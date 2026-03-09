'કેન્દ્રમાં અને રાજ્યમાં ભાજપ સરકાર છે, ત્યાં સુધી કોઈ કામ અટકશે નહિં', રાજપીપળામાં વિકાસ કાર્યોનું ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે બોલ્યા મનસુખ વસાવા
આ પ્રસંગે મુખ્ય અતિથિ તરીકે મનસુખ વસાવા, સાંસદ, ભરુચ લોકસભા અને નાંદોદના ધારાસભ્ય ડૉ. દર્શનાબેન દેશમુખ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
Published : March 9, 2026 at 1:39 PM IST
નર્મદા : જિલ્લાના રાજપીપળા નગરપાલિકા વિસ્તારમાં સ્વર્ણિમ જયંતિ શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત વિવિધ સીસી રોડના વિકાસ કામો માટે ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે મુખ્ય અતિથિ તરીકે મનસુખભાઇ વસાવા, સાંસદ, ભરુચ લોકસભા અને નાંદોદના ધારાસભ્ય ડૉ. દર્શનાબેન દેશમુખ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક નાગરિકો હાજર રહ્યા હતા.
આ વિકાસ કાર્યોના અમલથી નગરપાલિકા વિસ્તારમાં માર્ગ વ્યવસ્થા વધુ સુવિધાજનક બનશે તેમજ નાગરિકોને રોજિંદા અવરજવરમાં સરળતા મળશે. સ્વર્ણિમ જયંતિ શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ શરૂ થયેલા સીસી રોડના કામોથી રાજપીપળા નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આધુનિક સુવિધાઓનો વિકાસ વધુ ગતિ પકડશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.
મનસુખ વસાવાએ સંબોધનમાં કહ્યું કે, શહેરમાં હરસિધ્ધિ મંદિરના મકાનો તોડી પાડ્યા, જેના પર ભાજપના નેતાઓને કહ્યું કે બીજી ચિંતા પછી કરો પહેલા કલેકટર જોડે મળી આ મંદિરનું કમ્પાઉન્ડ તોડી પાડ્યું છે એ કામ શરૂ કરાવો. ભાજપના કાર્યકરો અને સંગઠનને પણ કહ્યું કે, જે કામ પ્રજાલક્ષી હોઈ એ કામ કરો. રાજપીપળામાં બનેલ રિંગ રોડમાં અગાઉ પણ ભ્રષ્ટચાર થયો અને બીજીવાર આ રોડ પૂર્ણશ મોદીએ બનાવ્યો. આજે વર્ષોથી રાજપીપળા અંકલેશ્વરનો રોડ બનતો નથી, એમાં કોન્ટ્રાક્ટરના માણસોએ અધિકારીઓને માર્યા અને કામ બંધ થયું, એનો પણ હાલ 5 મહિનામાં કોર્ટમાં ઉકેલ આવી ગયો છે.
આ રસ્તામાં કોઈ ભ્રષ્ટાચાર ન થાય તે માટે હું જાતે નજર રાખવાનો છું. ભાજપ સરકાર કેન્દ્રમાં અને રાજ્યમાં છે ત્યાં સુધી કોઈ કામ અટકશે નહિ અને મને નથી લાગતું કે હજુ કોઈ અન્ય સરકાર આવશે, એટલે ભાજપ સરકાર જ કામ કરશે.
