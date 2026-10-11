આસો નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે ખોડલધામમાં ભક્તિનો માહોલ, કાગવડથી મંદિર સુધી ભવ્ય પદયાત્રા અને ધ્વજારોહણ કરાયુ
આસો નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે ખોડલધામ ટ્રસ્ટ દ્વારા સતત 16મા વર્ષે કાગવડ ગામથી ખોડલધામ મંદિર સુધી 3 કિલોમીટરની ભવ્ય પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : October 11, 2026 at 3:40 PM IST
રાજકોટ: આસો નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે આજે શ્રી ખોડલધામ ખાતે ભક્તિનો અદભુત માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ખોડલધામ ટ્રસ્ટ દ્વારા સતત 16મા વર્ષે કાગવડ ગામથી ખોડલધામ મંદિર સુધીની ભવ્ય પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયેલી આ ઐતિહાસિક પદયાત્રામાં અનેક સામાજિક-રાજકીય અગ્રણીઓ અને મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ જોડાયા હતા. પદયાત્રા બાદ ખોડલધામ શિખર પર નૂતન ધ્વજારોહણ કરી નવરાત્રી મહોત્સવનો શાનદાર પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો.
નવરાત્રીના પાવન પર્વે ખોડલધામ ટ્રસ્ટની પરંપરા મુજબ આજે સવારે કાગવડ ગામથી ખોડલધામ મંદિર સુધીની પદયાત્રા યોજાઈ હતી. પદયાત્રાના પ્રારંભ પૂર્વે કાગવડના તત્કાલ હનુમાનજી મંદિર ખાતે માતાજીની મહાઆરતી ઉતારવામાં આવી હતી. આ પદયાત્રા દરમિયાન ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશભાઈ પટેલ અને જેતપુરના ધારાસભ્ય જયેશભાઈ રાદડિયા વચ્ચે ઉષ્માભર્યું મિલન જોવા મળ્યું હતું. ત્યારબાદ 'જય મા ખોડલ'ના ગગનભેદી નાદ અને ગરબાની રમઝટ સાથે યાત્રા આગળ વધી હતી.
આ પ્રસંગે નરેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "ખોડલધામ ટ્રસ્ટની પરંપરાગત પદયાત્રા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હતી. હું માતાજીને પ્રાર્થના કરું કે આખા નવરાત્રી દરમિયાન સૌ લોકો ખૂબ આનંદથી આ પર્વ ઉજવે." પ્રશાંતભાઈ કોરાટે પણ નરેશ પટેલના માર્ગદર્શનની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, દેશ-દુનિયામાંથી લોકો ખોડલધામ અચૂક દર્શન માટે આવતા હોય છે.
આ ભવ્ય પદયાત્રામાં પ્રદેશ ભાજપ મહામંત્રી પ્રશાંત કોરાટ, ધારાસભ્ય રમેશભાઈ ટીલાળા, પૂર્વ ધારાસભ્ય અરવિંદ રૈયાણી અને અનારબેન પટેલ સહિત સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતભરમાંથી આવેલા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ જોડાયા હતા.
કાગવડથી ખોડલધામ સુધીના 3 કિલોમીટરના માર્ગ પર ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. પદયાત્રા મંદિરે પહોંચ્યા બાદ અગ્રણીઓ દ્વારા શિખર પર ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ યજ્ઞશાળામાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી હવન અને સ્નેહમિલનનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.
પ્રથમ નોરતે ખોડલધામમાં ભક્તિ અને શક્તિનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો. હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ પદયાત્રા દ્વારા મા ખોડલના દરબારમાં શીશ ઝુકાવી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા છે. સમગ્ર નવરાત્રી દરમિયાન અહીં 37 જેટલી ગરબીઓ રમાશે અને રક્તદાન કેમ્પ સહિતના વિવિધ સામાજિક કાર્યો પણ થશે, જે સમાજને એક નવી દિશા આપશે.
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