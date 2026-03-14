'નરેન્દ્ર, સરેન્ડર' કહી ટ્રમ્પ નિર્ણય લે છે? શક્તિસિંહ ગોહિલે સંસદમાં ઉઠાવ્યો સવાલ, ઈન્દિરા ગાંધીના ઉદાહરણ સાથે વિદેશ નીતિ પર સાધ્યું નિશાન
કોંગ્રેસ સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ દ્વારા PM મોદી પર આકરો પ્રહારો કરતા કોંગ્રેસી સભ્યો દ્વારા તેમને તાળીઓથી વધાવી લેવામાં આવ્યા હતા.
Published : March 14, 2026 at 7:05 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજ્યસભામાં આજે ભારતની વિદેશ નીતિને લઈને ભારે હોબાળો થયો હતો. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અને ગુજરાતથી રાજ્યસભા સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર ગંભીર આરોપો લગાવતા કહ્યું કે ભારતની વિદેશ નીતિ હવે 'નરેન્દ્ર સરેન્ડર' જેવી બની ગઈ છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે વડાપ્રધાન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દબાણમાં આવી ભારતના હિતોને ઠેસ પહોંચાડી રહ્યા છે.
ગોહિલે સદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "આપણા વડાપ્રધાન એટલા નબળા અને ટ્રમ્પના આદેશ સામે નમતા જોવા મળે છે તે જોઈને આશ્ચર્ય અને દુઃખ થાય છે. ટ્રમ્પ ભારતને કહે કે યુદ્ધ બંધ કરો તો નવી દિલ્હી તે માને છે. ટ્રમ્પ ઓઇલ ક્યાંથી ખરીદવું તે નક્કી કરે અને ભારત તેને સ્વીકારી લે છે." તેમણે કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે ટ્રમ્પ માત્ર 'નરેન્દ્ર, સરેન્ડર' કહે છે અને ભારત તરત જ તેના આદેશનું પાલન કરે છે.
કોંગ્રેસ સાંસદે સવાલ ઉઠાવ્યો કે શું આ જ કારણ છે કે ભારતીય નાગરિકોને અમેરિકામાં હાથકડી પહેરાવવામાં આવે છે અને અપમાનિત કરવામાં આવે છે? તેમણે કહ્યું કે સરકાર તો દેશની આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિષ્ઠા વધવાના દાવા કરે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ભારત નિર્ણય લેવામાં અસમર્થ બની રહ્યું છે.
ઈતિહાસનો સંદર્ભ આપતા શક્તિસિંહ ગોહિલે પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીના નેતૃત્વને યાદ કર્યું. તેમણે કહ્યું, "ઈન્દિરા ગાંધીએ એક અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિને સ્પષ્ટ કહી દીધું હતું કે ભારત કયા ચોખા ખાય તે નક્કી કરવાનો અધિકાર અમેરિકા પાસે નથી. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે આવા નિર્ણયો ભારત અને ભારતના લોકો કરશે, અમેરિકા નહીં. પરંતુ આજે આપણી પાસે એવા વડાપ્રધાન છે જે અમેરિકા સામે ભારતના હિતો સમર્પિત કરવા તૈયાર દેખાય છે."
ગોહિલે આરોપ લગાવ્યો કે વડાપ્રધાન મોદી ટ્રમ્પના દરેક નિર્ણયને મૌનપૂર્વક સ્વીકારી લે છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતે ટ્રમ્પને સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ કે ભારતના નિર્ણયો ભારત જ લેશે અને આ દેશ કોઈના દબાણમાં કામ નહીં કરે. તેમણે ઉમેર્યું, "મોદીજી, અમે તમારી સાથે છીએ ડરશો નહીં. હિંમત એકઠી કરો અને ટ્રમ્પને કહો કે તમે જુઠ્ઠા છો."
પત્રકારો સાથે વાત કરતાં ગોહિલે જણાવ્યું કે ભારતની વિદેશ નીતિ હંમેશા વ્યૂહાત્મક સ્વતંત્રતા પર આધારિત રહી છે. તેનો અર્થ એ છે કે રાજદ્વારી, સંરક્ષણ અને ઊર્જા ખરીદી જેવા નિર્ણયો ભારત પોતે લે છે. આ સિદ્ધાંત વર્ષોથી દેશના નેતાઓએ વિકસાવ્યો હતો કે ભારત દરેક વૈશ્વિક શક્તિ સાથે સંબંધ રાખશે પરંતુ કોઈની આગળ નહીં ઝૂકે. તેમણે કહ્યું કે રાજદ્વારીમાં સૌજન્ય હોઈ શકે છે પરંતુ દેશની સાર્વભૌમત્વ પર ક્યારેય સમજૂતી ન થઈ શકે.
ગોહિલના આ વિધાનને રાજ્યસભામાં કેટલાક વિરોધી પક્ષના સભ્યોએ તાળીઓથી વધાવી લીધું હતું. જોકે, સત્તાપક્ષના સભ્યોએ તેમના નિવેદનનો વિરોધ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે તેઓ વિદેશ નીતિને લઈને દેશને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે. આ મુદ્દે સંસદમાં જોરદાર ઘમાસાન થવાની સંભાવના છે.
અંતમાં ગોહિલે કહ્યું કે જો સરકાર આત્મવિશ્વાસ ધરાવતી હોય તો તેણે ટ્રમ્પના આવા દાવાઓનો જાહેરમાં સ્પષ્ટ જવાબ આપવો જોઈએ. પરંતુ 'નરેન્દ્ર સરેન્ડર' જેવી સ્થિતિને કારણે હવે એવી ધારણા બનતી જાય છે કે અમેરિકા જાહેરમાં ભારતના નિર્ણયો અંગે બોલી શકે છે અને તેને કોઈ જવાબ મળતો નથી.
