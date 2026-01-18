ETV Bharat / state

મા નર્મદાની પંચકોશી પરિક્રમામાં આ વર્ષે 20 લાખ શ્રદ્ધાળુ આવવાનો અંદાજ, તંત્રએ 2 મહિના પહેલા તૈયારી આરંભી

ચાલુ વર્ષે 20 લાખ જેટલા શ્રધ્ધાળુઓ ઉમટી પડે તેવો અંદાજ હોવાથી બે મહિના પહેલાં જ તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

મા નર્મદાની પંચકોશી પરિક્રમા 19 માર્ચથી શરૂ થશે
મા નર્મદાની પંચકોશી પરિક્રમા 19 માર્ચથી શરૂ થશે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 18, 2026 at 6:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નર્મદા: પાવન સલિલા મા નર્મદાની પંચકોશી ( ઉત્તરવાહીની) પરિક્રમાનો પ્રારંભ થશે. ચાલુ વર્ષે પણ કીડી મંકોડી ઘાટથી 14 કિમીના જુના રૂટ પર જ પરિક્રમા કરાવવામાં આવશે. ગત વર્ષે 15 લાખ કરતાં વધારે શ્રધ્ધાળુઓ પરિક્રમા કરવા માટે આવ્યાં હોવાથી ચાલુ વર્ષે બે મહિના પહેલાંથી તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ગત વર્ષે 14 કિમીના જૂના રૂટ પર પરિક્રમા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થયા બાદ ચાલુ વર્ષે પણ જૂના જ રૂટ પર નર્મદાની પંચકોશી પરિક્રમા કરાવવામાં આવશે.

19મી માર્ચથી શરૂ થનારી પંચકોશી પરિક્રમાનું 17મી એપ્રિલના રોજ સમાપન થશે. વદ અમાસના દિવસથી શરૂ પરિક્રમાનું ચૈત્ર વદ અમાસના દિવસે સમાપન થાય છે. ચાલુ વર્ષે 20 લાખ જેટલા શ્રધ્ધાળુઓ ઉમટી પડે તેવો અંદાજ હોવાથી બે મહિના પહેલાં જ તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. નર્મદા ડીડીઓ આર.વી. વાળાએ નાંદોદ તાલુકાના રામપુરા ખાતે આવેલ ઉત્તરવાહિની નર્મદા પરિક્રમાના પ્રસ્થાન સ્થળ એવા રામપુરા ઘાટની મુલાકાત લઈ વિવિધ વ્યવસ્થાઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

મા નર્મદાની પંચકોશી પરિક્રમા 19 માર્ચથી શરૂ થશે (ETV Bharat Gujarat)

નર્મદાની પંચકોશી પરિક્રમા દરમિયાન પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત ટ્રાફિક નિયંત્રણ, રાત્રિ દરમિયાન પૂરતી પ્રકાશ વ્યવસ્થા, તમામ ઘાટો પર ફાયર બ્રિગેડની વ્યવસ્થા, પીવાના પાણી, છાંયડાની સુવિધા, આરોગ્ય સેવાઓ માટે સેવાકેન્દ્રો તેમજ ડોમની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. આ આખો વિસ્તાર નર્મદા નદીનો પશ્ચિમનો વિસ્તાર છે. તિલકવાડા ખાતેથી બોટમાં અથવા હંગામી પુલ મારફતે નદી પાર કરીને તેઓ પૂર્વ વિસ્તારના કિનારા તરફ પહોંચવાનું રહે છે.

તિલકવાડાથી પરિક્રમાવાસીઓ રેંગણ ઘાટ ખાતે આવીને નદી પાર કરીને ફરી રામપુરા ખાતે આવેલાં રણછોડરાયજીના મંદિર ખાતે પરત આવવાનું હોય છે. આ આખો રૂટ 14 કિમી જેટલો થાય છે. મળસ્કે 4 વાગ્યાથી પરીક્રમા શરૂ થતી હોય છે અને 3 થી 4 કલાકમાં તે પૂર્ણ કરી શકાય છે.

આ પણ વાંચો:

  1. તરણેતરમાં ઈનામી ડ્રોના નામે લોકો સાથે છેતરપિંડી, ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાવા બદલ 6 ઈસમો સામે વોરંટ જાહેર
  2. ખેરાલુથી અંબાજી સુધી ઠાકોર સેનાનું શક્તિ પ્રદર્શન, 1008 ગાડીના કાફલા સાથે ‘ભવાની ધામ સંકલ્પ યાત્રા’ યોજાઈ

TAGGED:

NARMADA
NARMADA PARIKRAMA
NARMADA MATA PANCHKOSHI PARIKRAMA
NARMADA MATA PANCHKOSHI PARIKRAMA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.