નર્મદા: હરસિધ્ધિ મંદિરે માતાજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ ઉજવાયો, ઐતિહાસિક ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી

આ રથયાત્રામાં માતાજીની સવારી, વિવિધ ટેબલો નિદર્શન જોવા લોકોના ટોળાં ઉમટ્યા હતાં.

હરસિધ્ધિ મંદિરે માતાજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ ઉજવાયો
હરસિધ્ધિ મંદિરે માતાજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ ઉજવાયો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 5:52 PM IST

નર્મદા : આજે રાજપીપળાના હરસિધ્ધિ મંદિરે, મા હરસિધ્ધિ ઉજ્જૈનથી રાજપીપળા પધાર્યા તેના 425 વર્ષ થતા માતાજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ ભારે શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવપૂર્વક ઉજવાયો હતો. આજે નગરમાં ઐતિહાસિક ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી હતી. જેમાં હરસિધ્ધિ મંદિર, માતાજીની તસવીર વગેરે ઝાંખી વિશેષ આકર્ષણ બની હતી. આ રથયાત્રામાં માતાજીની સવારી, વિવિધ ટેબલો નિદર્શન જોવા લોકોના ટોળાં ઉમટ્યા હતાં.

મંદિરને 1000 કિલો રંગબેરંગી ફૂલોથી શણગારાયું

આજે પ્રાગટ્ય દિવસે ભક્તો હજારોની સંખ્યામાં માતાજીના દર્શને ભક્તો ઉમટ્યા હતાં. ઇ.સ 1657માં રાજવી વેરીશાલજી મહારાજ સાથે જે સ્વરૂપમાં માતાજી પધાર્યા હતા, તે મૂળ સ્વરૂપનો ટેબલો દર્શન માટે ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું. આ મંદિરના ગર્ભ ગૃહમાં મુકેલા મા હરસિધ્ધિની તસવીર અને આરતી સાથેના દર્શનની અનોખી ઝાંખી જોવા લોકોના ટોળાં ઉમટ્યા હતા. રથમાં બેઠેલા વહાણવાટી માતાજીના સાક્ષાત સ્વરૂપનું દર્શન તથા શિવજીની સવારી વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહી હતી.

હરસિધ્ધિ મંદિરે માતાજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ ઉજવાયો, (ETV Bharat Gujarat)

આ રથયાત્રામાં બાલિકાઓની કળશ યાત્રા, સાથે મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ માતાજીના ગરબાની રમઝટમમાં સામેલ થઈ હતી. આ નગરયાત્રાનું ઠેર ઠેર ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ રથમાં બિરાજમાન રાજવી પરિવારના યુવરાજ માનવેન્દ્રસિંહ ગોહિલ, ધારાસભ્ય દર્શનાબેન દેશમુખ સાથે નગરજનો પણ નગરયાત્રામાં જોડાયાં હતા.

ઐતિહાસિક ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી
ઐતિહાસિક ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે ગુરુકુળના સિદ્ધેશ્વર સ્વામીજીએ જણાવ્યું હતું કે, "આજકાલ બજારના તૈયાર ફરસાણ, મીઠાઇનો પ્રસાદ 56 ભોગ મંદિરમાં મુકાય છે, તેમાં પવિત્રતા જળવાતી નથી. અમે ગુરુકુળ દ્વારા શુદ્ધ કેળના પાણીથી અને ગીરના ગાયના શુદ્ધ ઘીથી વૈદિક પરંપરા પદ્ધતિથી બનાવેલ અત્યંત શુદ્ધ અને પવિત્ર અન્નફૂટ તૈયાર કરી માતાજીને 134 વ્યંજનો, પકવાનો ધરાવ્યા છે. શુદ્ધ દૂધ, ઘી, તેલના પાકમાં ખુદ સ્વામીજીએ પવિત્રતા જાળવી અન્નકૂટના વિવિધ વ્યંજનો બનાવ્યા હતા. આજે અન્નકૂટના દર્શન અને આરતીમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી. 2 દિવસના અન્નકૂટના દર્શનકરી ભક્તોએ ધન્યતા અનુભવી હતી."

ઐતિહાસિક ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી
ઐતિહાસિક ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી (ETV Bharat Gujarat)

નોંધનીય છે કે હરસિધ્ધિ માતા મંદિરના લાખો શ્રદ્ધાળુઓનું શ્રદ્ધા સ્થાનક છે. અહીં નવરાત્રીએ 9 દિવસનો ભવ્ય મેળો ભરાય છે. ઉજ્જૈનથી સ્વયંભુ રાજપીપળા પધારેલા હરસિધ્ધિ મંદિર રાજપીપળા સ્ટેટના રાજવી વેરીશાલજી મહારાજે ઇ.સ. 1657માં રાજપીપળા નગરમાં બંધાવ્યું હતું. આજે 425 વર્ષ પુરા થયા.

હરસિધ્ધિ મંદિરે માતાજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ ઉજવાયો
હરસિધ્ધિ મંદિરે માતાજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ ઉજવાયો (ETV Bharat Gujarat)

આ મંદિરમાં માતાજી સ્વયં સ્થાપિત થયા હતા. અહીં માતાજીનું ભવ્ય મંદિર 425 વર્ષોથી બિરાજમાન છે. સર્વ ભક્તોની મનોકામના, બાધા આંખડી અહીં પૂર્ણ થતી હોવાની માન્યતા છે. રાજપીપલા ખાતે હરસિધ્ધિ માતાજી મંદિરના પ્રાગટ્ય મહોત્સવના બીજા દિવસે 134થી વધુ વ્યંજનો, પકવાનોના અનોખા અન્નકૂટના દર્શન ભક્તો માટે ખુલ્લા મુકવામાં આવ્યા હતા. જેમાં શુદ્ધ કેળના પાણી, ગીર ગાયના શુદ્ધ ઘીથી વૈદિક પરંપરા પદ્ધતિથી બનાવેલ વાનગી, સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળે તૈયાર કરી માતાજીના ચરણોમાં અર્પણ કરી હતી.

