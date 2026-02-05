નર્મદાના દેવમોગરા ખાતે મહાશિવરાત્રીના દિવસે ભવ્ય મેળો, ભક્તો માટે ખાસ સુવિધાઓનો પ્લાન કરાયો
આ આયોજનની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે આયોજકો, સામાજિક આગેવાનો અને પ્રશાસન દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : February 5, 2026 at 6:53 PM IST
નર્મદા : જિલ્લામાં મહાશિવરાત્રીના રોજ દેવમોગરા ખાતે યાહ મોગી માતાજીના મંદિરે ભવ્ય મેળાનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. આ આયોજનની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે આયોજકો, સામાજિક આગેવાનો અને પ્રશાસન દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મિટિંગમાં ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ હાજરી આપી હતી.
ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, મેળાના આયોજન માટે સારા સારા સૂચનો ખૂબ આવ્યા છે. મંદિરના ટ્રસ્ટીઓએ ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક કાર્ય કરે છે, છતાં આમસે દાદા મહારાષ્ટ્રના પોલીસ અધિકારીઓને આ મેળા વિશે જાણકારી આપે એવી વિનંતી છે. સ્થાનિક એસપી અને આઇજીને આ મુદ્દે જણાવીશું કે આ જાત્રા દરમિયાન કોઈપણ શ્રદ્ધાળુને સ્થળ સુધી પહોંચવામાં કોઈ સમસ્યા ન થાય અને સાથે સાથે મધ્યપ્રદેશથી આવેલ આગેવાનોને પણ વિનંતી છે, કે તેઓ પણ મધ્યપ્રદેશ પ્રશાસનને આ મુદ્દે જાણ કરે.
અનેક રાજ્યોમાંથી લોકો આ જાત્રામાં ભાગ લેવાના છે, તો સરકારે અને પ્રશાસને આ મુદ્દે ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક ધ્યાન દોરવું પડશે. ખાસ કરીને રોડ-રસ્તા, પાર્કિંગ, પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા, શૌચાલયની વ્યવસ્થા, રાત્રી રોકાણની વ્યવસ્થા, સુરક્ષા અને સલામતીની વ્યવસ્થા કરવી પડશે.
ગુજરાતમાં અંબાજી થી દાહોદ સુધી તમામ બસોના રૂટ બનાવે અને એ વિસ્તારથી લઈને દેવમોગરા સુધી આવવાના અને દેવમોગરાથી લઈને પાછા તેમના વિસ્તાર સુધીના રૂટ બને એ મુદ્દે રજૂઆત કરવી પડશે. આ રીતે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશના એસટી નિગમને પણ રજૂઆત કરવી પડશે. સાથે સાથે અનેક અખાડાવાળા લોકો આવીને દુકાનદારો પાસે પૈસા માંગે છે, જેના કારણે ગઈ વખતે થોડી માથાકૂટ પણ થઈ હતી, તો આપણે ધ્યાન રાખવું પડશે કે કયા અખાડાવાળા ક્યાંથી આવે છે. પોલીસ વિભાગે પણ ધ્યાન રાખવું પડશે તથા એ અખાડાના લોકોને કેટલું દાન આપવું એ પણ જોવું પડશે. જેથી કોઈને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા ન થાય.
આ પણ વાંચો...