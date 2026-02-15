ETV Bharat / state

નર્મદા જિલ્લામાં શિવરાત્રીએ શિવ નહિ પરંતુ થાય છે પાંડોરી માતાની પૂજા, આદિવાસીઓની વર્ષો જૂની પરંપરા

પાંડોરી માતાના મેળામાં ગુજરાત સહીત અન્ય રાજયોમાંથી લાખો આદિવાસી શ્રઘ્ઘાળૂઓ આવે છે અને બાઘા પુરી કરે છે.

પાંડોરી માતાની પૂજા
પાંડોરી માતાની પૂજા (ETV Bharat Gujarat)
Published : February 15, 2026 at 6:33 AM IST

નર્મદા : શિવરાત્રીના દિવસે શિવની પુજા થતી હોય છે, પરંતુ નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા તાલુકામાં આવેલ દેવમોગરા ખાતે શિવ નહિ પણ શક્તિની પૂજા થાય છે. અહીં પાંડોરી માતાના મેળામાં ગુજરાત સહીત અન્ય રાજયોમાંથી લાખો આદિવાસી શ્રઘ્ઘાળૂઓ આવે છે અને બાધા પુરી કરે છે.

શિવરાત્રી એટલે ભોળાનાથને રીઝવવાનો દિવસ, પણ અહીં નર્મદા જિલ્લામાં મહાશિવરાત્રીની રાત્રે શિવ નહીં પણ શક્તિની આરાધના સમો પાંડોરી માતાનો પાંચ દિવસનો મેળો ભરાય છે. ગુજરાતનું એક માત્ર તીર્થધામ જ્યાં ભોગમાં દારૂ પણ ચઢાવવામાં આવે છે.

પાંડોરી માતાની પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, પણ અહીં રોક ટોક વગર ભક્તો દારૂનો ચઢાવો ચઢાવે છે

નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા તાલુકામાં આવેલ દેવમોગરા ગામે પાંડુરી માતાજીનું મંદિર આવેલું છે, જે માતાજીને આદિવાસીઓની કુળ દેવી ગણવામાં આવે છે. મહા શિવરાત્રીએ અહીં ભવ્ય મેળો ભરાય છે. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મઘ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનથી આદીવાસીઓ આવે છે અને કુળ દેવી પાંડોરી માતાને નમન કરે છે. બાધા આખળીપુરી કરે છે.

ઇ.સ.પુર્વે સન 1085માં અહીં સાગબારાના રાજવી પરિવાર દ્વારા આ મંદિર બનાવી પુજન કર્યા બાદ આજ સુધી રાજવી પરીવાર દ્વારા જ અહીં શિવરાત્રીએ પુજન કરાય છે, પરંતુ સન 1983થી વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે એક ટ્રસ્ટ બનાવાયું છે. ભારતભરમાં 8 ટકા વસ્તી આદિવાસીઓની છે, તેમાંય ગુજરાતમા વસતા 15 ટકા તથા ભારતભરના આદિવાસીઓની કુળદેવી મા પાંડોરી હોવાથી પાંચ દિવસ ચાલનારા આ મેળામાં આદીવાસીઓની સંખ્યા અગણીત હોય છે.

પાંડોરી માતાની પૂજા
પાંડોરી માતાની પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

અડગ શ્રધ્ધા ધરાવતા આદિવાસીઓ માને છે કે, ચોમાસા પછી તરત જ આવતા આ મેળામાં ધન ધાન્ય કે જે માનતા માની હોય તે ચીજ ચઢાવવાથી બારેમાસ સુખ-સમૃદ્ધી મળે છે અને તેને કારણે જ દુરદુરથી આદિવાસીઓ દર વર્ષે અહીં આવી માનતા પુરી કરે છે. નીત નવા વસ્ત્રાોનો શૃંગાર કરી મેળો મહાલે છે. અનાદિકાળના પૌરાણીક જંગલમાં ઋષિુમની સમા ઉભેલા વૃક્ષો વચ્ચે નીરવ શાંત વાતાવરણમામાં પાંડોરી બિરાજમાન છે.

આ પાંડોરી માતાને આદિવાસીઓ મા મેરાલી, માતા યાહામોગી અથવા યાહા મોગરાઇ માતાના નામથી સંબોધે છે. વર્ષો અગાઉ આ મંદિર સામાન્ય વાંસના ખપેડામાંથી બનાવેલા મકાન જેવું હતું. આજે અહીં લાખોના ખર્ચે નેપાળના પશુપતિનાથની પ્રતિકૃતિ સમાન મંદિર બનાવવામાં આવ્યું છે.

દેવમોગરા પાંડોરી માતા આદિવાસી સમાજના કુળદેવી હોય જેમની આસ્થા અને શ્રદ્ધા અનેરી છે અને આ સ્થાન પર માંગેલ માનતા પૂર્ણ થાય છે. ગુજરાતનું એક માત્ર તીર્થ ધામ જ્યાં ભોગમાં દારૂ પણ ચઢાવવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, પણ અહીં રોક ટોક વગર ભક્તો દારૂનો ચઢાવો ચઢાવે છે.

પાંડવોના સમયથી આ મંદિર અહીં પ્રચલિત છે, ત્યારે એવી લોકવાયકા પણ છે કે પાંડવોએ અહીં નિવાસ કરી આ માતાનું પુજન શિવરાત્રએ કર્યુ હતું અને તેથી જ આ માંપાંડોરી કહેવાય છે, ત્યારથી દર વર્ષ મહાશીવરાત્રીએ અહીં મેળો ભરાય છે, કહી શકાય કે જ્યાં આસ્થા અને શ્રદ્ધા હોઈ ત્યાં કોઈ પુરાવાની જરૂર હોતી નથી.

