ETV Bharat / state

નર્મદા: સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનશે ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ હબ, ગત વર્ષે 60થી વધુ લગ્ન યોજાયા હતાં

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનને ધ્યાનમાં રાખીને હવે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી દ્વારા પણ ડેસ્ટિનેશન વેડિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આયોજન હાથ ધરાયું છે.

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનશે ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ હબ
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનશે ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ હબ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નર્મદા : વિશ્વપ્રસિદ્ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી હવે માત્ર પ્રવાસન સ્થળ જ નહીં પરંતુ ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ માટે પણ લોકોની પ્રથમ પસંદ બની રહ્યું છે. ગત વર્ષની વાત કરીએ તો ટેન્ટ સિટી-1 અને ટેન્ટ સિટી-2માં મળીને આશરે 40 જેટલા ભવ્ય લગ્ન યોજાયા હતા, જેમાં 9 જેટલા એનઆરઆઇ પરિવારો પણ સામેલ હતા. આ ઉપરાંત મુંબઈ, હૈદરાબાદ, રાજસ્થાન, ઇન્દોર, ભોપાલ, ચંડીગઢ અને દિલ્હી સહિત દેશના વિવિધ શહેરોમાંથી લોકો અહીં લગ્ન પ્રસંગો માટે આવ્યા હતા.

સ્થાનિક સ્તરે આવેલી જાણીતી હોટલો જેમ કે Ramada Encore by Wyndham Statue of Unity અને BRG Budget Stay સહિતની હોટલોમાં પણ ગત વર્ષે 20થી વધુ લગ્ન યોજાયા હતા. તેમાં ગુજરાત ઉપરાંત પડોશી રાજ્યો અને વિદેશમાં વસતા ભારતીય પરિવારો પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા.

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનશે ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ હ (ETV Bharat Gujarat)

કોરોના કાળ દરમિયાન આ વિસ્તારમાં ડેસ્ટિનેશન વેડિંગની શરૂઆત થઈ હતી, જોકે તે સમયે લગ્નોની સંખ્યા ઓછી હતી. પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ રહી છે અને લોકોમાં કેવડિયા પ્રત્યે વિશેષ આકર્ષણ જોવા મળી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનને ધ્યાનમાં રાખીને હવે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી દ્વારા પણ ડેસ્ટિનેશન વેડિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આયોજન હાથ ધરાયું છે.

"સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં છેલ્લા એક વર્ષથી લગ્નો યોજાઈ રહ્યા છે. SOUમાં ઘણી હોટલોમાં લગ્નો યોજાઈ રહ્યા છે. ઓથોરીટીનો પણ પ્રયાસ છે કે અમે પણ સુવિધાઓ આપવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ." - અમિત અરોરા, CEO SOU

લોકો વિદેશોમાં લગ્ન કરવા જવાના બદલે ભારતની અંદર જ વિશ્વસ્તરીય સુવિધાઓ સાથે લગ્ન પ્રસંગો ઉજવે તે માટે જરૂરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવી રહી છે. હાલમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પ્રવાસીઓ માટે એર કન્ડિશન્ડ બસો, મહત્વના સ્થળોએ એસ્કેલેટર, ઇ-કાર્ટ સહિતની આધુનિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે.

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનશે ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ હબ
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનશે ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ હબ (ETV Bharat Gujarat)

2018માં લોકાર્પણ બાદ અત્યાર સુધીમાં ત્રણ કરોડથી વધુ પ્રવાસીઓ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે. ત્યારે હવે આ વિસ્તારને ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ હબ તરીકે વિકસાવવામાં આવશે, જેથી ભારતીયોનો ખર્ચાયેલો રૂપિયા દેશમાં જ રહે અને સ્થાનિક પ્રવાસન તેમજ રોજગારીને પણ પ્રોત્સાહન મળે.

આ પણ વાંચો...

  1. જેમણે સરદાર પટેલને નથી જોયા તેઓ તેમને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી દ્વારા જોશે: સરદાર પટેલના પૌત્ર ગૌતમ પટેલ
  2. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પાસે પ્રથમવાર 5 કરોડ LED દ્વારા લાઇન્ટિંગ કરી પ્રકાશ પર્વ ની ઉજવણી

TAGGED:

STATUE OF UNITY
NARMADA STATUE OF UNITY
NARMADA NEWS
DESTINATION WEDDING HUB
STATUE OF UNITY WEDDING HUB

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.