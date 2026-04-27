ETV Bharat / state

નર્મદા: ભૂછાડ ગામે અંધશ્રદ્ધાના વહેમમાં ભાઈએ ભાઈની કરી હત્યા, પોલીસે શરુ કરી તપાસ

પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડી તેની સામે હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 8:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નર્મદા : જિલ્લામાં આવેલા ભૂછાડ ગામે અંધશ્રદ્ધાના નામે ભાઈએ ભાઈ પર ધરદાર હથિયાર વડે હુમલો કરી હત્યાની ઘટના સર્જાઈ હતી, જ્યારે ભાઈની બે દિકરીઓને પણ ધારિયાથી ઘાયલ કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનાની જાણ થતા પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડી તેની સામે હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી.

માહિતી મુજબ, નાંદોદ તાલુકાના ભૂછાડ ગામે મતદાનના દિવસે બે સગા ભાઈઓ અને ભત્રીજીઓ વચ્ચે ઝગડો થયો હતો. રમેશ બારભાઈ વસાવા અંધશ્રદ્ધા અંગે વહેમ રાખતો હતો અને તે બાબતે થયેલા વિવાદ દરમિયાન ગુસ્સે ભરાઈ ગયો હતો. રમેશે ઘરમાંથી ધારિયું લઈ દુકાને ચા ખાંડ લઈને આવતા પોતાના નાના ભાઈ ગુર્જી બારભાઈ વસાવા પર ગરદનના ભાગે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં ગુર્જી વસાવાનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું.

આ દરમિયાન વિઠ્ઠલની બે દીકરીઓ સાવિત્રીબેન અને શિલ્પાબેન વચ્ચે પડતાં તેમને પણ ધારિયાથી ઈજાઓ પહોંચાડી હતી. સાવિત્રીબેનને માથાના ભાગે અને શિલ્પાબેનને હાથના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ થતાં તેમને તાત્કાલિક રાજપીપળા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

આરોપી પકડાયો
નોંધનીય છે કે આરોપી રમેશ વસાવાએ અગાઉ વર્ષ 2005માં પણ પોતાના મોટા ભાઈની હત્યા કરી હતી અને જેલ ગયો હતો, પરંતુ બાદમાં સમાધાનથી મુક્ત થયો હતો. હાલ પોલીસે આરોપીને જેલ ભેગો કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

TAGGED:

NARMADA POLICE
NARMADA CRIME
BHUCHHAD SUPERSTITION KILLS
BROTHER KILLS BROTHER
BHUCHHAD BROTHER KILLS BROTHER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.