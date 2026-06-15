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નર્મદા: ભાજપના મહિલા ધારાસભ્યનું સન્માન ન જળવાતા ચાલુ કાર્યક્રમે વોકઆઉટ, ધોમ ધખતા તાપમાં ધરણાં પર બેઠાં

રાજપીપળામાં બાબાસાહેબ આંબેડકર હોલ ખાતે પ્રધાનમંત્રીના સુશાસનના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર ભાજપ દ્વારા એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ભાજપના મહિલા ધારાસભ્યનું સન્માન ન જળવાતા ચાલુ કાર્યક્રમે વોકઆઉટ
ભાજપના મહિલા ધારાસભ્યનું સન્માન ન જળવાતા ચાલુ કાર્યક્રમે વોકઆઉટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 7:01 PM IST

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નર્મદા: રાજપીપળામાં બાબાસાહેબ આંબેડકર હોલ ખાતે પ્રધાનમંત્રીના સુશાસનના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર ભાજપ દ્વારા એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં પ્રભારી મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ અને પૂર્વ વનમંત્રી ગણપત વસાવા તથા સાંસદ મનસુખ વસાવા હાજર હતા. જોકે ચાલુ કાર્યક્રમમાં નાંદોદના ધારાસભ્ય ડૉ. દર્શનાબેન દેશમુખે પોતાનું અપમાન કરાતું હોવાના આક્ષેપ કરીને વોકઆઉટ કરતા રાજકારણ ગરમાયું હતું.

કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્ય ડૉ. દર્શનાબેન દેશમુખને પ્રવચન ના કરાવતા સીધા સાંસદને પ્રવચન કરવાનું કહેવાતા સાંસદ અને ધારાસભ્ય જિલ્લા પ્રમુખ પર અકળાયા હતા અને મંચ પર બેઠેલા મંત્રી સાંસદની હાજરીમાં ધારાસભ્ય કાર્યક્રમ છોડી જતા હોલમાં સન્નાટો વ્યાપી ગયો હતો. જતા સમયે તેમણે કહ્યું કે, અહીંયા અપમાન કરવા માટે ધારાસભ્યને રાખો છો. મહિલા ધારાસભ્ય છું તો એનો મતલબ એ છે કે અપમાન કરવાનું. આવી રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની શિસ્તબદ્ધતા છે આપણી ? પાર્ટીનો કાર્યક્રમ છે આ. અપમાન કરવા માટે મને બોલાવો છો અહીં.

ભાજપના મહિલા ધારાસભ્યનું સન્માન ન જળવાતા ચાલુ કાર્યક્રમે વોકઆઉટ (ETV Bharat Gujarat)

નાંદોદના ધારાસભ્ય ડૉ. દર્શનાબેન દેશમુખ પોતાનું અપમાન થયું હોવાનું કહીને નારાજ થયા હતા અને ધારાસભ્યનો પ્રોટોકોલ ના જળવાતા સ્વાગત પણ ના કરાયું એને કારણે પોતાનું અપમાન થયાની લાગણી અનુભવતા વૉકઆઉટ કરીને સીધા ગાંધીજીની પ્રતિમા પાસે જઈને ધોમ ધખતા તાપમાં ધરણા પર બેસી ગયા હતાં. ધારાસભ્ય નારાજગી વ્યક્ત કરી ગાંધી ચોક વડીયા ખાતે ધરણાં પર બપોર સુધી બેસી રહેતા મામલો ગરમાયો હતો.

ધારાસભ્ય ડૉ. દર્શનાબેન દેશમુખે સંગઠન અને ધારાસભ્ય પદ પરથી રાજીનામું આપવાની ચીમકી આપી હતી. છેલ્લા બે વર્ષથી ધારાસભ્યનું જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ દ્વારા અપમાન કરવામાં આવી રહ્યું હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો.

ધરણાં પર બેઠા બાદ ધારાસભ્ય ડૉ. દર્શના દેશમુખે મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે, સમસ્ત હોલ જ્યારે 300-400 લોકોથી ભરેલો હતો અને આટલા બધા લોકોની વચ્ચે શું હું એક મહિલા ધારાસભ્ય છું એમ કહીને મારું અપમાન કરવાનું? શું મને જે વિસ્તાર મારો છે, જે વિસ્તારની હું ધારાસભ્ય છું એ વિસ્તારમાં બોલવાનો કોઈ અધિકાર નથી? મારો તે અધિકાર શું જિલ્લાનો પ્રમુખ નક્કી કરશે કે મારે બોલવું કે નહીં બોલવું? હું ભારતીય જનતા પાર્ટીની કાર્યકર્તા છું, 25-26 વર્ષથી ભાજપ માટે યોગદાન આપેલું છે, આ યોગદાનના આધારે ભાજપે મારી ધારાસભ્ય તરીકે વરણી કરાવડાવી, ધારાસભ્ય તરીકે લોકોના કામ કરાવવા માટે મારી પસંદગી કરી. ત્યારે હું શું એક આદિવાસી છું, હું એક મહિલા છું, એટલે માટે મારે અવારનવાર આ જિલ્લા પ્રમુખના રોષનો ભોગ બનવું પડે, એની નફરતનો ભોગ બનવું પડે.

ધારાસભ્ય ધરણાં પર બેઠા, સાથે સાંસદ મનસુખ વસાવા અને અન્ય કાર્યકરો પણ જોડાયા
ધારાસભ્ય ધરણાં પર બેઠા, સાથે સાંસદ મનસુખ વસાવા અને અન્ય કાર્યકરો પણ જોડાયા (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં આક્ષેપ કર્યા કે, મનફાવતા લોકોને ટિકિટો આપી દેવાથી અને મનમાની કરી એટલે ચૂંટણી હાર્યા. જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત પણ હારવા માટે જિલ્લા પ્રમુખ નીલ રાવને જવાબદાર ઠેરવતા વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 2022માં ધારાસભ્યની ચૂંટણી હરાવવા જિલ્લા પ્રમુખે ઘણા પ્રયત્ન કર્યા હતાં. ધારાસભ્યએ એમ પણ કહ્યું હતું કે, ગાંધીનગરના એક મોટા મંત્રીનું જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખને પીઠબળ હોય એટલે મનમાની કરે છે.

ધોમ ધખતા તાપમાં ગાંધી પ્રતિમાએ ધારાસભ્યની સાથે સાંસદ મનસુખ વસાવા અને કાર્યકરો પણ ધરણા પર બેસી ગયા હતાં અને સાંસદે પ્રદેશમાં રજૂઆત કરી જિલ્લાં પ્રમુખના રાજીનામાંની માગ કરી હતી. ધરણા ન છોડવાની જીદ પછી છત્રી મંડપ લગાવી દેવાયા હતા અને જવાબદાર જિલ્લા પ્રમુખના રાજીનામાંની માંગ કરી હતી અને જ્યાં સુધી રાજીનામું નહીં આપે ત્યાં સુધી ઘરણાં પર બેસી રહેવાની વાત કરી હતી. જિલ્લા પ્રમુખ રાજીનામું નહીં આપે તો ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામું આપવાની ધારાસભ્યની ચીમકી આપતાં નર્મદાનું રાજકારણ ગરમાયું હતું.

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TAGGED:

MP MANSUKH VASAVA
DARSHANA DESHMUKH PROTEST
NARMADA BJP
MLA DARSHANA DESHMUKH
MLA DARSHANA DESHMUKH

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