નાસીરનગર ડિમોલિશન કેસ: સુરત મનપા કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેનની સિંગલ જજના હુકમ સામે ડિવિઝન બેન્ચમાં અપીલ, આવતીકાલે સુનાવણી
હાઈકોર્ટના સિંગલ જજ દ્વારા સુરત મનપા કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનને ફરીથી રૂબરૂ હાજર રહેવા કરાયેલા હુકમને બંનેએ ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ પડકાર્યો છે.
Published : November 25, 2026 at 10:27 PM IST
સુરતઃ નાસીરનગર ડિમોલિશન કેસમાં નવો કાનૂની વળાંક આવ્યો છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટના સિંગલ જજ દ્વારા સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનને ફરીથી રૂબરૂ હાજર રહેવા કરાયેલા હુકમને બંને અધિકારીઓએ ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ પડકાર્યો છે. સિંગલ જજના આદેશ સામે અપીલ દાખલ કરીને તેના પર સ્ટે આપવાની માગ કરવામાં આવી છે. આ અપીલ પર આવતીકાલે એટલે કે 26 નવેમ્બરે સુનાવણી યોજાશે.
આ મામલે SMC કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન તરફથી એડવોકેટ અનુપ ત્રિવેદી દ્વારા ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ અપીલ દાખલ કરવામાં આવી છે. જેમાં સિંગલ જજ દ્વારા બંને અધિકારીઓને 27 નવેમ્બરે રૂબરૂ હાજર રહેવા કરવામાં આવેલા હુકમ સામે રાહતની માગ કરવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે નાસીરનગર ડિમોલિશન કેસમાં અસરગ્રસ્ત પરિવારોને વૈકલ્પિક આવાસ આપવાની ખાતરી આપ્યા બાદ સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પોતાના વાયદાથી ફરી જતાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે આકરું વલણ અપનાવ્યું હતું. હાઈકોર્ટે સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશનર રાજકુમાર બેનીવાલ અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનને કોર્ટમાં હાજર રહી ખુલાસો કરવા આદેશ કર્યો હતો. અગાઉ બંને અધિકારીઓ આ કેસમાં એક વખત કોર્ટ સમક્ષ હાજર પણ રહી ચૂક્યા છે.
શું છે સમગ્ર વિવાદ
સમગ્ર વિવાદની વાત કરીએ તો, સુરતના નાસીરનગર વિસ્તારમાં થયેલી ડિમોલિશન કાર્યવાહીમાં અનેક પરિવારોનાં મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યાં હતાં. આ કાર્યવાહી સામે અસરગ્રસ્તો દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી. અરજદારોનો આક્ષેપ હતો કે યોગ્ય કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન કર્યા વિના તેમનાં મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યાં હતાં.
સુનાવણી દરમિયાન રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદી દ્વારા અસરગ્રસ્ત પરિવારોને વૈકલ્પિક આવાસની વ્યવસ્થા કરી આપવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી. જોકે, ત્યારબાદ સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પોતાનું વલણ બદલી નાખવામાં આવતાં હાઈકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
23 ઓક્ટોબરના રોજ થયેલી સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે SMCના વલણની આકરી ઝાટકણી કાઢી હતી. કોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે જેમનાં મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યાં છે તે પરિવારો હવે ક્યાં જશે? શું તેઓ ખુલ્લા આકાશ નીચે રહેવા મજબૂર થશે? શું તેઓ દેશના નાગરિક નથી અને તેમના કોઈ અધિકારો નથી?
કોર્ટે વધુમાં સવાલ કર્યો હતો કે, જ્યારે કોર્પોરેશન દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ વૈકલ્પિક આવાસ આપવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી તો હવે તે ખાતરીમાંથી પીછેહઠ કેમ કરવામાં આવી રહી છે? કોર્ટે અધિકારીઓને એ પણ સ્પષ્ટ કરવા કહ્યું હતું કે, તેમની સામે ક્રિમિનલ કન્ટેમ્પ્ટની કાર્યવાહી કેમ ન કરવામાં આવે.
હાઈકોર્ટે પોતાના આદેશમાં નોંધ્યું હતું કે, કોર્ટ સમક્ષ ખાતરી આપ્યા બાદ પોતાનું વલણ બદલી નાખવું એ ન્યાયની પ્રક્રિયામાં હસ્તક્ષેપ અને અદાલતના સન્માનને ઓછું કરવા સમાન છે. આ સમગ્ર મામલો અસામાન્ય હોવાનું નોંધતાં કોર્ટે અધિકારીઓની જવાબદારી નક્કી કરવા પર પણ ભાર મૂક્યો હતો.
હવે સિંગલ જજના આ હુકમ સામે SMC કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન ડિવિઝન બેન્ચમાં પહોંચ્યા છે. એડવોકેટ અનુપ ત્રિવેદી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અપીલમાં સ્ટેની માગ કરવામાં આવી છે. આવતીકાલે થનારી સુનાવણીમાં ડિવિઝન બેન્ચ શું વલણ અપનાવે છે અને બંને અધિકારીઓને રાહત મળે છે કે કેમ તે મહ્ત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
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