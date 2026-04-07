નર્મદામાં ભાજપની ટિકિટ જાહેર થતાં પહેલાં જ દાવેદારોમાં નારાજગી, સાંસદ મનસુખ વસાવાએ કાર્યકરોને સમજાવ્યા
નર્મદાની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલાં ભાજપના દાવેદારોમાં અસંતોષ, સાંસદ મનસુખ વસાવાએ સ્ટેજ પરથી ટકોર કરી.
Published : April 7, 2026 at 9:09 PM IST
નર્મદા: જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ભાજપ દ્વારા હજુ સુધી ટિકિટોની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. ત્યાં પહેલાં જ જિલ્લામાં ભાજપના દાવેદારોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. આ પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લેવા માટે ભાજપના આગેવાનોએ સક્રિયતા બતાવી છે.
રાજપીપલા સ્થિત ભાજપના કાર્યાલય ‘કમલમ’ ખાતે એક વિશેષ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ બેઠકમાં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ નિલ રાવ, નાંદોદ ધારાસભ્ય દર્શનાબેન દેશમુખ અને સાંસદ મનસુખ વસાવાએ કાર્યકરોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. ભાજપના સ્થાપના દિવસથી જ નર્મદા જિલ્લામાં ચૂંટણી પ્રચારનું બ્યુગલ ફૂંકી દેવામાં આવ્યું છે.
આ બેઠકમાં આગેવાનોએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે તેમને ખબર છે કે ટિકિટના દાવેદારોમાં નારાજગી હશે, પરંતુ આગામી સમયમાં આ નારાજગીને દૂર કરવામાં આવશે. હજુ સુધી ઉમેદવારોના નામ જાહેર થયા નથી, છતાં ભાજપે ‘ડેમેજ કન્ટ્રોલ’ની કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે.
ભાજપના ફાયર બ્રાન્ડ નેતા તરીકે ઓળખાતા સાંસદ મનસુખ વસાવાએ સ્ટેજ પરથી કાર્યકરોને સંબોધતા જણાવ્યું કે, “જે લોકોને ટિકિટ નહીં મળે તો પણ ભાજપને જીતાડવાની જવાબદારી હાથમાં લેવી પડશે.” તેમણે કહ્યું કે નારાજગી હોય તો યોગ્ય જગ્યાએ રજૂઆત કરવી જોઈએ, કોઈનો ઘેરાવો કરવો ન જોઈએ.
મનસુખ વસાવાએ આ બેઠકમાં ચૈતર વસાવાને આડે હાથે લીધા હતા. તેમણે મનરેગા યોજના અંગે કટાક્ષ કરતાં કહ્યું કે, “મનરેગામાં બોગસ કામ પેપર પર થયું છે. હું તમારા સરપંચોને ઉઘાડા પાડીશ. જેમની પાસે દુકાન જ નથી તેઓ અનાજ આપવા નીકળ્યા છે.”
તેમણે નર્મદા યોજનાના પાણીના મુદ્દે પણ વાત કરતાં કહ્યું કે ગરુડેશ્વર અને ડેડીયાપાડાને પાણી મળવું જોઈએ. તેમણે વિરોધ પક્ષો પર નિશાન સાધતાં કહ્યું, “પેલા લાલવાઓ કહે છે કે ભાજપ સરકારે કામ નથી કર્યું, પણ આપણા લોકો એમની વાત માની જતા હોય છે. તમારી તાકાત નથી કે ભાજપનો ઘેરાવો કરી શકો.”
સાંસદ વસાવાએ આમ આદમી પાર્ટી અંગે પણ ટિપ્પણી કરી. તેમણે કહ્યું, “જુનારાજના ગોપાલ અને કલ્પેશ આમ આદમી પાર્ટીમાં પૈસા કમાવવા ગયા છે. આમ આદમી પાર્ટીમાં ન જતા.” તેમણે ઉમેર્યું કે જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતમાં સક્ષમ સભ્યો આપવામાં આવશે.
મનસુખ વસાવાએ ટિકિટ મેળવનારા ઉમેદવારોને સખત સંદેશ આપતાં કહ્યું, “જેને પણ ટિકિટ મળે તેમણે ભાજપ માટે કામ કરવાનું છે. ટિકિટ મળી જાય એટલે કોન્ટ્રાક્ટના કામ માટે ન આવવું. જો કોન્ટ્રાક્ટનું કામ કરવાની માનસિકતા હોય તો તેને કાઢી નાખજો.” તેમણે કહ્યું કે ટિકિટ આપવામાં ભૂલ થાય તો માફી માંગવા પણ તૈયાર છે, પણ પક્ષને નુકસાન કરનારા લોકો સાથે કોઈ સમાધાન નહીં થાય.
જિલ્લા પ્રમુખ નિલ રાવ અને ધારાસભ્ય દર્શનાબેન દેશમુખે પણ કાર્યકરોને એક રહેવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે ભાજપની સરકાર સામે અત્યાર સુધી કોઈ અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ નથી આવ્યો, જે પક્ષની મજબૂતી દર્શાવે છે.
આ બેઠકમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મનસુખ વસાવાએ તેમને કહ્યું, “તમે કોઈ ધારાસભ્ય, સાંસદ કે જિલ્લા પ્રમુખને ન ઓળખો, તમે લોકો કમળને ઓળખજો.” તેમણે કાર્યકરોને આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપનો જ ભગવો લહેરાવવા અને ‘પીળા પટ્ટા તથા પંજાવાળા’ (આમ આદમી પાર્ટી તરફ સંકેત) ના ખાતા પણ ન ખુલવા દેવાની અપીલ કરી હતી.
હજુ સુધી ભાજપ દ્વારા નર્મદા જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાના ઉમેદવારોની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. જોકે, આ બેઠક બાદ સ્પષ્ટ છે કે પાર્ટીએ સંભવિત નારાજગીનો સામનો કરવા માટે અગાઉથી જ કાર્યકરોને સમજાવવાની કવાયત શરૂ કરી દીધી છે.
