. સસ્પેન્ડેડ SMC એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર સુજલ પ્રજાપતિએ સુરત મહાનગર પાલિકા (SMC) અને કમિશ્નર નાગરાજનને પક્ષકાર બનાવી ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે. અરજીમાં તેમણે પોતાના સસ્પેન્શનને ગેરકાયદેસર ગણાવી રદ કરવાની માંગ કરી છે.

અરજદારનું કહેવું છે કે તેમની સામે કોઈ ખાતાકીય તપાસ પૂર્ણ કર્યા વિના જ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત SMCના નિયમો મુજબ સસ્પેન્શનનો અધિકાર સ્ટેન્ડિંગ કમિટીને છે, જ્યારે તેમને કમિશ્નરે સસ્પેન્ડ કર્યા હોવાનું અરજીમાં જણાવાયું છે.

અરજીમાં સૌથી મહત્વનો દાવો એ કરવામાં આવ્યો છે કે નાસિરનગરમાં થયેલું ડિમોલિશન તેમણે પોતાની મરજીથી નહીં પરંતુ SMC કમિશ્નરની સૂચના અનુસાર કર્યું હતું. સુજલ પ્રજાપતિએ હાઈકોર્ટને જણાવ્યું છે કે 21 મે, 2026ના રોજ SMC કમિશ્નરના અધિકૃત મોબાઇલ નંબર પરથી તેમને એક ફોરવર્ડેડ મેસેજ મોકલવામાં આવ્યો હતો, જેના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ બાબત અંગે જરૂર પડશે તો એફિડેવિટ દાખલ કરવા પણ તેઓ તૈયાર હોવાનું અરજીમાં જણાવાયું છે.

અરજીમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે તે સમયે તેઓ રોડ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા હતા અને ચંદ્રશેખર આઝાદ બ્રિજ પાસે 60 ફૂટના TP રોડ માટે દબાણ દૂર કરવાની સૂચના ઉચ્ચ અધિકારી તરફથી આપવામાં આવી હતી. અરજદારનો દાવો છે કે તેમના ઉપર માત્ર એક જ ઉચ્ચ અધિકારી હતા અને તેમણે માત્ર મળેલા આદેશનું પાલન કર્યું હતું.

સુજલ પ્રજાપતિએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો છે કે SMC દ્વારા રચાયેલી તપાસ સમિતિ સમક્ષ પણ તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે ડિમોલિશન ઉચ્ચ અધિકારીઓની સૂચના અનુસાર કરવામાં આવ્યું હતું. તેમ છતાં કોર્ટમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો કે તેમણે તપાસમાં સહકાર આપ્યો નથી.

અરજીમાં જણાવાયું છે કે 3 જૂનના રોજ SMC કમિશ્નરે નાસિરનગરના અસરગ્રસ્ત પરિવારોના રિલોકેશન માટે સર્વે કરવાની પણ સૂચના આપી હતી. આ કાર્યવાહી દરમિયાન કુલ 59 મકાનધારકો અસરગ્રસ્ત થયા હોવાનું જણાવાયું છે.

સુજલ પ્રજાપતિએ હાઈકોર્ટમાં કમિશ્નર સાથે થયેલી વોટ્સએપ ચેટના સ્ક્રીનશોટ પણ રજૂ કર્યા છે. અરજીમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે SMCના અધિકૃત સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ "કેમ છો સુરત?" પર ડિમોલિશનની રીલ શેર કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ સસ્પેન્ડ કર્યા પછી તેમને સંબંધિત ગ્રુપમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. અરજી મુજબ શરૂઆતમાં તેમના કામની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ બાદમાં તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા.

અરજીમાં વધુમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે શરૂઆતમાં SMC કમિશ્નરે જાહેરમાં ડિમોલિશન SMCના આદેશથી ન થયું હોવાનું જણાવ્યું હતું, જ્યારે બાદમાં રોડ પહોળો કરવાની કામગીરી માટે માત્ર ડિમાર્કેશન કરવાની વાત કરી હતી. જોકે અરજદારનો દાવો છે કે ડિમોલિશન પહેલાં જ ટોરેન્ટ પાવરને વીજ પુરવઠો બંધ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી.

અરજદાર વતી એડવોકેટ આઈ.જી. જોષીએ હાઈકોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે અરજદારે ક્યારેય પોતાની મરજીથી કાર્યવાહી કરી નથી અને માત્ર ઉચ્ચ અધિકારીઓના આદેશનું પાલન કર્યું હતું. તપાસ સમિતિ સમક્ષ પણ તેમણે આ જ હકીકત રજૂ કરી હતી. તેમ છતાં તેમને બલિનો બકરો બનાવી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. તેથી કોઈ ખાતાકીય તપાસ પૂર્ણ કર્યા વગર કરાયેલું સસ્પેન્શન ગેરકાયદેસર હોવાથી તેને રદ કરી અરજદારને યોગ્ય રાહત આપવામાં આવે.

સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલે દલીલ કરી હતી કે સુરતમાં પૂરની પરિસ્થિતિને કારણે SMC વ્યસ્ત હોવાથી જવાબ દાખલ કરવા માટે સમય આપવામાં આવે. સાથે જ કોર્ટ સમક્ષ માત્ર પસંદગીના સ્ક્રીનશોટ રજૂ કરવામાં આવ્યા હોવાની રજૂઆત પણ કરવામાં આવી હતી.

સુનાવણી બાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટે SMC કમિશ્નરને એફિડેવિટ દાખલ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. હાઈકોર્ટે મૌખિક નોંધ લીધી હતી કે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ કમિશ્નર દ્વારા અરજદારને મેસેજ ફોરવર્ડ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાય છે, જોકે આ અંગેનો અંતિમ જવાબ કમિશ્નર એફિડેવિટ મારફતે આપે. હવે આ સમગ્ર મામલે આગામી સુનાવણી 21 જુલાઈના રોજ હાથ ધરાશે.

TAGGED:

SUSPENDED ENGINEER ARGUED
ACTION TAKEN SOLELY
ORDERS OF SMC COMMISSIONER
NASIRNAGAR DEMOLITION
NASIRNAGAR DEMOLITION CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.