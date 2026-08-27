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નરોડા પોલીસે 1.17 કરોડના કોકેઇન સાથે 22 વર્ષીય વિદ્યાર્થીની ધરપકડ કરી

રાજસ્થાનનો રહેવાસી યુવક 234 ગ્રામ અમદાવાદમાં સપ્લાય કરવા આવ્યો હતો

રાજસ્થાનનો રહેવાસી યુવક 234 ગ્રામ અમદાવાદમાં સપ્લાય કરવા આવ્યો હતો
રાજસ્થાનનો રહેવાસી યુવક 234 ગ્રામ અમદાવાદમાં સપ્લાય કરવા આવ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2026 at 5:29 PM IST

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અમદાવાદ: નરોડા વિસ્તારમાં પોલીસે નશીલા પદાર્થોની મોટી હેરાફેરીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. નાના ચિલોડા સર્કલ તરફથી આવી રહેલા 22 વર્ષીય યુવકને પોલીસે કોકેઇનના જથ્થા સાથે ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપીની ઓળખ નરેશ મેઘારામ સૈન તરીકે થઈ છે, જે મૂળ રાજસ્થાનનો રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

પોલીસે આરોપી પાસેથી કુલ 234.01 ગ્રામ કોકેઇન જપ્ત કર્યું છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, જપ્ત કરાયેલા કોકેઇનની અંદાજિત કિંમત રૂ.1.17 કરોડથી વધુ છે. કોકેઇન ઉપરાંત આરોપી પાસેથી બે મોબાઇલ ફોન, રોકડ રૂપિયા તેમજ નેપાળી ચલણી નોટો પણ મળી આવી છે.

રાજસ્થાનનો રહેવાસી યુવક 234 ગ્રામ અમદાવાદમાં સપ્લાય કરવા આવ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર કાર્યવાહી અંગે જેસીપી સેક્ટર-2 જયપાલસિંહ રાઠોડે જણાવ્યું કે,પ્રાથમિક તપાસમાં રવિ કુમાર નામનો શખ્સ કોકેઇન મંગાવનાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે અન્ય એક શખ્સે ઉદયપુરથી નશાકારક પદાર્થ પહોંચાડ્યો હોવાની માહિતી મળી છે. પોલીસ હવે આ સમગ્ર નેટવર્કમાં સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીઓની ભૂમિકા અંગે તપાસ કરી રહી છે.

પોલીસ તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે, ઝડપાયેલો આરોપી ઉદયપુરમાં અભ્યાસ કરે છે. તેને કોકેઇનની ડિલિવરી માટે રૂ.20 હજાર આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. આટલી મોટી માત્રામાં કોકેઇન અમદાવાદ સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યું અને તેની પાછળ કેટલા લોકોનું નેટવર્ક છે તે અંગે નરોડા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. નરોડા પોલીસે સમગ્ર મામલે એનડીપીએસ કાયદા હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ હવે કોકેઇનનો જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો, કોને પહોંચાડવાનો હતો અને આ નશાના નેટવર્કમાં અન્ય કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે તે દિશામાં તપાસ કરી રહી છે.

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