અમદાવાદની નરોડા પોલીસે વોટ્સએપ પર ડ્રગ્સનો ઓર્ડર આપતો નાઇજીરિયન સૂત્રધાર ઝડપ્યો
વોટ્સએપ નંબર અને ટેકનિકલ એનાલિસિસના આધારે પોલીસ મુખ્ય આરોપી ફ્રેન્ક સુધી પહોંચી હતી.
Published : November 7, 2026 at 8:34 PM IST
અમદાવાદ: શહેરના નરોડા વિસ્તારમાંથી ઝડપાયેલા રૂ. 55.50 લાખના મેફેડ્રોન ડ્રગ્સના કેસમાં ડ્રગ્સ મંગાવનાર મુખ્ય આરોપીને ઝડપી પાડવામાં નરોડા પોલીસને સફળતા મળી છે. નાઇજીરિયન નાગરિક ચાર્લીસ ઉર્ફે ફ્રેન્ક ઓફુડીલ (ઉંમર 36 વર્ષ)ને પોલીસે કેરળ રાજ્યના કોલ્લમ જિલ્લાના કોટીયમ સિટી ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ ડ્રગ્સની ડિલિવરી બેંગલુરુ ખાતે કરવાની હતી અને ડ્રગ્સનો જથ્થો લેવા આવેલા વિશાલ નામના શખ્સની અગાઉ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
નાના ચિલોડા સર્કલ પાસેથી 1,850 ગ્રામ મેફેડ્રોન ઝડપાયું
આ સમગ્ર કેસની શરૂઆત 17 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ થઈ હતી. નરોડા પોલીસને બાતમીના આધારે નાના ચિલોડા સર્કલ પાસે ચામુંડા ટાયરની દુકાન આગળ જાહેર રોડ પરથી નિખીલેશ રમેશ ક્રિષ્નપ્પા (ઉંમર 24 વર્ષ, રહે. બેંગલુરુ, કર્ણાટક)ને ઝડપી પાડ્યો હતો. તેની પાસેથી ગેરકાયદેસર રીતે રાખવામાં આવેલું 1,850 ગ્રામ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું. આ જથ્થાની કિંમત રૂ. 55,50,000 આંકવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત રૂ. 5,000ની કિંમતનો એક મોબાઇલ ફોન પણ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. આમ, પોલીસે કુલ રૂ. 55,55,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.
આ મામલે નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે ડ્રગ્સનો જથ્થો ક્યાં પહોંચાડવાનો હતો અને તેની ડિલિવરી લેવા કોણ આવવાનું હતું, તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરી હતી.
બેંગલુરુથી ડ્રગ્સ લેવા આવેલા વિશાલની ધરપકડ
પ્રાથમિક તપાસમાં મેફેડ્રોનનો જથ્થો બેંગલુરુ ખાતે પહોંચાડવાનો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. વોટ્સએપ મારફતે મળેલી માહિતીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક એક ટીમ બેંગલુરુ મોકલી હતી. તપાસ ટીમ દ્વારા સતત સંપર્ક અને વોચ રાખવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ડ્રગ્સની ડિલિવરી લેવા આવનાર વિશાલ આઇદોરા સીમલાિ (ઉંમર 28 વર્ષ, મૂળ મેઘાલયનો રહેવાસી અને હાલ બેંગલુરુમાં રહેતો)ને 19 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.
વિશાલની ધરપકડ બાદ તેની પૂછપરછ અને વધુ તપાસ દરમિયાન આ ડ્રગ્સનો જથ્થો મંગાવનાર મુખ્ય વ્યક્તિ નાઇજીરિયન નાગરિક ફ્રેન્ક હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. તપાસમાં તેનો વોટ્સએપ મોબાઇલ નંબર પણ સામે આવ્યો હતો. આ માહિતીના આધારે પોલીસે ડ્રગ્સના નેટવર્કમાં મુખ્ય સૂત્રધાર સુધી પહોંચવા તપાસ આગળ ધપાવી હતી.
બેંગલુરુથી કેરળ સુધી ટેકનિકલ એનાલિસિસના આધારે તપાસ
મુખ્ય આરોપીને પકડવા માટે નરોડા પોલીસ સ્ટેશનના સર્વેલન્સ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર વી.આર. ચૌધરીએ કેસના કાગળોનો ઝીણવટભર્યો અભ્યાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને હ્યુમન સોર્સના આધારે આરોપી ચાર્લીસ ઉર્ફે ફ્રેન્ક ઓફુડીલ (ઉંમર 36 વર્ષ)ની માહિતી મેળવી હતી. આરોપીનું હાલનું સરનામું બેંગલુરુના બન્સવાડી ફાયર સ્ટેશન નજીક હોવાનું સામે આવ્યું હતું, જ્યારે તે મૂળ નાઇજીરિયાના ઓનિશા, અનામ્બ્રા વિસ્તારનો રહેવાસી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું.
આરોપી કેરળના કોલ્લમ જિલ્લાના કોટીયમ સિટી વિસ્તારમાં હોવાની માહિતી મળતાં નરોડા પોલીસની ટીમે ત્યાં પહોંચીને તેને ઝડપી પાડ્યો હતો. આમ, અમદાવાદના નાના ચિલોડા સર્કલથી શરૂ થયેલી તપાસ બેંગલુરુ અને ત્યારબાદ કેરળ સુધી પહોંચી હતી.
નાઇજીરિયન આરોપી સામે અગાઉ પણ NDPSનો કેસ
પીઆઈ સી.વી. નાયક દ્વારા આપવામાં આવેલી વિગતો મુજબ, ઝડપાયેલા ચાર્લીસ ઉર્ફે ફ્રેન્ક ઓફુડીલ સામે અગાઉ પણ NDPSનો ગુનો નોંધાયેલો છે. કેરળના કોઝિકોડ સિટીના નડક્કાવુ પોલીસ સ્ટેશનમાં વર્ષ 2022માં CR નંબર 983/22 હેઠળ NDPS એક્ટની કલમ 8(C), 22(C) અને 29 મુજબ ગુનો નોંધાયો હતો. આ કેસમાં સેશન્સ કેસ નંબર 98/23 પણ નોંધાયેલો હોવાનું પોલીસની વિગતોમાં જણાવાયું છે.
નરોડા પોલીસની ટીમે સંયુક્ત રીતે હાથ ધરી કાર્યવાહી
અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર, સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર સેક્ટર-2, નાયબ પોલીસ કમિશનર ઝોન-4 અને મદદનીશ પોલીસ કમિશનર 'જી' ડિવિઝન દ્વારા ગેરકાયદેસર નશીલા પદાર્થોના વેચાણ અને હેરાફેરી અટકાવવા તેમજ આવા ગુનાઓ શોધી કાઢવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. આ સૂચનાના અનુસંધાને નરોડા પોલીસ સ્ટેશનના સિનિયર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર બી.એમ. કાતરિયા અને સેકન્ડ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.એ. કોટડિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ NDPS સ્કોડના PSI કે.એસ. કુંપાવત તથા સર્વેલન્સ ટીમે કામગીરી કરી હતી.
નરોડા પોલીસ દ્વારા ઝડપાયેલા મુખ્ય આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કેસમાં ડ્રગ્સના સપ્લાયની અન્ય કડીઓ અને તેની સાથે સંકળાયેલા લોકો અંગે તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
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