નર્મદાના માગરોળ ગામે નર્મદા જ્યંતીની ધામધુમથી કરાઇ ઉજવણી, 1500 ફૂટ લાંબી ચૂંદડી અર્પણ કરાઈ
ગ્રામજનોદ્વારા ભવ્ય શોભાયાત્રા કાઢી ભેગા મળી મહાપૂજા કરવામાં આવી હતી.
Published : January 25, 2026 at 4:58 PM IST
નર્મદા : જેના દર્શન માત્રથી પવિત્ર થવાય એવી નર્મદા નદીની આજે નર્મદા જયંતી નિમિત્તે નર્મદા નદી કિનારે આવેલા માંગરોળ ગામમાં નર્મદા મૈયાને 450 મીટર એટલે કે લગભગ 1500 ફૂટ લાંબી સાડી અર્પણ કરીને નર્મદા મૈયાનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગ્રામજનોદ્વારા ભવ્ય શોભાયાત્રા કાઢી ભેગા મળી મહાપૂજા કરવામાં આવી હતી.
પવિત્ર નર્મદા નદી કે જેની ભારતમાં એકમાત્ર પરિક્રમા થાય છે, એ નર્મદા મૈયાની આજે નર્મદા જયંતી છે. નર્મદા જયંતિ નિમિતે નર્મદા જિલ્લાના માંગરોળ ગામની અંદર શ્રદ્ધાળુઓએ મોટી સંખ્યામાં ભેગા થઈને નર્મદામૈયાને 1500 ફૂટ લાંબી ચૂંદડી અર્પણ કરી હતી. અને નર્મદામૈયાની 'નમામિ દેવી નર્મદે'ના નારા સાથે મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો અને શ્રદ્ધાળુઓ ભેગા થઈને નર્મદા મૈયાને ચૂંદડી અર્પણ કરવા માટે નર્મદા કિનારે ગયા હતા.
લોકો એક બીજાના હાથની મદદથી નર્મદા મૈયાને સાડી અર્પણ કરવામાં આવી હતી. નર્મદા મૈયાને 1500 ફૂટ જેટલી ચૂંદડી અર્પણ કરવા હજારોની સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. સાથે સાથે 10થી વધારે નૌકાઓની મદદ લઇ શ્રધ્ધાળુઓ નાવમાં બેસી નર્મદા મૈયાને સાડી અર્પણ કરી છે.
જોકે આ માંગરોળ ગામ 2 વર્ષ પહેલા આ ગામમાં નર્મદાનું પુર આવવાને કારણે ગામ ડૂબી ગયું હતું. ખેડૂતોને મોટાપાયે નુકશાન પણ થયું હતું, છતાં આ ગામના આ ગ્રામમજનોમાં નર્મદા પ્રત્યે અપાર શ્રદ્ધા અને આસ્થા હોવાને કારણે મા નર્મદાની પૂજા કરી આજે નર્મદા જયંતિની ઉજવણી ધામધૂમથી કરવામાં આવી હતી.
