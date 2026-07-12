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જેમણે ગુજરાતની તરસ માટે ઘર છોડ્યું એ આજે સ્મશાન સુધીના રસ્તા માટે ઝઝૂમે છે, કાદવ-કિચડવાળા રસ્તા પર નિકળી અંતિમ યાત્રા

અંદાજે 600 રહીશો ધરાવતી આ વસાહતમાં પીવાનું પાણી, આંતરિક રસ્તા, શેરી લાઇટ અને આરોગ્ય સુવિધા જેવી પાયાની જરૂરિયાતો વર્ષોથી માત્ર કાગળ પર સીમિત.

જેમણે ગુજરાતની તરસ માટે ઘર છોડ્યું એ આજે સ્મશાન સુધીના રસ્તા માટે ઝૂરે છે
જેમણે ગુજરાતની તરસ માટે ઘર છોડ્યું એ આજે સ્મશાન સુધીના રસ્તા માટે ઝૂરે છે (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 7:13 PM IST

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વડોદરા : એક અંતિમ યાત્રાના વીડિયોએ ફરી એ વેદના ઉજાગર કરી છે કે ગુજરાતની તરસ છિપાવવા પોતાનું સર્વસ્વ ત્યાગનારા નર્મદા વિસ્થાપિતો આજે મૂળભૂત સુવિધાઓ માટે પણ સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. વાઘોડિયાના ગુતાલ પુનર્વસાહતમાંથી સામે આવેલા આ વીડિયોએ ચોંકાવી દીધા છે – જે લોકોએ ગુજરાત માટે બધું જ ગુમાવ્યું, શું આજે તેમની વેદના સાંભળનાર કોઈ નથી?

ગુજરાતની જીવાદોરી કહેવાતા નર્મદા ડેમ માટે કેટલાય પરિવારોએ પોતાનું ઘર, જમીન અને યાદો છોડી દીધી. આશા માત્ર એટલી હતી કે તેમના બલિદાનથી લાખો લોકો સુધી પાણી પહોંચશે અને તેમને પણ સન્માનજનક જીવન મળશે. પરંતુ વર્ષો બાદ આ જ નર્મદા વિસ્થાપિત પરિવારો પાયાની સુવિધાઓ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. વાઘોડિયાના ગુતાલ ગામની નર્મદા વસાહતમાંથી સામે આવેલા દ્રશ્યો કોઈને પણ વિચલિત કરી દે તેવા છે. અહીં જીવતા લોકો સમસ્યાઓ વચ્ચે જીવન પસાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ સ્થાનિકોના કહેવા પ્રમાણે મૃત્યુ બાદ અંતિમ સફર પણ મુશ્કેલ બની ગઈ છે. એક અંતિમ યાત્રાનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ફરી સવાલ ઊભો થયો છે – જે લોકોએ ગુજરાત માટે સર્વસ્વ છોડ્યું, શું આજે તેમની વેદના સાંભળનાર કોઈ નથી?

કાદવ-કિચડ વાળા રસ્તા પર નિકળી અંતિમ યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

આ તસવીરો માત્ર રસ્તાની ખરાબ હાલત નથી બતાવતી, પરંતુ એ પરિવારોની પીડા દર્શાવે છે જેમણે ગુજરાતના ભવિષ્ય માટે પોતાનું વર્તમાન છોડી દીધું. વાત છે વાઘોડિયા તાલુકાના ગુતાલ ગામે આવેલી નર્મદા નિગમની સરદાર સરોવર પુનર્વસાહતની, જ્યાં આશરે 36 વર્ષ પહેલાં મધ્યપ્રદેશના બડવાની વિસ્તારના નર્મદા વિસ્થાપિત પરિવારોને વસાવવામાં આવ્યા હતા. ગતરોજ આ વસાહતમાં રહેતા 56 વર્ષીય આધેડનું અવસાન થતાં તેમની અંતિમ ક્રિયા માટે સ્વજનો સહિત સમગ્ર વસાહતના રહીશો જોડાયા હતા. વિધિની વક્રતા તો જુઓ અંતિમ સફરે જનાર આધેડને સુખ-શાંતિની અંતિમ ક્રિયા પણ નસીબ ન થઈ. કાદવ-કીચડ અને જાડી ઝાંખરાવાળા રસ્તા પરથી પસાર થઈને ડાઘુઓ મૃતદેહને અંતિમ સંસ્કાર અર્થે લઈ જાય છે. વરસાદી વાતાવરણમાં ખુલ્લા આકાશ નીચે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. આ વીડિયો હાલ વડોદરા શહેર-જિલ્લામાં વાયરલ થયો છે, જેણે અનેક લોકોના હૈયાને હચમચાવી દીધા છે.

કાદવ-કિચડ વાળા રસ્તા પર નિકળી અંતિમ યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

ગુતાલ ખાતેની આ વસાહતમાં 115 જેટલા મકાનોમાં અંદાજે 600 લોકો વસવાટ કરે છે. જ્યારે આ પરિવારોને અહીં લાવવામાં આવ્યા ત્યારે પીવાનું ચોખ્ખું પાણી, રસ્તા, શાળા, દવાખાનું જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવી હતી. પરંતુ સમય જતાં આ સુવિધાઓ માત્ર કાગળ પર જ રહી ગઈ હોવાનો સ્થાનિકો આક્ષેપ કરે છે. વસાહતમાં આંતરિક રસ્તાઓની હાલત ખરાબ છે, શેરી લાઇટ, ગટર વ્યવસ્થા અને આરોગ્ય સુવિધા જેવી પાયાની જરૂરિયાતો માટે પણ રહીશોને ભારે મુશ્કેલી વેઠવી પડે છે. લોકોની પીડા માત્ર એટલી નથી કે તેમને સુવિધાઓ મળતી નથી, પરંતુ તેમની વ્યથા એ છે કે જેમણે ગુજરાતની તરસ બુઝાવવા પોતાનું ઘર છોડ્યું, આજે તેઓ જ પોતાના હક માટે દરવાજા ખખડાવી રહ્યા છે.

સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે ચૂંટણી સમયે નેતાઓ આવે છે, વચનો આપે છે, પણ ચૂંટણી બાદ તેમની સમસ્યાઓ તરફ કોઈ ધ્યાન આપતું નથી. છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી નિગમ અને ગ્રામ પંચાયત વચ્ચે જવાબદારીની ખેંચતાણમાં વસાહતના રહીશો પીસાઈ રહ્યા છે. વસાહતના સિનિયર સિટીઝનના અવસાન બાદનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં અનેક સવાલો ઉઠ્યા છે. ચોમાસાની ઋતુમાં વરસતા વરસાદ વચ્ચે પરિવારજનો સામે એક જ સવાલ હતો – શું અંતિમ વિદાય માટે પણ આટલો સંઘર્ષ કરવો પડે? સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલા આ લોકો વહીવટી તંત્ર સામે સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે કે મૃદુ-મક્કમ અને સંવેદનશીલ શાસનનું બિરુદ મેળવનાર ગુજરાત સરકારને શું તેમના પ્રશ્નો દેખાતા નથી? કરુણતા એ છે કે વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પણ નર્મદા નિગમના કોઈ અધિકારીએ હજી સુધી વસાહતની મુલાકાત લીધી નથી.

સમગ્ર મામલે તાલુકા વિકાસ અધિકારી દીપેશ પટેલનો સંપર્ક કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે, વાઘોડિયા તાલુકાની 27 વસાહતોમાંથી 20 જેટલી વસાહતો ગ્રામ પંચાયતમાં ભેળવી દેવામાં આવી છે, હજી સાત વસાહતોનું વિલિનીકરણ બાકી છે. સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલો વીડિયો ધ્યાને આવ્યા બાદ અમારા કર્મચારી દ્વારા સ્થળ પંચક્યાસ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત તાલુકાના ધારાસભ્યને પણ સમગ્ર વિગતથી વાકેફ કરાયા છે.

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TAGGED:

GUJARAT BASIC AMENITIES STRUGGLE
VAGHODIA GUTAAL COLONY
SARDAR SAROVAR REHABILITATION
NARMADA DISPLACED FAMILIES
NARMADA DISPLACED FAMILIES

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