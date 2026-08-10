નાસિરનગર ડિમોલિશન કેસ: 'ઘર તોડ્યા તો બીજું ઘર આપો', હાઇકોર્ટે ઉઠાવ્યા સવાલ
બેઘર થયેલા લોકોના પુનર્વસન અને ડિમોલિશન માટે જવાબદાર અધિકારીઓ સામેની કાર્યવાહી મામલે હાઇકોર્ટે તંત્રની કામગીરી સામે સખ્ત નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
Published : August 10, 2026 at 1:23 PM IST
અમદાવાદ: સુરતના નાસિરનગરમાં થયેલા ડિમોલિશન મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ફરી મહત્ત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. બેઘર થયેલા લોકોના પુનર્વસન અને ડિમોલિશન માટે જવાબદાર અધિકારીઓ સામેની કાર્યવાહી મામલે હાઇકોર્ટે તંત્રની કામગીરી સામે સખ્ત નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
નાસિરનગરમાં થયેલા ડિમોલિશન બાદ અનેક પરિવારો બેઘર થયા છે. અગાઉની સુનાવણીમાં પણ હાઇકોર્ટે આ ડિમોલિશનને પ્રથમદર્શી રીતે અનધિકૃત ગણાવી અસરગ્રસ્ત પરિવારોના પુનર્વસન માટે સુરત મહાનગરપાલિકાને ચોક્કસ પ્લાન રજૂ કરવા કહ્યું હતું. કોર્ટેએ પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે અસરગ્રસ્ત લોકોને મૂળ સ્થળે અથવા અન્યત્ર યોગ્ય રીતે વસાવવાની જવાબદારી મનપાની છે. હવે ફરી સુનાવણી દરમિયાન સૌથી મોટો સવાલ બેઘર થયેલા લોકોના પુનર્વસન પાછળ થનારા ખર્ચને લઈને ઉઠ્યો છે.
હાઇકોર્ટે સવાલ કર્યો કે જો અસરગ્રસ્ત લોકોને EWS આવાસમાં જગ્યા આપવામાં આવે છે તો તેનો ખર્ચ પણ બેઘર થયેલા લોકો પાસેથી કેમ વસૂલવામાં આવે? લોકોના ઘર તોડી પાડવામાં આવ્યા હોય તો તેમના પુનર્વસનની જવાબદારી પણ તંત્રની જ હોવી જોઈએ, તેવી કોર્ટની ટકોર રહી હતી. હાઇકોર્ટે વધુ કડક સવાલ કરતા કહ્યું કે જે અધિકારીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હોય, તેમની પાસેથી આ સમગ્ર કામગીરીનો ખર્ચ કેમ વસૂલવામાં ન આવે? કોઈ અધિકારીએ કરેલા ‘મિસએડવેન્ચર’નો ખર્ચ રાજ્યના નાણાંમાંથી જ કેમ ઉઠાવવામાં આવે, તેવો સવાલ પણ કોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.
બેઘર લોકોને ₹100 જેટલો ખર્ચ કેમ કરવો પડે?
કોર્ટે સ્પષ્ટ વલણ દર્શાવ્યું કે બેઘર થયેલા લોકોને પોતાના હક માટે અરજી કરવા જાય ત્યારે પણ ₹100 જેટલો ખર્ચ કેમ કરવો પડે? જો તંત્રની કામગીરીને કારણે લોકો ઘરવિહોણા બન્યા હોય તો તેમને રાહત અને પુનર્વસન મેળવવા માટે ફરીથી ખર્ચ કરવો પડે તે યોગ્ય નથી. આ દરમિયાન સુરત મહાનગરપાલિકાની આર્થિક ક્ષમતા અંગે પણ હાઇકોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ ટકોર કરી હતી. કોર્ટે કહ્યું કે સુરત મહાનગરપાલિકા દેશમાં સૌથી વધુ આર્થિક રીતે સક્ષમ મહાનગરપાલિકાઓમાંની એક છે. આવી સ્થિતિમાં અસરગ્રસ્ત પરિવારોના પુનર્વસનનો ખર્ચ લોકો પર નાખવાનો અભિગમ કેમ અપનાવવામાં આવે છે, તે અંગે કોર્ટે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
હાઇકોર્ટે મનપા કમિશનરની કામગીરી સામે પણ ફરી એક વખત સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. કોર્ટનો સવાલ હતો કે જો જુનિયર અધિકારીઓ સામે સસ્પેન્શન જેવી કાર્યવાહી થઈ શકે છે તો સિનિયર અધિકારીઓને અલગ પ્રકારની સારવાર કેમ આપવામાં આવે છે? કોર્ટે વધુમાં સવાલ કર્યો કે જ્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા રચાયેલી કમિટી સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે ત્યારે સંબંધિત સિનિયર અધિકારી યથાવત્ પદ પર કેવી રીતે રહી શકે? જો જુનિયર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી થઈ શકે છે તો જવાબદારીના ઉચ્ચ સ્તરે રહેલા અધિકારીઓની ભૂમિકા અંગે પણ તપાસ થવી જરૂરી છે, તેવી કોર્ટની ટકોર રહી હતી. હાઇકોર્ટે ડિમોલિશનની સમગ્ર પ્રક્રિયા અંગે પણ ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. કોર્ટનું પ્રથમદર્શી અવલોકન રહ્યું કે મનપા દ્વારા કરવામાં આવેલું ડિમોલિશન માત્ર અકસ્માતે થયેલી કામગીરી નહીં પરંતુ પૂર્વઆયોજિત કાર્યવાહી હોય તેવું જણાય છે. અગાઉ મનપા કમિશનરના એફિડેવિટમાં પણ જણાવાયું હતું કે ડિમોલિશન માટે કોઈ સત્તાવાર નિર્ણય કે આદેશ નહોતો અને ફિઝિકલ ડિમાર્કેશન દરમિયાન ડિમોલિશન થયું હતું. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે અગાઉ આ ઘટનાને પ્રથમદર્શી રીતે ગેરકાયદેસર ગણાવી હતી.
સરકાર તરફથી એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ સરકાર અને સુરત મહાનગરપાલિકાનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો. અગાઉની સુનાવણીમાં પણ તેમણે અસરગ્રસ્ત લોકોને કામચલાઉ ધોરણે સ્થળાંતરિત કરવા માટે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવ્યા હોવાનું કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યું હતું. આ સમગ્ર મામલે હવે પ્રશ્ન માત્ર નાસિરનગરના લોકોને વૈકલ્પિક આવાસ આપવાનો નથી, પરંતુ ગેરકાયદેસર અથવા અનધિકૃત ડિમોલિશન માટે જવાબદારી કોની નક્કી થાય અને તેનો આર્થિક બોજ અંતે કોણ ઉઠાવે તે પણ મહત્ત્વપૂર્ણ બની ગયો છે.
હાઇકોર્ટે ટકોર કરી છે કે તંત્રની ભૂલના કારણે ઘરવિહોણા બનેલા લોકોને પોતાના જ પુનર્વસન માટે ખર્ચ કરાવવો યોગ્ય નથી અને જવાબદારી નક્કી કરીને ખર્ચ પણ જવાબદાર અધિકારીઓ પાસેથી વસૂલવાનો પ્રશ્ન ગંભીરતાથી વિચારવો પડશે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, નાસિરનગર કેસમાં અગાઉ પાંચ મનપા અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા અને સમગ્ર ઘટનાની વધુ તપાસની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી. હવે સિનિયર અધિકારીઓની જવાબદારી, પુનર્વસનનો ખર્ચ અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને કાયમી આવાસ ક્યારે મળશે તે મુદ્દે હાઇકોર્ટની આગળની કાર્યવાહી મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.
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