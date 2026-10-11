'મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે છે...' જુઓ સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાની ગરબામાં રમઝટ
ગુજરાતી સંસ્કૃતિની ઝલક વચ્ચે યોજાયેલા આ ઉત્સવમાં સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા સહિત ભાજપના આગેવાનો પણ ગરબે ઘૂમ્યા હતા.
Published : October 11, 2026 at 1:11 PM IST
ગીર સોમનાથ: નવરાત્રિના પાવન પર્વને આવકારવા ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા વેરાવળના KCC ગ્રાઉન્ડ ખાતે ‘વેલકમ નવરાત્રિ-2026’ અંતર્ગત ભવ્ય ‘નમો રાસોત્સવ’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ખેલૈયાઓ ઉમટી પડ્યા હતા અને પરંપરાગત ગરબા-રાસની રમઝટ સાથે નવરાત્રિના રંગમાં રંગાઈ ગયા હતા. માતા જગદંબાની આરાધના, ભક્તિભાવ અને ગુજરાતી સંસ્કૃતિની ઝલક વચ્ચે યોજાયેલા આ ઉત્સવમાં સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા સહિત ભાજપના આગેવાનો પણ ગરબે ઘૂમ્યા હતા.
પાંચ વર્ષથી ‘વેલકમ નવરાત્રિ’ની પરંપરા
ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભાજપ દ્વારા છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ‘વેલકમ નવરાત્રિ’ના નામે નવરાત્રિ પર્વને આવકારવાની પરંપરા જાળવવામાં આવી રહી છે. આ આયોજનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પરંપરાનું જતન કરવાની સાથે વધુમાં વધુ લોકોને માતા દુર્ગા અને નવદુર્ગાની આરાધના સાથે જોડવાનો છે. ગરબા અને રાસ જેવી પરંપરાઓ દ્વારા ધાર્મિક આસ્થા, ભક્તિભાવ અને સાંસ્કૃતિક વારસાને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવાનો સંદેશ પણ આ ઉત્સવમાં આપવામાં આવ્યો હતો.
KCC ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાયેલા ‘નમો રાસોત્સવ’માં ખેલૈયાઓએ પરંપરાગત ગરબાની ધૂન પર રાસની રમઝટ બોલાવી હતી. ઉત્સવના માહોલમાં યુવાઓ સહિત વિવિધ વયજૂથના લોકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. નવરાત્રિના પ્રારંભ પૂર્વે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમથી સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય અને ઉત્સવમય બન્યું હતું.
સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાએ ગરબે ઘૂમી વધાર્યો ઉત્સાહ
આ પ્રસંગે સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, નવરાત્રિની શરૂઆતના આગલા દિવસે માતા જગદંબાને આવકારવા અને તેમના આશીર્વાદ મેળવવાના હેતુથી જિલ્લા ભાજપ દ્વારા ‘વેલકમ નવરાત્રિ’ એટલે કે ‘નમો રાસોત્સવ’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મોટી સંખ્યામાં ખેલૈયાઓની ઉપસ્થિતિ ઉત્સવના ઉત્સાહને દર્શાવે છે.તેમણે સૌને નવરાત્રિની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી અને માતા જગદંબા સૌને પોતાનાં સપનાં સાકાર કરવાની શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરી હતી.
સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા માત્ર કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા ન હતા, પરંતુ ગરબામાં જોડાઈને રાસની રમઝટ પણ બોલાવી હતી. તેમને ગરબે ઘૂમતા જોઈને ઉપસ્થિત કાર્યકરો અને ખેલૈયાઓમાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. જિલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ ડો. સંજય પરમાર, શહેર ભાજપ અધ્યક્ષ શૈલેષ મેસવાણીયા સહિત અન્ય પદાધિકારીઓએ પણ ગરબા-રાસમાં ભાગ લીધો હતો.
‘વંદે માતરમ્’નાં 150 વર્ષ પૂર્ણ થવાની ઉજવણી
‘નમો રાસોત્સવ’ દરમિયાન ‘વંદે માતરમ્’નાં 150 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત વડનગરથી વારાણસી સુધીની યાત્રામાં જોડાયેલા ત્રણ સેવા યાત્રીઓનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આમ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની સાથે રાષ્ટ્રીય ભાવના અને સેવાકાર્ય સાથે સંકળાયેલા યાત્રીઓના સન્માનને પણ સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું.
ભાજપના આગેવાનો અને સામાજિક સંગઠનોના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત
આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ દ્વારકાદાસ દોમડિયા, પ્રદેશ ભાજપ કારોબારી સભ્ય દિલીપસિંહ બારડ, વેરાવળ નગરપાલિકા પ્રમુખ નરેશ ગોહેલ સહિત ભાજપ સંગઠનના પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત વેરાવળ સમસ્ત ખારવા સમાજ, સાગરપુત્ર ફાઉન્ડેશનના પટેલ દામજીભાઈ ફોફંડી, તુલસી ગોહેલ, લખમભાઈ ભેંસલા સહિત વિવિધ સામાજિક અને સેવાકીય સંગઠનોના હોદ્દેદારો પણ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા. મોટી સંખ્યામાં ખેલૈયાઓની ઉપસ્થિતિ, પરંપરાગત ગરબા-રાસ અને આગેવાનોની સહભાગિતાને કારણે વેરાવળના KCC ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાયેલો ‘નમો રાસોત્સવ’ નવરાત્રિના આગમનનો ઉત્સાહભર્યો માહોલ સર્જવામાં નિમિત્ત બન્યો હતો. ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને જાળવી રાખવાના સંદેશ સાથે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં ભક્તિ, સંગીત અને રાસની રમઝટનો સમન્વય જોવા મળ્યો હતો.
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