ભરૂચ પહોંચી દાદા ભગવાનની નર્મદા પરિક્રમા, માતાની પવિત્રતા જળવાઈ રહે તેવો સંકલ્પ
પરિક્રમામાં જોડાયેલા લોકો નર્મદા માતા પ્રત્યેની ભક્તિ સાથે સાથે પર્યાવરણ પ્રત્યેનો જવાબદાર અભિગમ પણ દાખવી રહ્યા છે.
ભરૂચ : આ વર્ષે ભરૂચમાં ફરી એકવાર આધ્યાત્મિકતા, સંસ્કૃતિ અને પર્યાવરણ રક્ષાનો અનોખો સમન્વય જોવા મળ્યો છે. ભારતની તમામ નદીઓને પવિત્ર રાખવા માટે માર્ગદર્શન આપતા અને માત્ર નર્મદાના જળથી જ જીવન યાપન કરતા દાદા ભગવાન સતત ચોથા વર્ષે નર્મદા પરિક્રમા પર નીકળ્યા છે. નર્મદાના કિનારે અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં નદી-સંસ્કૃતિ બચાવવા, પવિત્રતા જાળવવા અને જનજાગૃતિ ફેલાવવા માટે આ યાત્રા મહત્વની ગણાય છે.
ઓમકારેશ્વરથી પ્રારંભ થયેલી નર્મદા પરિક્રમા
ઓમકારેશ્વરથી પ્રારંભ થયેલી આ નર્મદા પરિક્રમા તાજેતરમાં અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં પ્રવીણ થઈ હતી. અહીં ભક્તો, ઉદ્યોગકારો, આગેવાનો અને સ્થાનિક લોકો દ્વારા દાદા ભગવાનનું ગૌરવભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પરિક્રમામાં જોડાયેલા લોકો નર્મદા માતા પ્રત્યેની ભક્તિ સાથે સાથે પર્યાવરણ પ્રત્યેનો જવાબદાર અભિગમ પણ દાખવી રહ્યા છે.
આ યાત્રાની વિશેષતા એ છે કે દાદા ભગવાન વર્ષોથી માત્ર નર્મદા નદીનું જળ ગ્રહણ કરીને જીવન વ્યતીત કરે છે, જે તેમને આધ્યાત્મિકતા અને તપશ્ચર્યાનું જીવંત પ્રતીક બનાવે છે. તેમની આ અનોખી જીવનશૈલી યાત્રાળુઓમાં અલૌકિક શ્રદ્ધા ઊભી કરે છે.
PM મોદીના ભાઈએ લીધા આશ્રીવાદ
યાત્રા દરમિયાન એક વિશેષ ક્ષણ ત્યારે જોવા મળી જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ભાઈ પંકજ મોદી પણ દાદા ભગવાનના દર્શન અને નર્મદા પરિક્રમાના અવલોકન માટે હાજર રહ્યા. આ ઘટના યાત્રાની મહત્તા અને તેની પ્રેરણાત્મક અસરને વધારે ઉજાગર કરે છે.
"નર્મદા માત્ર નદી નહીં, પરંતુ ભારતની સંસ્કૃતિની જીવનરેખા છે. દાદા ભગવાન જેવી પવિત્ર આત્મા તેની પરિક્રમા કરીને સમાજને પાણી બચાવવા, નદીઓ શુદ્ધ રાખવા અને પ્રકૃતિ પ્રત્યે આદર રાખવા માટે પ્રેરણા આપે છે." -- મહેશ પટેલ (ઉદ્યોગકાર)
અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં યાત્રા પહોંચતા સ્થાનિક ઉદ્યોગકારો અને આગેવાનો પણ પરિક્રમામાં જોડાયા હતા. નર્મદા નદીના રક્ષણ માટે સમાજના દરેક વર્ગને જોડવા માટે દાદા ભગવાન સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે, અને આ વર્ષે પણ તેની વિશાળ અસર જોવા મળી.
"નર્મદાના સંરક્ષણ માટે સમાજને એક થવાની જરૂર છે. ઉદ્યોગ જગત પણ આ દિશામાં જવાબદારી નિભાવશે. દાદા ભગવાનની પરિક્રમા લોકોને આધ્યાત્મિક સાથે સાથે પર્યાવરણને સાચવવાની પ્રેરણા આપી રહી છે." -- ભરત પટેલ (ઉદ્યોગ અગ્રણી)
દાદા ભગવાનની પરિક્રમા : દાદા ભગવાનની આ પરિક્રમા માત્ર ધાર્મિક યાત્રા નહીં પરંતુ નદી-સંરક્ષણ, પર્યાવરણ જાગૃતિ અને માનવ સેવાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની છે. સ્થાનિકોનો ઉમળકો, ઉદ્યોગજગતનો સહભાગ અને રાજકીય આગેવાનોની હાજરી દર્શાવે છે કે નર્મદા માતા પ્રત્યેની શ્રદ્ધા સૌની સામૂહિક લાગણી છે.
