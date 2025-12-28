સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં 4 દિવસમાં 4 લાખ લોકો આવ્યા!, પ્રવાસીઓ માટે નવા વર્ષને લઈ SOU દ્નારા ખાસ તૈયારીઓ
નાતાલની રજામાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આવી રહ્યા છે. જેને લઈ અહીં આવતા પ્રવાસીઓ માટે ખાસ સુવિધાઓ કરવામાં આવી છે.
Published : December 28, 2025 at 7:10 PM IST
નર્મદા : ડિસેમ્બરના અંતમાં ગુલાબી ઠંડીના વાતાવરણમાં નર્મદા જિલ્લો પ્રવાસીઓ ફરવા માટે હોટ ફેવરીટ બન્યો છે. ખાસ કરીને વિશ્વની સૌથી ઉંચી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 182 મીટર ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પર હાલ નાતાલ બાદ પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે.
રવિવારની રજાઓમાં 70 હજાર પ્રવાસીઓ નોંધાયા છે. આમ અત્યાર સુધી 3 થી 4 લાખ પ્રવાસીઓ નોંધાયા છે. આગામી 31 ઓક્ટોબર સુધી 8 લાખ પ્રવાસીઓ આવે એવી શકયતાને લઈને પ્રવાસીઓ માટે બસોની સુવિધાઓ, પીવાના પાણીની સુવિધાઓ અને સુરક્ષાની સુવિધાઓ SOU તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે.
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે શનિવારે 50 હજાર અને રવિવારે 70 હજાર કરતા વધુ પ્રવાસીઓ નોંધાયા છે. 2025નો છેલ્લો મહિનો એટલે 31 ડિસેમ્બરની ઉજવણી પણ પ્રવાસીઓ અહીં જ કરે છે, એટલે SOU સત્તા મંડળ અને હોટલો ટેન્ટ સીટી તમામ લોકો નવા વર્ષની ઉજવણીને લઈ તડામાર તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે.અહીં તમામ બુકીંગ ફૂલ થઈ ગયું છે. 31 ઓક્ટોબર સુધી પ્રવાસીઓના બુકિંગને જોઈ SOUમાં ટિકિટની મર્યાદા 2500થી વધારી 7 હજાર વધારવામાં આવી છે.
વ્યૂઇંગ ગેલેરીની ટિકિટ પાંચ સ્લોટ પ્રમાણે ઓનલાઇન આપવામાં આવૅ છે. નર્મદા જિલ્લાનું કેવડિયા પ્રવાસન ધામ નવા વર્ષની ઉજવણીમાં સૌથી વધુ આકર્ષણ જમાવી રહ્યું છે. પ્રવાસીઓનો ધસારો અને ઓનલાઇન બૂકિંગ ફૂલ થઇ જતા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પ્રવાસીઓની એન્ટ્રીની મર્યાદાઓ વધારી દેવામાં આવી છે. પહેલા પાંચ સ્લોટમાં વ્યૂ ગેલેરી 500 હતી. જેમાં રોજની 5500 કરવામાં આવી છે, એટલું જ નહીં ટોટલ 7000 પ્રવસીઓને આજથી પ્રવેશ મળશે.
પ્રવાસીઓ માટે હોટલો અને ટેન્ટ સીટીના સંચાલકોએ પણ પ્રવાસીઓની નાતાલ પર્વ અને આવનારી 31મી ડિસેમ્બરની ઉજવણી યાદગાર બની રહે તે માટે ડી.જે પાર્ટી, આદિવાસી જમવાનું મેનુ સ્ટેજ તેવી તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ તેમણે કરી છે. સરદાર ડેમ અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પર આટલા વર્ષનો પ્રવાસીઓનો રેકોર્ડબ્રેક નોંધાયો છે. નાતાલની રજામાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આવી રહ્યા છે. જેને લઈ અહીં આવતા પ્રવાસીઓ માટે ખાસ સુવિધાઓ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...