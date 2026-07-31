નર્મદા 13 ઇંચ વરસાદમાં જળબંબાકાર, અનેક ગામ સંપર્ક વિહોણા
નર્મદા જિલ્લામાં ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક વધતા અનેક નદીઓ અને કોતરોમાં પાણીનો પ્રવાહ તેજ બન્યો છે. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા તંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડ પર છે
Published : July 31, 2026 at 2:41 PM IST
નર્મદા: નર્મદા જિલ્લામાં ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક વધતા અનેક નદીઓ અને કોતરોમાં પાણીનો પ્રવાહ તેજ બન્યો છે. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા તંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડ પર છે. જિલ્લા કલેક્ટર ગંગા સિંઘે કરજણ–ઓવરા વિસ્તારની મુલાકાત લઈ સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી. સાથે જ જિલ્લામાં બે અલગ-અલગ સ્થળોએ પાણીમાં ફસાયેલા લોકોને SDRFની ટીમે સફળતાપૂર્વક બચાવ્યા છે.
નર્મદા નદી-નાળાઓમાં પાણીની આવક વધી
ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને પગલે નર્મદા જિલ્લાના નદી-નાળાઓમાં પાણીની આવક વધી છે. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા કલેક્ટર ગંગા સિંઘે કરજણ–ઓવરા વિસ્તારની મુલાકાત લઈ અધિકારીઓ સાથે સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી.
કલેક્ટરે જણાવ્યું કે જિલ્લાના સંભવિત અસરગ્રસ્ત 28 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. કોઈપણ આપત્તિજનક સ્થિતિનો તાત્કાલિક સામનો કરી શકાય તે માટે SDRF અને NDRFની ટીમો જિલ્લાભરમાં તૈનાત રાખવામાં આવી છે. લોકોને પણ નદી અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
યુવકનું રેસ્કયુ
યુવક શશીકાંતભાઈ રમેશભાઈ તડવી નદીના પાણીમાં ફસાઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં સરપંચ, મામલતદાર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી સહિત સ્થાનિક ગ્રામજનો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. બાદમાં રેસ્ક્યુ ટીમની મદદથી યુવકને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. તિલકવાડા તાલુકાના ગૌચરીયા ગામે પણ એક વ્યક્તિ પાણીના તેજ પ્રવાહમાં ફસાઈ ગયો હતો. જીવ બચાવવા માટે તે ઝાડ પર ચડી ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં SDRFની ટીમે સ્થળ પર પહોંચી સફળ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરી વ્યક્તિને સુરક્ષિત બચાવી લીધો હતો.
જિલ્લા તંત્ર સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને લોકોને સાવચેત રહેવા તેમજ નદી-નાળાઓ પાસે ન જવા અપીલ કરી રહ્યું છે. વરસાદી માહોલ વચ્ચે તંત્રની સતર્કતા અને સમયસરના રેસ્ક્યુ ઓપરેશનના કારણે બે કિંમતી જીવ બચાવવામાં સફળતા મળી છે.
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