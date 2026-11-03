નારાયણ સાંઈએ વચગાળાના જામીન માટે વધુ એક વખત હાઈકોર્ટમાં કરી અરજી, 27 નવેમ્બરે સુનાવણી
દુષ્કર્મના કેસમાં સજા ભોગવી રહેલા નારાયણ સાંઈએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં વચગાળાના જામીન માટે અરજી કરી છે. જાણો કેમ ?
Published : November 3, 2026 at 1:23 PM IST
અમદાવાદઃ સુરતના બળાત્કાર કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા નારાયણ સાંઈએ પોતાની બીમાર માતાને મળવા માટે વચગાળાના જામીનની માંગ સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને નોટિસ ઇશ્યૂ કરી છે અને કેસની સ્થિતિ અંગે અહેવાલ રજૂ કરવા નિર્દેશ કર્યો છે. આ કેસમાં 27 નવેમ્બરે પરત સુનાવણી માટે રાખવાનો હુકમ કર્યો છે.
નારાયણ સાંઈ તરફથી તેમના વકીલ રાજેન જાધવે હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે, અરજદારની માતાની તબિયત નાદુરસ્ત છે અને તેમને મળવા માટે વચગાળાના જામીનની જરૂર છે. આ ઉપરાંત અરજદાર પોતે પણ અનેક બીમારીઓથી પીડાઈ રહ્યા હોવાનું કોર્ટના ધ્યાન પર લાવવામાં આવ્યું હતું. માતાની તબિયત અને અરજદારની બીમારીઓને ધ્યાનમાં રાખીને અરજીની વહેલી સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી.
હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને નોટિસ ઇશ્યૂ કરીને કેસની સ્થિતિ અંગે અહેવાલ રજૂ કરવા જણાવ્યું છે. કોર્ટે આ મામલે આગામી 27 નવેમ્બરે સુનાવણી રાખી છે. આ જ દિવસે નારાયણ સાંઈની મુખ્ય અપીલ પણ સુનાવણી માટે નિયત કરવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, સુરતની સેશન્સ કોર્ટે 30 એપ્રિલ, 2019ના રોજ નારાયણ સાંઈને બળાત્કાર સહિતના વિવિધ ગુનાઓમાં દોષિત ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 376(2)(f), 376(k), 376(n), 377, 354, 323, 504 અને 506(2) હેઠળ તેમને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. ડિસેમ્બર 2013થી તેઓ જેલમાં બંધ છે.
નારાયણ સાંઈએ દોષિત ઠરાવવાના અને આજીવન કેદની સજાના હુકમને પડકારતી અપીલ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરી છે. આ અગાઉ મે મહિનામાં હાઈકોર્ટની અન્ય એક ખંડપીઠે તેમની આજીવન કેદની સજા સ્થગિત કરવાની અરજી ફગાવી દીધી હતી. તે સમયે કોર્ટે પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ નોંધ્યું હતું કે અરજદાર પોતાની મુખ્ય અપીલની ઝડપી સુનાવણીમાં રસ ધરાવતા નથી અને સુનાવણીમાં વિલંબ કરવાની પદ્ધતિ અપનાવી રહ્યા છે.
હવે નારાયણ સાંઈએ બીમાર માતાને મળવા માટે વચગાળાના જામીનની માંગ કરતી અરજી પર હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારનો જવાબ માંગ્યો છે. આગામી 27 નવેમ્બરે યોજાનારી સુનાવણીમાં રાજ્ય સરકારના અહેવાલ અને અરજદારની રજૂઆતોના આધારે હાઈકોર્ટ આગળનો નિર્ણય લેશે.
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