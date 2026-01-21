ETV Bharat / state

દુષ્કર્મ કેસમાં આજીવન કેદ ભોગવી રહેલા નારાયણ સાંઈની સજા સસ્પેન્ડ અરજી પર હાઇકોર્ટની નોટિસ

ખંડપીઠે પીડિતા તેમજ રાજ્ય સરકારને નોટિસ પાઠવી છે અને અરજી પર વધુ સુનાવણી 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ રાખી છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 3:54 PM IST

અમદાવાદ : દુષ્કર્મના ગંભીર કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા નારાયણ સાંઈએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પોતાની સજા સસ્પેન્ડ કરવાની અરજી દાખલ કરી છે. સજા માફી અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવાય ત્યાં સુધી જેલમુક્ત થવા માટે તેણે જામીન અરજી કરી છે. આ મામલાની સુનાવણી જસ્ટિસ ઈલેશ વોરા અને જસ્ટિસ આર.ટી. વછાણીની ખંડપીઠ સમક્ષ હાથ ધરાઈ હતી. ખંડપીઠે પીડિતા તેમજ રાજ્ય સરકારને નોટિસ પાઠવી છે અને અરજી પર વધુ સુનાવણી 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ રાખી છે.

નોંધનીય છે કે વર્ષ 2001થી 2006 દરમિયાન સુરત સ્થિત આશ્રમમાં નારાયણ સાંઈ દ્વારા મહિલા શિષ્યાઓ સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. પીડિતાએ ફરિયાદમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે, ધાર્મિક આડમાં માનસિક દબાણ અને ધમકી આપી તેની સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યું હતું. લાંબા સમય સુધી ચાલેલા ટ્રાયલ બાદ, વર્ષ 2019માં સુરતની સેશન્સ કોર્ટે નારાયણ સાંઈને દોષિત ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. ત્યારથી તે જેલમાં બંધ છે અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 11 વર્ષથી વધુ સમય જેલવાસ ભોગવી ચૂક્યો છે.

નારાયણ સાંઈ તરફથી હાઇકોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરવામાં આવી હતી કે તેની સજા માફી (Remission) અંગેનો નિર્ણય હજી બાકી છે. આ નિર્ણય લેવાય ત્યાં સુધી તેને જામીન પર જેલમુક્ત કરવામાં આવે તેવી માગ કરવામાં આવી હતી. બચાવ પક્ષે દલીલ કરી હતી કે, લાંબા સમયથી જેલમાં રહેવાના કારણે સજા સસ્પેન્ડ કરવી યોગ્ય છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ નારાયણ સાંઈએ સજા માફી માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી, પરંતુ હાઇકોર્ટે સજા માફી આપવા ઇન્કાર કર્યો હતો. આ બાદ તેણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ નારાયણ સાંઈએ હવે સજા સસ્પેન્ડ કરવા માટે ફરીથી ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી છે.

સરકાર પક્ષે કોર્ટ સમક્ષ કડક વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે. નારાયણ સાંઈના મોટા પાયે અનુયાયીઓ છે અને અગાઉ તે સાક્ષીઓને ધમકી આપવાનો, ખોટા સર્ટિફિકેટ બનાવવાનો, સાક્ષીઓ પર હુમલા કરાવવાનો તથા સરકારી અધિકારીઓને લાંચ આપવાનો પ્રયાસ કરી ચૂક્યો છે.

સરકાર પક્ષે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે તેની જેલની અંદરની વર્તણૂક પણ યોગ્ય નથી અને જેલના નિયમો ભંગ કરવા બદલ તેને શિસ્તભંગની સજા પણ આપવામાં આવી છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તેને જેલમુક્ત કરવાથી સમાજ માટે ગંભીર પરિસ્થિતિ ઊભી થવાની શક્યતા છે. તમામ દલીલો બાદ હાઇકોર્ટે હાલ તબક્કે કોઈ અંતિમ નિર્ણય લીધો નથી. હવે નારાયણ સાંઈની સજા સસ્પેન્ડ કરવાની જામીન અરજી પર 26 ફેબ્રુઆરીએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં વિગતવાર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.

