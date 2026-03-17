46,000 મેટ્રિક ટન LPG લઈને ગુજરાતના વાડીનાર પોર્ટ પર પહોંચ્યું 'નંદા દેવી', ગેસ ઉતારવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરાઈ

LPG ટેન્કર નંદા દેવી લગભગ 46,000 મેટ્રિક ટન લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ લઈને મંગળવારે ગુજરાતના વાડીનાર પોર્ટ પર પહોંચ્યું હતું.

వాడీనాર పోর్ટ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 11:08 AM IST

અમદાવાદ: ભારતીય LPG કેરિયર 'શિવાલિક' ભારત પહોંચ્યા પછી, વધુ એક LPG ટેન્કર, 'નંદા દેવી' જે લગભગ 46,000 મેટ્રિક ટન લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ લઈને મંગળવારે ગુજરાતના વાડીનાર પોર્ટ પર પહોંચ્યું હતું. ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયોના અમદાવાદ ડિવિઝન દ્વારા તેની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી. LPG ભરેલું ટેન્કર પોર્ટ પર પહોંચ્યા બાદ ગેસ ઉતારવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ પહેલા નંદા દેવી કેરિયરના ચીફ ઓફિસરે વીડિયો મેસેજ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે, આ ભારતીય મંત્રાલય, શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા ભારતીય નૌકાદળ અને ઈરાની નૌકાદળ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જેમાં ભારતીય અને ઈરાની નૌકાદળો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરવા માટે જરૂરી સહાય પૂરી પાડી રહ્યા છે.

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, 46,000 મેટ્રિક ટન LPG પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષને કારણે વૈશ્વિક સંકટના સમયમાં ભારતને મદદ કરશે.

તેમણે કહ્યું, "હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરવાના આ ઓપરેશનમાં સામેલ દરેક વ્યક્તિનો હું આભાર માનું છું. આ પહેલ ભારતીય મંત્રાલય, શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા ભારતીય નૌકાદળ અને ઈરાની નૌકાદળની મદદથી કરવામાં આવી હતી. જહાજે હોર્મુઝને સુરક્ષિત રીતે પરિવહન કર્યું, હવે તે ગુજરાતના કંડલા તરફ જઈ રહ્યું છે અને 46,000 મેટ્રિક ટન LPGનો મોટો જથ્થો પીરસશે. આ LPGના વિશ્વવ્યાપી સંકટમાં મદદ કરશે. અમે ભવિષ્યમાં પણ LPGની સેવા ચાલુ રાખીશું."

આ બીજું LPG વાહક જહાજ છે જે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સફળતાપૂર્વક પસાર થઈને ભારતમાં પહોંચ્યું છે.

સોમવારે, ભારતીય LPG વાહક જહાજ 'શિવાલિક', લગભગ 40,000 મેટ્રિક ટન લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ લઈને ગુજરાતના મુન્દ્રા બંદરે પહોંચ્યું હતું. આમાંથી, 20,000 મેટ્રિક ટન મુન્દ્રા ખાતે ઉતારવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બાકીનો 26,000 મેટ્રિક ટન મેંગ્લોર માટે રવાના કરાયો હતો.

ભારતીય ધ્વજવાળું જહાજ, 'જગ લાડકી', જે UAEથી લગભગ 81,000 ટન મુર્બન ક્રૂડ ઓઇલ લઈને રવાના થયું હતું, તે સુરક્ષિત રીતે ભારત તરફ જઈ રહ્યું છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પર્સિયન ગલ્ફ વિસ્તારમાં તમામ ભારતીય ખલાસીઓ સુરક્ષિત છે અને છેલ્લા 24 કલાકમાં કોઈ ઘટના નોંધાઈ નથી.

પરિણામે, હવે પર્સિયન ગલ્ફમાં 22 ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો બાકી છે, જેમાં કુલ 611 ખલાસીઓ છે.

