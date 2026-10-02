નર્મદાઃ જંગલ જમીન મુદ્દે ફરી ઉકળાટ, ખોપીમાં આજથી સત્યાગ્રહની જાહેરાત, સાંસદ મનસુખ વસાવાનું મહત્ત્વનું નિવેદન
સાગબારા તાલુકાના ખોપી વિસ્તારમાં જંગલ જમીન અને વન અધિકારના મુદ્દે ફરી એકવાર માહોલ ગરમાયો છે.
Published : October 2, 2026 at 3:41 PM IST
નર્મદા: સાગબારા તાલુકાના ખોપી વિસ્તારમાં જંગલ જમીન અને વન અધિકારના મુદ્દે ફરી એકવાર માહોલ ગરમાયો છે. આદિવાસી ખેડૂતોના જંગલ જમીન પરના દાવા અને ખેતીના અધિકારના પ્રશ્નને લઈને 2 ઓક્ટોબરથી ખોપી ખાતે સત્યાગ્રહ આંદોલનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અગાઉ પણ આ મુદ્દે ખેડૂતો દ્વારા લાંબો સમય ધરણાં અને આંદોલન કરવામાં આવ્યું હતું.
સાગબારા વિસ્તારના ખેડૂતો લાંબા સમયથી જંગલ જમીન પર ખેતીના અધિકાર અને બાકી રહેલા વન અધિકારના દાવાઓના કાયદેસર નિકાલની માંગ કરી રહ્યા છે. સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પણ ખોપી વિસ્તારમાં ખેડૂતો અને વન વિભાગ વચ્ચે ખેતી તથા જમીનના ઉપયોગને લઈને વિવાદની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
આ સમગ્ર મામલે ભરૂચ લોકસભાના સાંસદ મનસુખ વસાવાનું એક કાર્યક્રમ દરમિયાન મહત્ત્વનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. વસાવાએ વન જમીનના પ્રશ્નને લઈને વન વિભાગ, આદિજાતિ વિભાગ અને કલેક્ટર કચેરી વચ્ચે પૂરતા સંકલનના અભાવનો દાવો કર્યો છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, વિવિધ વિભાગો વચ્ચે યોગ્ય સંકલન થાય તો ખેડૂતોના પ્રશ્નોના ઉકેલ માટેની પ્રક્રિયા વધુ અસરકારક બની શકે છે. તાજેતરમાં પણ વસાવાએ સાગબારા વિસ્તારમાં વન વિભાગની કામગીરી અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
મનસુખ વસાવાએ વિપક્ષના નેતાઓ આ મુદ્દે સ્ટંટબાજી કરી રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ પણ કર્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે જંગલ જમીનનો પ્રશ્ન રાજકીય નિવેદનો કે આંદોલનોથી નહીં પરંતુ વહીવટી અને કાયદાકીય પ્રક્રિયા દ્વારા ઉકેલવો જરૂરી છે.
સાંસદ મનસુખ વસાવાએ સ્પષ્ટતા કરતાં જણાવ્યું છે કે, જંગલ જમીન અને વન અધિકાર સંબંધિત પ્રશ્નનો ઉકેલ રાજ્ય સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવશે. બીજી તરફ, ખેડૂતો દ્વારા પોતાના દાવાઓના નિકાલ અને જમીનના અધિકાર અંગે સ્પષ્ટ નિર્ણયની માંગ કરવામાં આવી રહી છે.
આ મુદ્દે અગાઉ સરકાર તરફથી પણ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હોવાના અહેવાલો આવ્યા હતા. સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા આંદોલન બાદ વન મંત્રી પ્રવીણ માળીના હસ્તે આંદોલન સમેટાયું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ ફરી ખોપી વિસ્તારમાં જમીનના ઉપયોગને લઈને વિવાદ ઊભો થયો હતો.
હવે 2 ઓક્ટોબરથી જાહેર કરાયેલા સત્યાગ્રહને પગલે તંત્ર અને આંદોલનકારીઓ વચ્ચે ફરી સંવાદ અને સમાધાનની કવાયત મહત્વપૂર્ણ બની છે. સમગ્ર મામલે ખેડૂતોની માંગ, વન વિભાગની કાર્યવાહી અને સરકાર દ્વારા લેવામાં આવનારા નિર્ણય પર સૌની નજર રહેશે.
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