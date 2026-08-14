નરેશભાઈ આહીરની અનોખી સાયકલ યાત્રા, 1700 કિમીની સફર કરીને ગુજરાતમાં ભરમાં આપ્યો દેશભક્તિનો સંદેશ
નવસારીના એન્જલ ગામના નરેશભાઈ આહીર દર વર્ષે સાયકલ પર સૌરાષ્ટ્રની 1500થી 1700 કિલોમીટરની યાત્રા કરે છે
Published : August 14, 2026 at 5:25 PM IST
રાજકોટ: નવસારીના લોકસાહિત્યકાર અને હાસ્ય કલાકાર નરેશભાઈ આહીર દર વર્ષે સાયકલ પર સૌરાષ્ટ્રની યાત્રા કરે છે. આ વખતે દેશના 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વને ધ્યાનમાં રાખીને તેઓ દેશવાસીઓ તેમજ સરહદ પર દેશની રક્ષા કરી રહેલા જવાનોને દેશભક્તિનો સંદેશ આપી રહ્યા છે. દેશભક્તિના સંદેશા સાથે નવસારીના એન્જલ ગામના નરેશભાઈ આહીર 1700 કિમીનો સાયકલ પ્રવાસ કરીને યાત્રાધામ વીરપુર પહોંચ્યા છે.
નવસારી જિલ્લાના એન્જલ ગામના વતની નરેશભાઈ આહીરની સાયકલ યાત્રા હવે એક આગવી ઓળખ બની ગઈ છે. દર વર્ષે તેઓ નવસારીથી સાયકલ પર સૌરાષ્ટ્રની યાત્રાએ નીકળે છે અને આશરે 1500થી 1700 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે.
“હું દર વર્ષે સાયકલ લઈને સૌરાષ્ટ્ર આવું છું. આ વખતે 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વ છે એટલે ખાસ જવાનો માટે પ્રાર્થના કરું છું. આપણા જવાનો સરહદ પર ઊભા છે એટલે જ આપણે શાંતિથી તહેવાર મનાવીએ છીએ. સૌને હર ઘર તિરંગા અને જય હિન્દ.” - નરેશભાઈ આહીર, સાયકલ યાત્રા કરનાર
આ યાત્રા દરમિયાન નરેશભાઈ સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક સ્થળોની મુલાકાત લે છે. વીરપુર, સાળંગપુર, રોહિશાળા, રાજાપરા, કચ્છ અને દ્વારકા સહિતના વિવિધ સ્થળોએ પહોંચીને તેઓ તીર્થધામોના દર્શન કરે છે. તેમના માટે આ યાત્રા માત્ર પ્રવાસ નહીં, પરંતુ શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને આધ્યાત્મિક અનુભૂતિનો માર્ગ છે.
પરંતુ નરેશભાઈની સાયકલ યાત્રાનો ઉદ્દેશ માત્ર તીર્થધામોના દર્શન પૂરતો સીમિત નથી. યાત્રા દરમિયાન તેઓ લોકોને મળે છે અને દેશપ્રેમ, એકતા તથા સદભાવનાનો સંદેશ આપે છે. અગાઉની યાત્રા દરમિયાન તેમણે ‘હર ઘર રામ’નો સંદેશ પણ લોકો સુધી પહોંચાડ્યો હતો.
આ વખતે દેશના 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વના અવસરને ધ્યાનમાં રાખીને નરેશભાઈએ પોતાની યાત્રાને દેશભક્તિના સંદેશ સાથે જોડી છે. તેમણે દેશવાસીઓને સ્વાતંત્ર્ય પર્વની શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે અને ખાસ કરીને દેશની સરહદો પર દિવસ-રાત ફરજ બજાવતા જવાનોને નમન કર્યું છે.
દેશની સુરક્ષા માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરનારા શહીદ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પતા નરેશભાઈએ સીમા પર તૈનાત તમામ જવાનોની સુરક્ષા અને શક્તિ માટે પ્રાર્થના કરી છે. તેમની આ યાત્રા દેશના જવાનો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાનો પણ એક પ્રયાસ છે.
સૌરાષ્ટ્રના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ વીરપુર પહોંચેલા નરેશભાઈ આહીરે પૂજ્ય જલારામ બાપાના ચરણે વંદન કર્યા હતા. જલારામ બાપાને પ્રાર્થના કરી તેમણે દેશની સુખાકારી, શાંતિ અને સરહદ પર દેશની રક્ષા કરતા જવાનોની સલામતી માટે પ્રાર્થના કરી.
નવસારીના નરેશભાઈ આહીરની આ અનોખી સાયકલ યાત્રા શ્રદ્ધા સાથે દેશભક્તિ અને રાષ્ટ્રપ્રેમનો સંદેશ પણ આપી રહી છે. સાયકલના પૈડાં સાથે સૌરાષ્ટ્રના તીર્થધામો સુધી પહોંચતો તેમનો આ સંદેશ લોકોમાં દેશપ્રેમ, એકતા અને સદભાવનાની ભાવનાને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
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